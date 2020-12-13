Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
13 Ara
Yarış devam ediyor . . .
Canlı takip et
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Formula 1

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Efe Kahya

Özet
Durum: Canlı
08:24 Albon, sekizinci viraj frenlemesinde Norris'i geçiyor, ancak ikinci düzlükte Norris tekrardan atak yapmayı denese de Albon dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
08:23 Ocon takım radyosu: "Temponu artırma şansın var mı?"
"Yok."
08:22
 
08:22 Ricciardo, Ocon'a DRS ile yaklaşarak kendini göstermeye çalıştı, ancak bir atak gelmiyor.
08:22 Red Bull, Albon'a lastiklerine bakması gerektiğini söylemiş ancak Albon, lastiklerini korumak için Norris'e atak yapamadığını söylüyor.
08:20 Albon, 17.972 ile ilk sektörde en hızlı zamanı yakalıyor. İlk 6 içerisinde birbirine en yakın ikili Albon ve Norris.
08:20 Perez, arkada Fittipaldi ve Latifi'yi geride bırakarak 18. sıraya yükseliyor.
08:19 Hamilton, Bottas'a karşı zaman kaybediyor. Fark 2.8 saniye.
08:18 Leclerc, son kez takım arkadaşı olacak olan Vettel'in arkasında Alman pilotu geçmeye çalışıyor.
08:18 1.42.292 ile Verstappen yarışın en hızlı turunu atıyor.
08:17 Verstappen Bottas ile olan farkını açmış durumda. Fark 1.892 saniye.
08:17 Gasly sekizinci virajda vatandaşı Ocon'u geçiyor, ikinci düzlüğün sonunda karşı atağı savuşturuyor ve dokuzuncu sıradaki yerini sağlamlaştırıyor.
08:16 Genel olarak baktığımızda Ocon, Gasly'yi geride bıraktı ve dokuzuncu sırada. Vettel, takım arkadaşı Leclerc'i geçerek 12. sıraya çıktı. Raikkonen de takım arkadaşı Giovinazzi'yi geçerek 14. sıraya yükseldi. Magnussen ise Fittipaldi, Latifi ve Perez'i geçerek 17. sıraya yükseldi ve en iyi çıkış yapan isim oldu.
08:15 Albon, Norris'e oldukça yakın.
08:15 Verstappen iyi bir startla yerini korudu, genel olarak temiz bir start oldu.
08:14 Beş kırmızı ışık yandı, söndü ve Abu Dhabi GP başlıyor!
08:13 Verstappen ilk sıradaki yerini alıyor.
08:12 Magnussen takım radyosu: "Evet Kevin eğlenmene bak dostum, seni seviyoruz."
"Ben de sizi seviyorum."
08:11 Ricciardo takım radyosu: "Evet dostum, bugün ne olursa olsun sana teşekkür ederiz. Son dansımızdayız."
"Evet çocuklar, teşekkür ederim, 55 tur. Eğlenelim."
08:11 Formasyon turu başlıyor.
Daha fazla göster
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?

1g
2
Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

9 ay
3
Formula 1

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen'in!

23s
4
Formula 1

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!

1 ay
5
Formula 1

2021 F1 takvimi, Bahreyn GP ile mi başlayacak?

1 ay

Son Haberler

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP
F1

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP

Vettel ve Leclerc, Abu Dhabi'de puan istiyor
F1

Vettel ve Leclerc, Abu Dhabi'de puan istiyor

Verstappen: "Kazanmaya çalışacağım"
F1

Verstappen: "Kazanmaya çalışacağım"

Hamilton: "Bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum"
F1

Hamilton: "Bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum"

Vettel: "Leclerc'le aramızda neden bu kadar büyük bir fark olduğu muamma"
F1

Vettel: "Leclerc'le aramızda neden bu kadar büyük bir fark olduğu muamma"

Son Videolar

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
3s

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.