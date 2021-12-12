Canlı anlatım: Abu Dhabi GP
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Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Canlı
08:37
08:37 Hatırlatmak gerekirse, Hamilton Verstappen'in Sainz'ın arkasında kaldığı süreçte farkı 8 sn'ye çıkarmıştı ancak Perez'in savunasıyla bu fark 2 sn civarına geriledi
08:36 Hareketli dakikaların ardından ön tarafta Hamilton ve Verstappen arka arkaya devam ediyorlar. Fark 2 sn civarında
08:35 Aslında bu savunma, ilerleyen bölümde Perez'e galibiyet şansı da verebilir. Bunu göreceğiz
08:35 Perez pite geliyor
08:35 Perez, takım arkadaşına gerçekten büyük bir yardım yapıyor. Bakalım bu savunma Verstappen'e yardımcı olacak mı?
08:34 Verstappen, Hamilton'ın 1.3 sn arkasına gelmiş durumda!
08:34 Hamilton öne geçiyor ancak Verstappen farkı kapatmış durumda!
08:33 Perez çok kritik savunma yapıyor!
08:33 Perez üstüne düşeni fazlasuııyla yapıyor
08:33 PErez'in savunması sayesinde fark 4 sn altına düştü!
08:33 PErez de yeniden geçiyor!
08:33 Hamilton yeniden geçiyor!
08:32 Hamilton geçiyor ancak Perez yeniden öne geçiyor!
08:32 Perez, Hamilton karşısında hiç dayanamıyor ve Hamilton yeniden liderliğe yükseliyor!
08:32 Hamilton Perez'i yakalamış durumda!
08:31 Perez Hamilton farkı 1.2 sn!
08:31 Perez'in derecelerine ve lastiğinin durumuna bakarak Hamilton'a karşı direnmesi pek kolay olmayacak gibi
08:30 Hamilton ise Perez'le farkı 3 sn'ye düşürdü
08:30 Verstappen Sainz'ı geçti ancak bu süreçte Hamilton 8 sn fark açtı
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