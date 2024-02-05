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F1 Akademi, 2024 FIA süper lisans puanlarını ve 'wildcard' davetlerini açıkladı

F1 Akademi, 2024 sezonu için bir dizi değişiklik yapılacağını ve FIA süper lisans puanlarının ilk beş sürücüye verileceğini duyurdu.

Sam Hall
Editör Sam Hall
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Marta Garcia, Léna Bühler, Hamda Al Qubaisi

F1 Akademi'nin ilk sezonu büyük ölçüde kamuoyunun gözleri önünde gerçekleşmiş, şampiyona Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde F1 ile birlikte yarışırken sadece son hafta sonu canlı olarak yayınlanmıştı.

Ancak bu sezon yedi yarışın tamamı F1 destek serisi programında yer alıyor.

Şu anda feshedilmiş olan W Serisine benzer bir hareketle, ikinci sezonda FIA süper lisans puanları uygulanmaya başlandı ve F1'e giriş şartının bir parçası olarak kabul edildi.

Şampiyonayı kazanan sürücüye toplam 10, ikinciye yedi, üçüncüye beş, dördüncüye üç ve beşinciye bir puan verilecek. F1'de yarışmak için pilotların toplaması gereken minimum puan ise 40'tır.

F1 Akademi'de sunulan ödüller şampiyonayı GB3 ve NASCAR Xfinity Şampiyonası ile aynı seviyeye getirirken, kazananın 12 puan aldığı ve puanların ilk yedi sürücüye verildiği F4 yarışmalarının gerisinde bırakıyor.

Marta Garcia

Marta Garcia

Photo by: Prema Powerteam

PREMA'nın ev sahibi bölgeden genç bir yeteneğin yer alacağı dördüncü bir araç kullanacak olmasıyla birlikte bu yıl 'wildcard' girişleri de yaygınlaşacak. Bu yetenek şampiyona tarafından belirlenecek ve şampiyona puanı almaya hak kazanacak.

F1 Akademi Genel Müdürü Susie Wolff, "Olumlu bir açılış sezonunun ardından 2024 için iki önemli adım atıyoruz."

"FIA süper lisans puanları alan ilk beş pilotumuz F1 Akademi'nin pistteki gücünün bir kanıtıdır ve tek koltuklu serilerde ilerlemelerine yardımcı olacaktır."

"Wildcard'ların devreye girmesi bölgesel yetenekleri teşvik edecek, yerel topluluklarla etkileşim kuracak ve yarıştığımız bölgelerdeki yetenek havuzunu artıracak. Bu da uzun vadeli büyümemiz için önemli olacak ve kadınların sporumuza dahil olması için daha fazla fırsat yaratmamızı sağlayacak." dedi.

Sürücü gelişimini daha da ileriye taşımak için sürücüler F1 Akademi'de iki sezon yarışma sınırı konulacak. Böylece durgunluk önlenecek ve yeni yeteneklerin gridde yer alması engellenmeyecek.

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