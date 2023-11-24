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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 22. yarışı olan Abu Dabi GP öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında yaşananları sizlere aktarıyoruz.

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Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Canlı
Verstappen en hızlı üçüncü sektör ile Leclerc'in 0.173 saniye gerisinde 3.sırada
Seansın son dakikalarındayız
Hamilton yumuşak hamurlu lastikleriyle attığı 1:25.315 ile 5.sıraya yerleşti
Norris 1:24.852 ile 2. sıraya çıktı
Şu an Bottas ve Gasly dışındaki tüm isimler pistte
Son 10 dakika geride kalırken ilk 5'teki isimler
Leclerc
Bottas
Gasly
Zhou
Piastri
Leclerc en hızlı iki sektör zamanıyla 1:24.809 ile ilk sıraya yerleşiyor
Pilotlar yumuşak lastiklerle zamanlarını geliştirerek geliyor.
Verstappen pit çıkışında rakiplerini geçiyor. Rakiplerinin piste çıkışını bekleyememiş gibi gözüküyor.
Yeşil ışık tekrar yanıyor ve seans başlıyor
Pilotlar pit yolunu doldurmuş durumda
Seans 16:44'te tekrar başlayacak
Seans tekrar başladığında yoğun bir pist bizi bekliyor olacak
Hulkenberg'in otomobili çekilmek için hazırlanıyor
Seansın tamamlanmasına 20 dakika kaldı ancak pilotlar istedikleri turları atabilmiş değiller.
Kırmızı bayrağa sebep olan isim Hulkenbeg
İlk sektörde tekrar kırmızı bayrak çıkıyor
Pilotlar çoğu yumuşak hamur lastiklerle piste çıktı
Pilotlar zaman kaybetmeden piste çıkıyor
Yeşil ışık tekrar yanıyor ve seans başlıyor...
Takımlar seanstaki zaman kaybının piste olabildiğince çabuk çıkmak için hazırlıklarını tamamladılar.
Seans Türkiye saatiyle 16:35'te tekrar başlayacak
Sainz'ın otomobilini Ferrari mekanikerleri teslim almayı bekliyor
Seansın ne zaman tekrar başlayacağının açıklanmasını bekliyoruz
Takımlar 1.antremanda çaylaklarla çok fazla veri elde edememişken 2. antrenman seansının durdurulmasıyla veri akışının tekrardan azaldığını söyleyebiliriz.
Carlos Sainz, Ferrari garajına dönmüş olarak ekranlara geldi.
Kazanın ardından takımlar pilotlarını 3. viraj hakkında uyarıyor.
Seansın tamamlanmasına 45 dakika kaldı.
Takımlar Şampiyonası ikinciliği için mücadele eden Ferrari bu kaza ile dezavantajlı hale düşmüş olabilir.
Seans durdurulmuşken sıralamayı size bildirelim
Russell 
Ricciardo
Stroll
Magnussen
Verstappen
Piastri
Leclerc
Tsunoda
Bottas
Sargeant
Sainz, telsizden önündeki otomobilin kirli havasından etkilendiğini ve bu yüzden arka tarafı kaybettiğini bildirdi.
Seans Sainz'ın kazası sebebiyle durduruluyor
Carlos Sainz bariyerlerde
Araç üstü görüntüler gün batımında güzel ışık oyunları bize sunuyor
Pilotlar şu an orta hamur lastiklere pistte turluyorlar
Russell 1:25.906 ile ilk sıraya çıktı
Verstappen 1:26.453 ile ilk sıraya yerleşti
Seansın ilk zaman turu Hulkenber'ten geliyor. 1:27.147
Yeşil ışığın yanmasının ardından pilotlar piste çıkmaya başladı
Piste ilk çıkan isim Hulkenberg oluyor
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