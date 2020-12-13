08:16 Genel olarak baktığımızda Ocon, Gasly'yi geride bıraktı ve dokuzuncu sırada. Vettel, takım arkadaşı Leclerc'i geçerek 12. sıraya çıktı. Raikkonen de takım arkadaşı Giovinazzi'yi geçerek 14. sıraya yükseldi. Magnussen ise Fittipaldi, Latifi ve Perez'i geçerek 17. sıraya yükseldi ve en iyi çıkış yapan isim oldu.