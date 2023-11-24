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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 1. antrenman seansı

2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 22. yarışı olan Abu Dabi GP öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında yaşananları sizlere aktarıyoruz.

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Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu
2. Antrenman seansında görüşmek üzere...
1. Antreanman seansının sonuna geldik.
Antrenmanların en keyifli kısmı olan pilotların start antrenmaları da ekranlara geldi.
1. Antrenman sonrası sıralama 
Russell
Drugovich
Ricciardo
Bottas
Stroll
Piastri
Sainz 
Shwartzman
Gasly
Tsunoda
Sargeant
Vesti
Doohan
Pourchaire
O'ward
Dennis
Hadjar
O'sullıvan
Magnussen
Bearman
Damalı bayrak sallanıyor ve seans sonlanıyor
Russell, düzlüğün ortasında yavaş bir şekilde ilerleyen Ferrari'den şikayetini takıma bildirdi.
Şu an tüm pilotlar pistte turluyorlar.
Sainz, 'rüzgarın arttığını' telsizden pit duvarına bildiriyor.
Diego Shwartzman sorun yaşadığını pit duvarına bildirdi
Sainz'da son virajda arkadan kaymayı toplayarak turunu tamamladı 1:26.676 ile 6. sıraya çıktı.
Seansın son 10 dakikasına giriyoruz. Seansın bu bölümünde daha ciddi turlar görebiliriz.
Jack Doohan, 1:26.865'lik derecesiyle 9. sıraya yerleşti
Pilotlar taze lastiklerini takarak tekrar piste dönmeye başladı.
Pilotların çok büyük bir bölümü pite dönmüş durumda.
Tsunoda 1:26.725 ile 4. sıraya yükseldi
Sargeant, ilk iki sektörde mor zaman elde ederek  1:26.742 ile 4. sıraya yükseldi.
Seansın son 20 dakikasına girerken sizinle ilk 10 sırayı paylaşalım
Russell
Gasly
Vesti
Tsunoda
Sargeant
Piastri
O'ward
Stroll
Ricciardo
Drugovich
Russell trafiğin ortasında kalmış bir şekilde bir zaman turu attı ve en hızlı zamanı 1:26.072 ye çekti.
Zak O'sullıvan son virajın çıkışındaki arkadan kaymayı çok iyi toparladığını gördük.
Aston Martin'den Drugovich, 1:27.382 ile 8. sıraya çıktı
Sargeant, Doohan ile yaşanan olay sebebiyle seans sonrası incelemeye çağırılacak
Russell, derecesini 1:26.081'e geliştirdi
Logan Sargeant ve Jack Doohan arasında pit girişi esnasında tehlikeli anlar yaşandı
Zak O'sullivon  1:27.811 ile 10. sırada
George Russell, tekrar piste çıkıyor
Pourchaire, 2. ve 3. virajda yaşadığı sorunu pit ekibine bildirdi.
Ferrari genç sürücü akademisi üyesi Shwartzman 1:28.147 ile 12. sıraya yerleşti.
Pilotlar ilk yarım saatlik dilim geride kalmaya yaklaşırken yavaş yavaş pite gelip durum değerlendirmesi yapmaya başladılar.
Şu ana kadar tur atan çaylak isimlerden en önde yer alan isim 7. sırada yer alan O'ward
İlk 20 dakikanın ardından sıralama
1. Russell
2. Tsunoda
3. Sainz
4. Ricciardo
5. Sargeant
6. O'ward
7. Gasly
8. Bottas
9. Vesti
10. Piastri
Seansın ilk 20 dakikasının sonuna gelirken ilk sırada bulunan Russell pite geldi.
Theo Pourchaire, Alfa Romeo koltuğunda 1:32.300 ile 16. sırada
Alpine'de çaylak isim olarak koltuğa oturan Jack Doohan 1:30.087'lik turla 13. sırada
Las Vegas'ta iyi bir yarış geçiren Ferrari'den Sainz 1:27.503 ile 3. sırada
McLaren'de Patrick O'ward 1:28.787 tur attı. O'ward turuna başlarken son virajda arkadan kaymayı çok iyi toparladı.
Çaylak isimler otomobillere uyum sağlamakta zaman zaman zorlanıyorlar.
Pistte pilotlar turlarını atmaya devam ederken ilk 10 dakikanın sonuna geldik ve sıralama şu şekilde 
Russell
Tsunoda
Sargeant
Gasly
Sainz
Ricciardo
Vesti
Bearman
Magnussen
Bu seansta koltuğunu bir çaylağa teslim etmeyen isimlerden olan Carlos Sainz 1:28.441 ile Russell'ın arkasında 2. sıraya yerleşti.
Red Bull koltuğunda, bu seansta iki çaylak isim yer aldığından Max Versteppen ve Sergio Perez seansı pit alanından takip ediyor
George Russell, Stroll'un turunu 4 saniye geliştirerek 1:27.673 ile ilk sırayı aldı.
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