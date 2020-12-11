Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 1. antrenman seansı
paylaşım
yorumlar
Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
04:26 Şimdi araç pistten kaldırıldı ve yeniden yeşil bayrak çıktı.
04:25 Şimdi sanal güvenlik aracı çıkıyor.
04:25
04:25 Yeşil bayrak. Devam ediyoruz.
04:24 Kvyat da ufak bir sorun yaşasa da şimdi seansa devam ediyor.
04:24 Ricciardo araçtan iniyor.
04:24 Ricciardo aracını kenara çekti ve seansa erken veda etti.
04:24 Tekrarlarda Ricciardo'nun vites kutusuyla ilgili bir sorun yaşadığı görülüyor.
04:23 Ricciardo yolda kalıyor!
04:20 Bottas'ın 1:39.313'lük turu en iyi derece olarak kalmaya devam ediyor.
04:18 Raikkonen, Latifi, Ocon, Albon, Fittipaldi, Kvyat, Ricciardo ve Gasly pistte.
04:18 Sürücüler şu anda pek de hızlı turlar atmıyorlar. Bunun yerine çeşitli testler yapıyorlar.
04:16 Lewis Hamilton'ın aracının ön kısmında çalışma var. Frenlerle ilgili bir çalışma yapılıyor.
04:15
04:14 Bottas pite geliyor. Latifi ve Norris pistte.
04:11 Ocon, Bottas ve Raikkonen dışında herkes garajda.
04:11
04:11 Bottas en iyi turu 1:39.3'e çekiyor.
04:09 Bottas, Leclerc, Vettel ve Sainz pistteki pilotlar.
04:07 Valtteri Bottas 1:40.692 ile ilk sırada. Leclerc 1:41.259 ile ikinci ve Alex Albon 1:43.751 ile üçücü.
Yorumları görüntüle
Çok Okunanlar
5 Ara 2020
Sakhir Grand Prix grid pozisyonları
Slayt Şov