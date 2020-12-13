Canlı anlatım: Abu Dhabi GP
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Ekleyen: Efe Kahya
Özet
Durum: Canlı
08:24 Albon, sekizinci viraj frenlemesinde Norris'i geçiyor, ancak ikinci düzlükte Norris tekrardan atak yapmayı denese de Albon dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
08:23 Ocon takım radyosu: "Temponu artırma şansın var mı?"
"Yok."
"Yok."
08:22
08:22 Ricciardo, Ocon'a DRS ile yaklaşarak kendini göstermeye çalıştı, ancak bir atak gelmiyor.
08:22 Red Bull, Albon'a lastiklerine bakması gerektiğini söylemiş ancak Albon, lastiklerini korumak için Norris'e atak yapamadığını söylüyor.
08:20 Albon, 17.972 ile ilk sektörde en hızlı zamanı yakalıyor. İlk 6 içerisinde birbirine en yakın ikili Albon ve Norris.
08:20 Perez, arkada Fittipaldi ve Latifi'yi geride bırakarak 18. sıraya yükseliyor.
08:19 Hamilton, Bottas'a karşı zaman kaybediyor. Fark 2.8 saniye.
08:18 Leclerc, son kez takım arkadaşı olacak olan Vettel'in arkasında Alman pilotu geçmeye çalışıyor.
08:18 1.42.292 ile Verstappen yarışın en hızlı turunu atıyor.
08:17 Verstappen Bottas ile olan farkını açmış durumda. Fark 1.892 saniye.
08:17 Gasly sekizinci virajda vatandaşı Ocon'u geçiyor, ikinci düzlüğün sonunda karşı atağı savuşturuyor ve dokuzuncu sıradaki yerini sağlamlaştırıyor.
08:16 Genel olarak baktığımızda Ocon, Gasly'yi geride bıraktı ve dokuzuncu sırada. Vettel, takım arkadaşı Leclerc'i geçerek 12. sıraya çıktı. Raikkonen de takım arkadaşı Giovinazzi'yi geçerek 14. sıraya yükseldi. Magnussen ise Fittipaldi, Latifi ve Perez'i geçerek 17. sıraya yükseldi ve en iyi çıkış yapan isim oldu.
08:15 Albon, Norris'e oldukça yakın.
08:15 Verstappen iyi bir startla yerini korudu, genel olarak temiz bir start oldu.
08:14 Beş kırmızı ışık yandı, söndü ve Abu Dhabi GP başlıyor!
08:13 Verstappen ilk sıradaki yerini alıyor.
08:12 Magnussen takım radyosu: "Evet Kevin eğlenmene bak dostum, seni seviyoruz."
"Ben de sizi seviyorum."
"Ben de sizi seviyorum."
08:11 Ricciardo takım radyosu: "Evet dostum, bugün ne olursa olsun sana teşekkür ederiz. Son dansımızdayız."
"Evet çocuklar, teşekkür ederim, 55 tur. Eğlenelim."
"Evet çocuklar, teşekkür ederim, 55 tur. Eğlenelim."
08:11 Formasyon turu başlıyor.
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