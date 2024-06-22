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Yarış raporu
F1 Academy Barcelona

F1 Academy İspanya GP: Pole'den başlayan Abbi Pulling ilk yarışı kazandı, Pin sekizinci!

F1 Academy'nin İspanya'da gerçekleştirdiği ilk yarışı kazanan isim, Alpine Akademi sürücüsü Abbi Pulling oldu.

Rümeysa Öztürk
Abbi Pulling, Rodin Motorsport

Abbi Pulling, Rodin Motorsport

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

F1 Academy’nin, dün gerçekleştirdiği sıralama turlarında, Alpine Akademi sürücüsü Abbi Pulling pole pozisyonunu almıştı.

F1 Academy’nin İspanya’nın Barselona kentindeki düzenlediği ilk yarışta, Abbi Pulling iyi start aldı ve onu Marti, Chambers, Bustamente ve Hamda Al-Qubaisi takip etti.

Yarışın ilk turunda Red Bull Akademi sürücüsü Amna Al-Qubaisi ve Ferrari Akademi sürücüsü Maya Weug birbirine temas etti ve iki sürücü de kendini çakıl taşı havuzunda buldu. Böylece, iki sürücü yarış dışı kaldıktan sonra güvenlik aracı piste çıktı.

Yarışın yeniden 7. turda başlatılmasıyla Abbi Pulling liderliğini sürdürmeye devam ederken, Tina Hausmann ve Emily De Heus arasında yedincilik mücadelesi oldu. Hausmann, yedincilik konumunu korumaya devam ettiği sırada, Lia Block Hausmann’i geçmeye çalıştı. Ancak Hausmann geçit vermedi.

O sırada, Mercedes akademi sürücüsü Doriane Pin, Carrie Schreiner’ı geçerek 11. sıraya yerleşti. Pin, puan toplayabilmek için Lola Lovinfosse ve Lia Block’u karşı atak yaparak 8. sıraya kadar çıktı.

Abbi Pulling, turlar ilerledikçe diğer sürücülere fark açarak F1 Academy’nin İspanya gerçekleştirdiği ilk yarışını kazandı. Nerea Marti 4.463 saniye geride ikinci olurken, Chambers 0.735 saniye geride üçüncü sıraya yerleşti.

Bianca Bustamente 4., Hamda Al-Qubaisi 5., Jessica Edgar 6., Emily De Heus 7., Doriane Pin 8., Tina Hausmann 9., Lia Block 10., Lola Lovinfosse 11., Carrie Schreiner 12. ve Aurelia Nobels 13. sırada yarışı bitirdi.

Abbi Pulling, Rodin Motorsport

Abbi Pulling, Rodin Motorsport

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

 

 

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