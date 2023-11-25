Canlı anlatım: Abu Dabi GP sıralama turları
2023 Abu Dabi GP öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Verstappen
Norris
Piastri
Russell
Perez
Tsunoda
Hulkenberg
Alonso
Leclerc
Gasly
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