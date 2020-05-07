F1 2019 Ligi'nde sıradaki durak Britanya, yarış 22:00'da
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Ortombo Akademi, Flank Esports ve Motorsport Türkiye ortaklığıyla düzenlenen F1 2019 eSpor turnuvasında sıradaki durak Britanya.
Her hafta düzenlenen ve büyük heyecana ev sahipliği yapan Motorsport&Ortombo&Flank Formula 1 eSpor şampiyonasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Codemasters'ın F1 2019 platformunda düzenlenen turnuvamızın sıradaki yarışı Britanya'nın Silverstone pistinde gerçekleşecek.
Yarış bugün TSİ 22:00'de Motorsport Türkiye YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Yarışı her zaman olduğu gibi Motorsport Türkiye Video Editörü Emre Baltaoğlu sunacak.
Önceki yarış videoları:
- Fransa GP Tüm yarış izle - Motorsport Türkiye & Ortombo F1 2019 Ligi
- Monaco GP Tüm yarış izle - Motorsport Türkiye & Ortombo F1 2019 Ligi
- İspanya GP Tüm yarış izle - Motorsport Türkiye & Ortombo F1 2019 Ligi
- Azerbaycan GP Tüm yarış izle - Motorsport Türkiye & Ortombo F1 2019 Ligi
- Çin GP Tüm yarış izle - Motorsport Türkiye & Ortombo F1 2019 Ligi
- Bahreyn GP Tüm yarış izle - Motorsport Türkiye & Ortombo F1 2019 Ligi
- Avustralya GP Tüm yarış izle - Motorsport Türkiye & Ortombo F1 2019 Ligi
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSpor , Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
|Etkinlik
|F1 Ligi Raund IX: Avusturya
|Editör
|Abdullah Çelik
F1 2019 Ligi'nde sıradaki durak Britanya, yarış 22:00'da
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Yarış merkezi
7 May - 7 May
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|Yarış
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Per 7 May
Per 7 May
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12:00
22:00
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