Canlı anlatım: Abu Dabi GP 3. antrenman seansı
2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 22. yarışı olan Abu Dabi GP öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında yaşananları sizlere aktarıyoruz.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Russell
Verstappen
Piastri
Perez
Stroll
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