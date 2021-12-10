Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 1. antrenman seansı
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Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
04:53 Hamilton son iki sektörde yavaş kalıyor ve 1:25.552 yapıyor.
04:51 Bu kez Hamilton en iyi ilk sektörle geliyor
04:51 Hollandalı pilot en iyi dereceyi 1:25.300'e çekti.
04:50 Verstappen ise mor dereceyle geliyor.
04:50 Sainz lastiklerini kilitledi ancak bir yere çarpmıyor.
04:47
04:47 Gasly orta sektörde en iyi dereceyi yaparak beşinci sıraya çıkıyor
04:46 Hamilton 1:25.820 ile ikinci sıraya çıkıyor.
04:46 Bottas'tan bir blokaj daha görüyoruz
04:45 Ocon kayma yaşamış, az daha çarpıyormuş
04:45 Aynı şekilde Raikkonen'i de pist dışında görüyoruz
04:45 Bottas ilk virajda pist dışına çıkıyor
04:45 Verstappen'den 1:25.602 geliyor
04:42 Norris lastiklerini kilitleyerek pist dışına taşıyor
04:42 Alonso 1:27.271 yaptı ve ilk sırayı eline geçirdi
04:41 Gasly kerblerden geçerken araçtan bazı parçalar koptu
04:40 Sürücüler son virajda pist limitlerine alışmakta zorlanıyorlar. Birden fazla tur zamanı silnimiş durumda.
04:40 Şu anda sıralama:
Hamilton
Verstappen
Perez
Norris
Bottas
Ricciardo
Vettel
Gasly
Ocon
Raikkonen
Hamilton
Verstappen
Perez
Norris
Bottas
Ricciardo
Vettel
Gasly
Ocon
Raikkonen
04:39 Hamilton en hızlı turu 1:26.290'a çekiyor.
04:37 Verstappen 1:27'nin altına inen ilk isim oluyor: 126.463 yaptı.
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