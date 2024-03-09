F1 Academy: Olaylı geçen yarışta Pin hafta sonunun ikinci galibiyetini aldı

Cuma günü 1. yarışı kazandıktan sonra Pin bir kez pole pozisyonundan başladığı yarışı kontrol etti ve Britanyalı Abbi Pulling'i rahatça geride bırakarak zafere ulaştı.

Cuma günü ikinci olurken geç bir atak yapan Pulling, bu kez baskı uygulayamadı ancak 1. yarışın podyumunun tekrar oluşmasını sağlayan Maya Weug'u kolayca geride bıraktı.

İlk üç Cidde'de sakin bir öğleden sonra geçirirken, arkalarında birkaç sürücünün oldukça zorlu yüksek hızlı bir pistte hatalar yapmasıyla bir dram yaşandı.

Üçüncü turda Chloe Chambers, dördüncülük mücadelesi veren Lola Lovinfosse'a çarparak Rodin sürücüsünün spin atmasına ve yarış çizgisinde durmasına neden oldu.

Lovinfosse, arkasındaki araçlar hâlâ geçmeye devam ederken hareket etmeye çalışarak büyük bir muhakeme hatası yaptı ve Lia Block'un önüne geçerek büyük bir çarpışmaya neden oldu.

Hasar nedeniyle Lovinfosse yarıştan çekilmek zorunda kalırken, Block'un yeni bir ön kanat taktı. Lovinfosse'a bu hatasından dolayı bir sonraki yarış için beş sıra grid cezası verildi.

Doriane Pin, PREMA Racing Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yarış çok uzun süre devam edemeden 6. turda bir olay daha yaşandı, Carrie Schreiner'in spin atması ve Reema Juffali'nin kaçınma hareketi yaparak bariyerlere çarpmasıyla başka bir kaza meydana geldi.

Bir başka uzun güvenlik aracı kesintisinin ardından sona sadece dört turluk bir sprint yarışı kaldı.

Pin güvenlik aracı periyodundan sonra yarışa iyi bir başlangıç yaparak farkı çabucak açtı ve galibiyete ulaştı.

Nerea Marti ve Jessica Edgar sırasıyla dördüncü ve beşinci olarak olaylı yarışta iyi puanlar topladı.

Yarışı altıncı sırada bitiren Chambers, pisti kedip avantaj elde ettiği ve çarpışmaya neden olduğu için aldığı cezalarla 10. sıraya geriledi.

F1 takımları, 15 aracın 10'unda her bir üreticinin amblemini kullanarak F1 Akademi'ye daha fazla destek verdi.

Kadınların hem pistte hem de pist dışında motor yarışlarının tüm alanlarına katılımını arttırmak F1'in ve dünya motor sporlarının yönetim organı FIA'nın başlıca hedeflerinden biridir.

F1 Academy bu sezon sadece Formula 1 hafta sonlarında yedi yarış olarak koşuluyor ve bir sonraki ayak 3-5 Mayıs tarihleri arasında Miami'de yapılacak.