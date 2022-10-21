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Canlı anlatım: ABD GP 1. antrenman seansı
2022 ABD GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
Pilotlar pite dönüş turlarına başlarken bizler de anlatıma yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. İki saat sonra yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. İki saat sonra yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın!
Bu pistte temiz taraf ikinci sırada, dolayısıyla pole pozisyonunun dezavantaj yaratabildiği durumlar dahi var -örneğin 2017 ve 2018 ABD GP'leri.
İkinci seansta geçen hafta yapılması gereken lastik testleri yapılacak, bu nedenle seans 1.5 saat sürecek.
90 dakikalık aksiyonda bize katılmak isteyenleri 01.00'da aramıza bekliyoruz.
90 dakikalık aksiyonda bize katılmak isteyenleri 01.00'da aramıza bekliyoruz.
Damalı bayrak sallanıyor, son dakikada bir sürpriz yok.
Böylece ABD'de Cuma gününe lider başlayan isim Carlos Sainz oluyor.
Böylece ABD'de Cuma gününe lider başlayan isim Carlos Sainz oluyor.
Seansı çoktan kapatan Giovinazzi de dahil olmak üzere son beş sırada geçici olarak piste çıkan pilotlar bulunmakta.
Sıralamaları SHW, PAL, POU, SAR şeklinde.
Sıralamaları SHW, PAL, POU, SAR şeklinde.
Alonso'nun da son virajda ufak bir hata yaptığını görüyoruz, liderlik dahi mümkündü İspanyol sürücü için.
Alonso ilk sektörde en hızlı zamanı elde ettiği turunda zamanını geliştiriyor ancak 3. sırada kalıyor. Alpine çok hızlı!
Ocon 4. sıraya yükseliyor ancak turunda bir hata yaparak ufak bir arkadan kayma yaşadığını belirtelim.
Alonso 2. sıraya yükseliyor, sadece yarım saniye geride. Alpine'in yumuşak lastik temposu merak konusu.
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