Pin, Mercedes'in genç sürücü programına katıldı

20 yaşındaki Fransız sürücü, F1 Akademisi'nde daha önce birlikte çalıştığı Prema takımı tarafından yönetilen Mercedes renk düzenli aracı sürecek.

Pin, "Mercedes-AMG F1'in genç sürücü programına katılmaktan ve bu yıl Prema Racing ile F1 Akademisi'nde takımı temsil edecek olmaktan çok memnunum."

"Yeni bir sayfa açılıyor. Böylesine prestijli bir takımla ve Iron Dames projesiyle, bir sonraki adımı atmaktan gurur duyuyorum. Bana duydukları güven için minnettarım ve onların renkleri için yarışmaktan onur duyuyorum."

"Tek koltuklu araçlara geçmek kariyerim için net hedefti ve bu ortamda olmak harika. Bu sporun en üst seviyesine ulaşmak için çok çalışıyorum ve yarışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Photo by: Drew Gibson #63 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Doriane Pin

Mercedes F1 patronu Toto Wolff, ekibinin Pin'in gelişimini yıllardır "yakından izlediğini" söylüyor.

Wolff, "Doriane heyecan verici bir yetenek ve F1 Akademisi'ne onunla başlamaktan memnuniyet duyuyoruz."

"Sürekli olarak etkileyici işler yaptığı için, onun gelişimini yakından takip ettik. Deborah Mayer ve Iron Dames organizasyonunun muhteşem desteği onun yeteneklerini sergilemesini sağladı; o da kararlılığı ve becerisiyle bu fırsattan sonuna kadar yararlandı." dedi.

Pin, 2022'de Avrupa Le Mans Serisi'nde ilk yarış galibiyetini alırken, Iron Dames Ferrari'de Sarah Bovy, Michelle Gatting ve Rahel Frey ile birlikte Spa 24 Saat'in Gold Cup sınıfını kazandı ve Ferrari Challenge Europe'u da domine etti.

Pin daha sonra 2023 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın LMP2 sınıfında eski F1 pilotu Daniil Kvyat ve Mirko Bortolotti ile birlikte Prema için yarıştı.