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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Abu Dabi GP sıralama turları

2023 Abu Dabi GP öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.

Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu
Şimdi aranızdan ayrılıyoruz

Yarın yarışta görüşmek üzere...
Sezonun son sıralama seansını noktalamış olduk
İlk çizgide tekrar Verstappen ve Leclerc ikilisini göreceğiz
Seans bölümde sıralama ise
Verstappen
Leclerc
Piastri
Russell
Norris
Tsunoda
Alonso
Hulkenberg
Perez
Gasly
Verstappen turunda geliştirme yapamadı
Pole pozisyonu bir kez daha Max Verstappen'e gidiyor
Perez'in turu silindi
Russell 1:23.788 ile 4. sırada
LEclerc 1:23.584 ile 2. sıraya çıktı
Norris son sektörde yaptığı hata ile turunu geliştiremedi
İlk turlar McLaren'lerden gelecek gibi gözüküyor
Pit alanında pilotlar birbirlerinin önünde çıkmak için yarışıyor
Son 5 dakikaya girdik
İlk turların ardından sıralama
Verstappen
Norris
Piastri
Russell
Perez
Tsunoda
Hulkenberg
Alonso
Leclerc
Gasly
Russell 1:24.152 ile 4. sırada
Leclerc 1:24.496 ile 9. sırada
Piastri 1:23.949 ile 3. sırada
Perez 1:24.171 ile 4. sırada
Norris 1:23.816 ile 2. sırada
Verstappen 1:23.445  şimdilik ilk sıraya yerleşti
İlk sırada Verstappen piste çıktı
Yeşil ışıkla beraber pilotlar piste zaman kaybetmeden çıkıyor
2. bölümde de Mercedes'te sürpriz gördük
İlk üç isim dışında geri kalan isimler 1:24'lük dereceler elde etti
İkinci bölümün ilk üç ismi ise,
Verstappen
Norris
Leclerc
Hulkenberg bir kez daha son bölüme kaldı
2. bölümde elenen isimler
Hamilton
Ocon
Stroll
Albon
Ricciardo
Hamilton takım arkadaşı Russell tarafından eleniyor
Mercedes motorlu takımlar elenme bölgesinde
Leclerc'ten de 1:23.9'luk bir tur geliyor
Hulkenberg 1:24.213 ile 5. sıraya çıktı
Pilotların son haklarını bekliyoruz
Son 2 dakika içerisindeyiz...
Verstappen dışında tüm pilotlar pistte
Albon 1:24.439 ile 5. sıraya çıktı
Şu an sadece pistte Albon var
İkinci hakları için pilotların tekrar piste çıkmasını bekliyoruz
İlk turların ardından elenme bölgesinde
Ricciardo
Gasly
Albon
Ocon
Hulkenberg      bulunuyor...
Norris 1:23.920 ile 2. sıraya çıktı
Leclerc 1:24.555 ile 6. sırada
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