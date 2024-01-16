Prime'a abone ol
F1 Academy
Haberler

Pin, Mercedes'in genç sürücü programına katıldı

Fransız spor otomobil yarışçısı Doriane Pin, Mercedes Formula 1 takımının genç sürücü programına dahil oldu ve F1 Akademisi'nde de Alman üreticiyi temsil edecek.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Doriane Pin

20 yaşındaki Fransız sürücü, F1 Akademisi'nde daha önce birlikte çalıştığı Prema takımı tarafından yönetilen Mercedes renk düzenli aracı sürecek.

Pin, "Mercedes-AMG F1'in genç sürücü programına katılmaktan ve bu yıl Prema Racing ile F1 Akademisi'nde takımı temsil edecek olmaktan çok memnunum."

"Yeni bir sayfa açılıyor. Böylesine prestijli bir takımla ve Iron Dames projesiyle, bir sonraki adımı atmaktan gurur duyuyorum. Bana duydukları güven için minnettarım ve onların renkleri için yarışmaktan onur duyuyorum."

"Tek koltuklu araçlara geçmek kariyerim için net hedefti ve bu ortamda olmak harika. Bu sporun en üst seviyesine ulaşmak için çok çalışıyorum ve yarışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

#63 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Doriane Pin

Photo by: Drew Gibson

#63 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Doriane Pin

Mercedes F1 patronu Toto Wolff, ekibinin Pin'in gelişimini yıllardır "yakından izlediğini" söylüyor.

Wolff, "Doriane heyecan verici bir yetenek ve F1 Akademisi'ne onunla başlamaktan memnuniyet duyuyoruz."

"Sürekli olarak etkileyici işler yaptığı için, onun gelişimini yakından takip ettik. Deborah Mayer ve Iron Dames organizasyonunun muhteşem desteği onun yeteneklerini sergilemesini sağladı; o da kararlılığı ve becerisiyle bu fırsattan sonuna kadar yararlandı." dedi.

Pin, 2022'de Avrupa Le Mans Serisi'nde ilk yarış galibiyetini alırken, Iron Dames Ferrari'de Sarah Bovy, Michelle Gatting ve Rahel Frey ile birlikte Spa 24 Saat'in Gold Cup sınıfını kazandı ve Ferrari Challenge Europe'u da domine etti.

Pin daha sonra 2023 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın LMP2 sınıfında eski F1 pilotu Daniil Kvyat ve Mirko Bortolotti ile birlikte Prema için yarıştı.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Dakar Rallisi 9. etap: Loeb kazandı, Sainz zafere gidiyor
Sonraki haber Japonya yeni bir cadde yarışı düzenleyebilir

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Mercedes, fabrikasını genişletme izni aldı

Mercedes, fabrikasını genişletme izni aldı

Formula 1

Mercedes, fabrikasını genişletme izni aldı Mercedes, fabrikasını genişletme izni aldı

Ferrari, sezon içi testlerine karşı

Ferrari, sezon içi testlerine karşı

Formula 1

Ferrari, sezon içi testlerine karşı Ferrari, sezon içi testlerine karşı

Goethe: "Vettel'in izinden gitmek istiyorum"

Goethe: "Vettel'in izinden gitmek istiyorum"

Formula 1

Goethe: "Vettel'in izinden gitmek istiyorum" Goethe: "Vettel'in izinden gitmek istiyorum"

Son Haberler

McLaren, 2024 aracındaki gelişme grafiğinde henüz 'azalma' görmemiş

McLaren, 2024 aracındaki gelişme grafiğinde henüz 'azalma' görmemiş

F1 Formula 1

McLaren, 2024 aracındaki gelişme grafiğinde henüz 'azalma' görmemiş McLaren, 2024 aracındaki gelişme grafiğinde henüz 'azalma' görmemiş

McLaren: "İlk yarıştan önce yapacak çok işimiz var"

McLaren: "İlk yarıştan önce yapacak çok işimiz var"

F1 Formula 1

McLaren: "İlk yarıştan önce yapacak çok işimiz var" McLaren: "İlk yarıştan önce yapacak çok işimiz var"

Norris: "MCL38'in direksiyonuna geçmek için sabırsızlanıyorum"

Norris: "MCL38'in direksiyonuna geçmek için sabırsızlanıyorum"

F1 Formula 1

Norris: "MCL38'in direksiyonuna geçmek için sabırsızlanıyorum" Norris: "MCL38'in direksiyonuna geçmek için sabırsızlanıyorum"

Resmi: McLaren, sürpriz şekilde 2024 F1 aracının renk düzenini tanıttı!

Resmi: McLaren, sürpriz şekilde 2024 F1 aracının renk düzenini tanıttı!

F1 Formula 1

Resmi: McLaren, sürpriz şekilde 2024 F1 aracının renk düzenini tanıttı! Resmi: McLaren, sürpriz şekilde 2024 F1 aracının renk düzenini tanıttı!

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol