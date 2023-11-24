Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı
2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 22. yarışı olan Abu Dabi GP öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında yaşananları sizlere aktarıyoruz.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Russell
Ricciardo
Stroll
Magnussen
Verstappen
Piastri
Leclerc
Tsunoda
Bottas
Sargeant
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