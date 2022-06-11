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Canlı Anlatım: Azerbaycan GP Sıralama Turları
2022 Azerbaycan GP sıralama turları anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Sıralama turları sona ererken, biz de yavaş yavaş anlatımı sonlandırıyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 14.00'da Azerbaycan GP'si anlatımında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 14.00'da Azerbaycan GP'si anlatımında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Günün en iyi isimleri arasında Gasly, Tsunoda ve Vettel'i de saymalıyız. Cuma günü gösterdiği istikrarlı performansı sıralama turlarına taşıyan AlphaTauri, en az onlar kadar güçlü görünen Alpine'i mağlup ediyor!
8 yarışta 6. pole pozisyonunu elde ediyor Leclerc! Yalnızca Cidde ve Imola'da elde edemedi ilk sırayı.
Leclerc 1. lik tabelasının önünde, kariyerinin 16. pole pozisyonu, ayrıca arka arkaya 4. pole pozisyonu!
Perez 1.41.641 ile ikinci sırada! Sainz ise bir tur daha atmamayı tercih etti ve dördüncülüğe geriledi.
Konvoyun en arkasında Red Bull pilotları ve bir tur daha atabilecek Alonso var, heyecan son saniyeye taşınacak.
Hamilton aracın zıplamasının tehlikeli düzeylerde olduğunu söylemiş. İngiliz pilot an itibariyle 8. sırada.
Verstappen'in ilk sektörü çok yavaş kaldı ancak son şampiyon diğer iki sektörde durumu biraz da olsun toparlamayı başardı.
Ferrari pilotları zaman turlarındalar. İlk tur Sainz'dan gelecek, hava koridoru Leclerc'de. Leclerc yaklaşık 8 saniye geride.
Red Bull, Ferrari, Mercedes, AlphaTauri iki pilotla son bölümde, Vettel ve Alonso ise takımlarını son bölüme taşıyan iki isim.
Eski şampiyonlar çok iyi bir iş ortaya koydular.
Eski şampiyonlar çok iyi bir iş ortaya koydular.
Son bölüm için pilotlar yavaş yavaş pit yolunun sonuna diziliyorlar, konvoyun önünde Alonso yer alacak.
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