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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: ABD GP 1. antrenman seansı

2022 ABD GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: ABD GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Pilotlar pite dönüş turlarına başlarken bizler de anlatıma yavaş yavaş nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. İki saat sonra yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın!
Bu pistte temiz taraf ikinci sırada, dolayısıyla pole pozisyonunun dezavantaj yaratabildiği durumlar dahi var -örneğin 2017 ve 2018 ABD GP'leri.
Pilotlar start antrenmanları için gride diziliyorlar, ardından bir boş tur atarak geri dönecekler.
İkinci seansta geçen hafta yapılması gereken lastik testleri yapılacak, bu nedenle seans 1.5 saat sürecek.

90 dakikalık aksiyonda bize katılmak isteyenleri 01.00'da aramıza bekliyoruz.
Çaylak isimler iyi bir iş ortaya koydular, ancak Giovinazzi'nin seansı sadece 6 dakika sürdü.
Tam sıralama:

SAI VER
HAM STR
PER ALO
RUS GAS
NOR VET
OCO ZHO
ALB TSU
MSC SHW
PAL POU
SAR GIO
Damalı bayrak sallanıyor, son dakikada bir sürpriz yok.

Böylece ABD'de Cuma gününe lider başlayan isim Carlos Sainz oluyor.
Bakalım son zaman turlarında bir sürpriz görecek miyiz?
Tsunoda'nın zaman ekranı bizi yanıltıyor :) bir gelişim yok.
Son 2 dakika, Tsunoda hariç derecesini geliştirerek gelen bir isim yok.
Üç farklı hamur da kullanılmakta.
Son 5 dakikaya girilirken herkes pistte!
Seansı çoktan kapatan Giovinazzi de dahil olmak üzere son beş sırada geçici olarak piste çıkan pilotlar bulunmakta.

Sıralamaları SHW, PAL, POU, SAR şeklinde.
Verstappen 0.224 saniye geride ikinciliğe yükseliyor.
Verstappen ikinci sektörde en hızlı zamanla geliyor!
Norris 9. sıraya yükseliyor.
Son 13 dakika. Sıralama:

SAI HAM
STR VER
PER ALO
RUS GAS
VET OCO
ZHO ALB
TSU MSC
NOR PAL
SHW POU
SAR GIO
Hamilton 1.37.332 ile ikinci sırada.
1.36.857! Sainz yeni lider!
Sainz ise en iyi ilk sektör zamanıyla geliyor.
Perez 3. sıraya yükseliyor!
 
An itibariyle Pourchaire hariç herkes yumuşak hamur kullanıyor.
Russell 5. sıraya yükseliyor!
Stroll 1.37.460 ile lider!

Verstappen'in sadece 0.002 saniye önünde!
VER, MSC, NOR, PAL, SHW, ALB ve GIO pitte.
Alonso'nun da son virajda ufak bir hata yaptığını görüyoruz, liderlik dahi mümkündü İspanyol sürücü için.
Alonso ilk sektörde en hızlı zamanı elde ettiği turunda zamanını geliştiriyor ancak 3. sırada kalıyor. Alpine çok hızlı!
Hamilton 2. sıraya yükseliyor, üçüncü sektörde de en hızlı zamanı elde etti.
 
Ocon 4. sıraya yükseliyor ancak turunda bir hata yaparak ufak bir arkadan kayma yaşadığını belirtelim.
 
Alonso 2. sıraya yükseliyor, sadece yarım saniye geride. Alpine'in yumuşak lastik temposu merak konusu.
Russell 6. sırada.
STR 5, MSC 7. sırada.
Tsunoda pite dönüyor. Gasly de aynı şekilde.
Stroll pistte.
Vettel pitte.
Russell da pistte. Çok yavaş başladı Mercedes seansa, HAM 16, RUS 18. sırada.
OCO ve ALO uzun bir aranın ardından pistte.
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