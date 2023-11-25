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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 3. antrenman seansı

2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 22. yarışı olan Abu Dabi GP öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında yaşananları sizlere aktarıyoruz.

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Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu
3. antremanın anlatımını noktalıyoruz.
Sıralama turlarında saat 17:00'da görüşmek üzere...
Russell 1. antrenmanın ardından 3. antrenmanı da ilk sırada noktaladı
3. Antrenmanda ilk 10sıra şu şekilde 
Russell
Norris
Piastri
Albon
Leclerc
Verstappen
Sargeant
Tsunoda
Zhou
Damalı bayrak sallanıyor ve 3. antrenman seansı noktalanıyor
Verstappen 1:25.153 ile 6. sırada
İlk virajda dışarıya uçan bir diğer isim Hulkenberg oldu
Sainz 1:25.713'lük derecesiyle Russell'ın 1.2 saniye gerisinde
Leclerc 1:25.099 ile 5. sıraya çıktı
Verstappen, otomobilin zıpladığında şikayet ediyor
Ferrari'ler de yumuşak lastiklerle piste çıktı
Verstappen ilk virajda pist dışına çıktığı için zaman turunu bıraktı
Alonso ilk virajda bir pist dışı ziyaret yaptı
Şu an pistte olan tüm pilotlar yumuşak lastikle pistle
Norris son virajda arkadan kaymayı güzel bir şekilde toparlayarak bize güzel anlar yaşattı
Seansın son 15 dakikasına girmiş durumdayız
Russell 1:24.418 ile kendi tur zamanını 0.4 saniye geliştirdi
Bottas ilk virajda yavaşlayamayarak bir pist dışı ziyaret yapıyor
Sargeant 1:25.205 ile 5. sıraya çıktı
Son 20 dakikaya girmişken pilotları yeni lastiklerle ve boş depolarla pistte göreceğiz
Pilotlar yavaş yavaş pitlere döndüler ve seansın sonu ve sıralama turları için hazırlıklarını yapıyorlar
Şu an pilotlar dolu depoyla yarış hızlarını görebilmek adına uzun stintler atıyor
Seansın ilk yarım saatlik blümü geride kaldı ve ilk 5 şu şekilde 
Russell
Verstappen
Piastri
Perez
Stroll
Pilotların çoğunluğu yumuşak lastiklerle pistte şu anda
Verstappen 1:25.358 ile 2. sıraya çıktı
Norris 1:25.557 ile 5. sırada
Hulkenberg, rüzgarın arttığını takımına bildirdi
Şu an sadece AlphaTauri pilotları zaman turu atmadı
Verstappen 1:25.662 ile 3. sırada ayrıca Verstappen otomobilin arka tarafının çok kaydığını da telsizden söyledi
Russell, 1:25.163'lük derecesiyle Perez'i geçiyor ve ilk sıraya yerleşiyor
Şampiyona ikinciliği için çekişen Ferrari ve Mercedes takım patronları sırayla ekrana geldi
2023'ün Dünya Şampiyonu Verstappen'de piste çıktı
Pist her geçen tur hızlanacağı için ilerleyen dakikalarda daha iyi turlar göreceğiz
Norris'te 1:25.850 ile 2. sıraya çıktı
Stroll 1:25.912 ile 2. sıraya tırmandı
Hamilton, Perez'den 0.524 saniye yavaş tur atarak ikinci sıraya çıktı
İlk 10 dakikanın sonunda sıralama 
Perez
Gasly
Sainz
Hamilton
Ocon
Leclerc 
Zhou
Hulkenberg
Sergio Perez pisti mora boyayarak 1:25.417 ile ilk sırada
Ferrari'ler turlarını orta hamur lastiklerle attı
Leclerc 1:26.795 ile 3. sırada kaldı
Sainz 1:26.609 ile ilk sırada
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