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Formula 1 Haberler

Canlı Anlatım: Azerbaycan GP Sıralama Turları

2022 Azerbaycan GP sıralama turları anlatımında sizlerleyiz.

Canlı Anlatım: Azerbaycan GP Sıralama Turları

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Sıralama turları sona ererken, biz de yavaş yavaş anlatımı sonlandırıyoruz. 

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 14.00'da Azerbaycan GP'si anlatımında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Perez de arka arkaya ikinci kez takım arkadaşını geçmiş durumda.
Günün en iyi isimleri arasında Gasly, Tsunoda ve Vettel'i de saymalıyız. Cuma günü gösterdiği istikrarlı performansı sıralama turlarına taşıyan AlphaTauri, en az onlar kadar güçlü görünen Alpine'i mağlup ediyor!
8 yarışta 6. pole pozisyonunu elde ediyor Leclerc! Yalnızca Cidde ve Imola'da elde edemedi ilk sırayı.
Leclerc 1. lik tabelasının önünde, kariyerinin 16. pole pozisyonu, ayrıca arka arkaya 4. pole pozisyonu!

Tam sıralama şu şekilde:


LEC PER
VER SAI
RUS GAS
HAM TSU
VET ALO
Böylece Leclerc arka arkaya ikinci kez Bakü'de pole pozisyonunda!
Perez 1.41.641 ile ikinci sırada! Sainz ise bir tur daha atmamayı tercih etti ve dördüncülüğe geriledi.
Damalı bayrak sallanıyor. Hamilton 7, Russell 5. sırada.
Verstappen 2. sırada! Son sektörde en hızlı isim oldu son şampiyon.
1.41.359! Leclerc lider!
Leclerc ikinci sektörde de uçuyor!
Sainz'ın bir tur daha atacak zamanı var.
Leclerc ilk sektörde en hızlı isim, Sainz ise epey yavaş!
Konvoyun en arkasında Red Bull pilotları ve bir tur daha atabilecek Alonso var, heyecan son saniyeye taşınacak.
Vettel'in bir tur daha atacak zamanı yok gibi.
Perez pistte, Vettel pite dönmüş durumda.
Son zaman turları başlıyor, favorilerden ilk tur Sainz'dan gelecek.
Konvoyun en önündeki isim Alonso, sonrasında ise Sainz, Gasly ve Leclerc var.
Pistte hareketlilik başlıyor, Perez hariç herkes pistte.
Hamilton aracın zıplamasının tehlikeli düzeylerde olduğunu söylemiş. İngiliz pilot an itibariyle 8. sırada.
Yaklaşık 1.5 dakika içinde pilotlar piste dönecekler.
Vettel hariç herkes pitte.

İlk turların ardından sıralama:

 

SAI LEC
PER VER
GAS RUS
VET HAM
ALO TSU
Gasly, Russell, Hamilton ve Alonso pitte.
Tüm pilotlar ilk turları tamamladı, Vettel iki Mercedes'in arasında 7. sırada, Tsunoda ise 10.
Verstappen'in ilk sektörü çok yavaş kaldı ancak son şampiyon diğer iki sektörde durumu biraz da olsun toparlamayı başardı.
Perez 3, onun 0.049 saniye gerisindeki Verstappen 4. sırada!
Sainz 1.41.814 ile lider, son sektörde zaman kaybeden Leclerc 0.047 saniye geride ikinci!
Verstappen en hızlı ikinci sektörü elde ediyor!
Leclerc ikinci sektörde de en hızlı!
İlk zaman turları geliyor, Gasly lider, Russell 2, Hamilton 3, Alonso 4.
Ferrari ve Red Bull pilotları ilk sektörü geçerken Leclerc en hızlı isim.
Ferrari pilotları zaman turlarındalar. İlk tur Sainz'dan gelecek, hava koridoru Leclerc'de. Leclerc yaklaşık 8 saniye geride.
An itibariyle tüm pilotlar pistte, herkeste yine yumuşak hamur var.
Pist sıcaklığı 33.7 derece.
Yeşil bayrak çıkıyor ve pole pozisyonu mücadelesi başlıyor!
Red Bull, Ferrari, Mercedes, AlphaTauri iki pilotla son bölümde, Vettel ve Alonso ise takımlarını son bölüme taşıyan iki isim.

Eski şampiyonlar çok iyi bir iş ortaya koydular.
Son bölüm için pilotlar yavaş yavaş pit yolunun sonuna diziliyorlar, konvoyun önünde Alonso yer alacak.
Son bölüm 18:13'te başlayacak.
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