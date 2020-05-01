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Tolga Can Fransa'da art arda 3. zaferini kazandı

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1 May 2020 09:22

Motorsport.com ve Ortombo Akademi'nin Flank Esports desteğiyle düzenlediği F1 2019 şampiyonasında, başından sonuna kadar yağmurun hakim olduğu sezonun 6. yarışı Fransa GP nefes kesti!

Pandemi etkisinde geçen şu günlerde F1 sezonu her ne kadar sekteye uğramış olsa da, sanal dünyada heyecan YouTube Motorsport Türkiye ekranlarında hız kesmeden devam ediyor.

Paul Ricard pistinde sıralama turlarında denk gelmesi güç bir olay gerçekleşti. 1997 yılındaki Avrupa GP'ni hatırlayanlarınız vardır, tam 3 isim aynı zaman derecesini yapmayı başarmıştı. Perşembe günü gerçekleşen eSpor Ligimizde de Emir Sert ve Tolga Can ikilisi 1:30.223'lük zaman turlarıyla, aynı dereceyi yakalamayı başardılar. Pol pozisyonunu kazanan isim ise, daha erken turu atan isim olduğu için Emir Sert oldu.

Mücadeleye yağmur altında başlanırken bütün isimlerde yeşil logolu geçiş lastikler bulunuyordu.

Yarışa polden başlayan Emir Sert start anında yerini korurken, Mercedes pilotu Tolga Can 2.liğini Toro Rosso pilotu Kemal Taşyaran'a kaybetti. Ayrıca Emir'de yarışın 2. turunda kaybettiği liderliğe yarışın sonuna kadar bir daha ortak olamadı.

Racing Point pilotu Emir Sert'in kaybettiği sıralarla beraber yarışta bundan böyle yeni bir liderimiz vardı. Kemal Taşyaran aldığı sırayı uzun süre boyunca hemen arkasında bulunan Tolga Can'a karşı başarılı bir şekilde savundu. Pit aralığına gelindiğinde zar atan ilk isim  Toro Rosso pilotu Kemal Taşyaran olmuştu. 9. turun sonunda pite gelmesiyle beraber Mercedes pilotu Tolga Can liderliğe yükseldi ve o noktada liderlik mücadelesi iyice kızıştı.

Yarışın devamındaysa ön tarafta bulunan ilk altı isim, mücadelenin son 10 turuna kadar uzun bir süre birbirini yakından takip ederek adeta görsel şölen oluşturdular.

Pistteki diğer isimlere nazaran farklı bir pit stratejisi izleyen Tolga Can, eski lastikleriyle üst üste hızlı turlar eşliğinde rakibinden yaklaşık 5 tur sonra pite geldi. Mercedes pilotunun pit çıkışını merakla beklerken, Kemal Taşyaran'ın tempo kaybetmesiyle beraber Tolga Can kendisinin önünde lider çıkmayı başardı! Böylece yarışın 10. turunda liderliği almayı başaran Mercedes pilotu, bitime kadar yerini kimseye vermedi ve üst üste 3. yarışını da kazanmayı başardı.

Podyumun ikinci basamağınaysa son yarışlarda şansı pek yaver gitmeyen Toro Rosso pilotu Efe Korkmazer vardı. Efe 6. sıradan başladığı yarışı 2. sırada noktalayarak kötü giden şansını da iyiye çevirmiş oldu. Toro Rosso'nun hemen arkasında 3. olan isimse yarışa poleden başlayan Racing Point pilotu Emir Sert oldu.

Geri kalan sıralamadaysa İbrahim Koyuncu 4. olarak bu sezon en iyi sonucunu almayı başarırken, yarışın son turlarında podyum mücadelesini kaybeden Kemal Taşyaran 5. oldu.

Önümüzdeki yarış 7 Mayıs Perşembe akşamı 22:00'da YouTube/Motorsport Türkiye ekranlarında Avusturya'da yapılacak.

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Seri Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
Etkinlik F1 Ligi Raund III: Fransa

Yarış merkezi

F1 Ligi Raund III: Fransa

F1 Ligi Raund III: Fransa

3 May - 3 May
Yarış Başlangıç:
2 gün
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Paz 3 May
Paz 3 May
20:00
15:00

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