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F1 Academy Jeddah

Ford'un F1 Academy'e olan desteği, Red Bull'la olan bağların kuvvetlendiğini gösteriyor

Ford, Formula 1 takımının F1 Academy programının isim sponsorluğunu teyit ederek Red Bull'a verdiği destek konusunda önemli bir açıklama yapmış oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Emely de Heus, MP Motorsport

Emely de Heus, MP Motorsport

Red Bull Content Pool

Horner araştırması

Horner'a dair açılan dava.

Üreticinin logoları Emely de Heus'un yarış tulumunda ve MP Motorsport tarafından yönetilen araçta yer alacak.

Ford, yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceği 2026 yılından itibaren hem F1 takımı hem de RB tarafından kullanılacak olan Red Bull Powertrains güç ünitesini destekleyecek.

Ancak son haftalarda manşetleri süsleyen Christian Horner tartışması nedeniyle bu ortaklık tartışma konusu oldu.

Emely de Heus, MP Motorsport

Emely de Heus, MP Motorsport

Photo by: Red Bull Content Pool

Ford yöneticileri devam eden hikayelerin bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Red Bull CEO'su Jim Farley, kısa süre önce gönderilen bir mektupta şu ifadeleri kullandı:  Daha önce de belirttiğimiz gibi, tatmin edici bir yanıt verilmediği sürece Ford'un değerleri müzakere edilemez."

"Yarış ortaklarımızın aynı değerleri paylaşması ve bu değerlere gerçek bir bağlılık göstermesi zorunludur. Ekibim ve ben bu konuyu görüşmek için her zaman hazırız. Kararlılığımızı sürdürüyoruz. Hepimizin arkasında durabileceği bir çözüm konusunda umutluyuz."

Son günlerde Ford içinde yapılan üst düzey toplantılarda, Red Bull ile kurulan ortaklığın iyice tartışma konusu olduğu belirtiliyordu.

Fakat Ford, bugün itibariyle F1 Academy'de Red Bull'un isim sponsoru olacağını doğrulayarak, bir bakıma bu iddialara son vermiş oldu.

Resmi duyuru ilk pist aksiyonunun hemen öncesinde geldi.

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Türkİye