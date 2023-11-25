Canlı anlatım: Abu Dabi GP sıralama turları

Abu Dabi'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi, Red Bull yine şampiyon oldu

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Formula 1 Abu Dabi GP

Abu Dabi'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi, Red Bull yine şampiyon oldu Abu Dabi'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi, Red Bull yine şampiyon oldu