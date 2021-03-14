Canlı anlatım: 2021 Bahreyn testleri 3. gün
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Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
04:26 Bottas'ın C2 lastikle attığı turlar:
1: 33.116
1: 50.543
Pit
2: 45.160
1: 35.043
1: 35.564
1: 35.522
1: 35.549
1: 35.832
1: 35.202
1: 33.116
1: 50.543
Pit
2: 45.160
1: 35.043
1: 35.564
1: 35.522
1: 35.549
1: 35.832
1: 35.202
04:25 Perez'i de pistte görüyoruz. 30 turu aşan ilk isim Stroll oluyor.
04:23 Stroll C4 lastiklerle sürüş yaparken, Raikkonen C3 lastiklerle turluyor.
04:22 Gasly de yine kullanılmış C3 prototip lastiklerle pistte.
04:22 Leclerc kullanılmış C3 lastikleriyle turluyor.
04:21 Pistte dört pilot kaldı: Leclerc, Gasly, Stroll ve Raikkonen.
04:20 Stroll ve Bottas bugün 28 tur attılar. Russell 27 ve Schumacher/Raikkonen 23 tur attı.
04:20 Bottas garaja geliyor.
04:20 Bottas, Norris, Stroll ve Raikkonen de zaten sürüş yapıyorlar.
04:20 Leclerc ve Gasly pistte.
04:19 Norris en iyi derecesini C4'le 1:32.9'a çekti ve şimdi de 1:33.1 yaptı.
04:18 Anlık durum:
1. Leclerc, Ferrari, 1m30.486s
2. Gasly, AlphaTauri, 1m31.233s
3. Ocon, Alpine, 1m31.844s
4. Perez, Red Bull, 1m31.890s
5. Schumacher, Haas, 1m32.053s
6. Bottas, Mercedes, 1m32.635s
7. Russell, Williams, 1m32.731s
8. Norris, McLaren, 1m32.999s
9. Stroll, Aston Martin, 1m36.100s
10. Raikkonen, Alfa Romeo, 1m36.640s
1. Leclerc, Ferrari, 1m30.486s
2. Gasly, AlphaTauri, 1m31.233s
3. Ocon, Alpine, 1m31.844s
4. Perez, Red Bull, 1m31.890s
5. Schumacher, Haas, 1m32.053s
6. Bottas, Mercedes, 1m32.635s
7. Russell, Williams, 1m32.731s
8. Norris, McLaren, 1m32.999s
9. Stroll, Aston Martin, 1m36.100s
10. Raikkonen, Alfa Romeo, 1m36.640s
04:17 McLaren aracın ön tarafında ölçüm yapıyor.
04:17 Russell da garaja geliyor. Pistte altı pilot kaldı.
04:15 Raikkonen az önce blokaj yaşayarak pist dışına çıktı.
04:15 Perez'in C2 lastiklerle attığı kısa stint:
1: 32.067
2: 24.802
1: 31.890
2: 21.164
1: 31.233
2: 01.996
1: 32.067
2: 24.802
1: 31.890
2: 21.164
1: 31.233
2: 01.996
04:14 Ocon'un C2 lastikleriyle attığı kısa bölüm:
1: 31.844
2: 36.892
1: 33.796
1: 34.315
1: 35.479
1: 31.844
2: 36.892
1: 33.796
1: 34.315
1: 35.479
04:13 Leclerc, Ocon ve Perez hariç herkes şu anda pistte.
04:13 Stroll'ün C3 lastikleriyle attığı stint:
1: 36.105
1: 36.100
1: 37.955
1: 36.777
1: 36.896
1: 37.563
1: 37.486
1: 37.417
1: 37.447
1: 37.905
1: 40.219
1: 40.338
1: 36.105
1: 36.100
1: 37.955
1: 36.777
1: 36.896
1: 37.563
1: 37.486
1: 37.417
1: 37.447
1: 37.905
1: 40.219
1: 40.338
04:11 Norris bugün 8 tur attı ve en az tur atan pilot konumunda yer alıyor.
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