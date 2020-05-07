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Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi / F1 Ligi Raund IX: Avusturya / Son dakika

F1 2019 Ligi'nde sıradaki durak Britanya, yarış 22:00'da

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F1 2019 Ligi'nde sıradaki durak Britanya, yarış 22:00'da
Ekleyen:
, Şef Editör
7 May 2020 10:49

Ortombo Akademi, Flank Esports ve Motorsport Türkiye ortaklığıyla düzenlenen F1 2019 eSpor turnuvasında sıradaki durak Britanya.

Her hafta düzenlenen ve büyük heyecana ev sahipliği yapan Motorsport&Ortombo&Flank Formula 1 eSpor şampiyonasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Codemasters'ın F1 2019 platformunda düzenlenen turnuvamızın sıradaki yarışı Britanya'nın Silverstone pistinde gerçekleşecek.

Yarış bugün TSİ 22:00'de Motorsport Türkiye YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yarışı her zaman olduğu gibi Motorsport Türkiye Video Editörü Emre Baltaoğlu sunacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor , Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
Etkinlik F1 Ligi Raund IX: Avusturya
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

F1 Ligi Raund IX: Avusturya

F1 Ligi Raund IX: Avusturya

7 May - 7 May
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Yarış
Per 7 May
Per 7 May
12:00
22:00

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