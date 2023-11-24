Canlı anlatım: Abu Dabi GP 1. antrenman seansı
2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 22. yarışı olan Abu Dabi GP öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında yaşananları sizlere aktarıyoruz.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Russell
Drugovich
Ricciardo
Bottas
Stroll
Piastri
Sainz
Shwartzman
Gasly
Tsunoda
Sargeant
Vesti
Doohan
Pourchaire
O'ward
Dennis
Hadjar
O'sullıvan
Magnussen
Bearman
Russell
Gasly
Vesti
Tsunoda
Sargeant
Piastri
O'ward
Stroll
Ricciardo
Drugovich
1. Russell
2. Tsunoda
3. Sainz
4. Ricciardo
5. Sargeant
6. O'ward
7. Gasly
8. Bottas
9. Vesti
10. Piastri
Russell
Tsunoda
Sargeant
Gasly
Sainz
Ricciardo
Vesti
Bearman
Magnussen
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