F1 Academy İspanya 2. Yarış: Chambers, rakipsiz bir şekilde ilk galibiyetini elde etti

İlk sırada yer alan Abbi Pulling ilk virajda liderliği kaybetti ve Nerea Martí ve Hamda Al Qubaisi'yi arkasında tutmak zorunda kaldığı için Chambers'ın hızına yetişemedi.

Hamda Al Qubaisi, Martí'ye atak yaparak kendisinin ve MP Motorsport'un 2024 sezonundaki ilk podyumunu elde etti.

1. yarıştaki zorlu başlangıcın ardından Chambers bu sefer böyle bir zorluk yaşamadı ve liderlik için Pulling'in önüne geçti. Campos Racing takım arkadaşı Martí de Alpine sürücüsünü geçmeye çalıştı ancak yeterli boşluğu bulamadı.

Doriane Pin startta zorlanarak üçüncülükten altıncılığa geriledi. Pulling 9. virajda kerblerin üzerinden sekerek çakıllardan kıl payı kurtuldu.

Bianca Bustamante ve Jessica Edgar açılış şikanında kaçış yoluna girmek zorunda kalırken, McLaren sürücüsü hatalı startın ardından, Edgar ise pisti terk edip avantaj elde ettiği için 5 saniye ceza aldı.

Chambers hemen arayı açarak 4. turun başında 1 saniyelik bir avantaj elde etti. Daha geride, Bustamante ve Pin 4. viraja yan yana girdiler ve Mercedes sürücüsü beşinciliğe yükselmeyi başardı. Lia Block, Edgar'ı çekerek American Express sürücüsünü geçip yedinci sıraya yerleşti.

Abbi Pulling, Rodin Motorsport, 2nd position, Chloe Chambers, Campos Racing, 1st position, and Hamda Al Qubaisi, MP Motorsport, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Pulling, Martí, Hamda Al Qubaisi ve Pin arasında bir saniyeden az farkla ikincilik için dört araçlık bir mücadele ortaya çıktı. Arkadan kayma ile mücadele eden Pulling savunmaya geçmek zorunda kaldı. Martí'nin tehdidi, İspanyol sürücünün sol arka lastiğinin yıpranmış görünmesi nedeniyle azaldı.

Hamda Al Qubaisi 12. turda Tommy Hilfiger sürücüsünün arkasına geçti. Sol taraftaki yarış çizgisini ele geçiren Red Bull Racing sürücüsü, düzlüğün yarısında hamlesini yaptı ve ilk irajın apeksinde Martí'ye kapıyı kapattı.

Lider Chambers, hiçbir yavaşlama belirtisi göstermedi ve yarışın bitimine üç tur kala farkı yedi saniyenin üzerine çıkardı. Bu sırada Hamda Al Qubaisi, Pulling'in arkasında kalırken, Martí ikinci sırada dördüncü sıraya geriledi.

Lola Lovinfosse, Rodin Motorsport takım arkadaşı Edgar'ı 11. virajda geride bırakarak dokuzuncu oldu.

Chambers, kendisinin ve Haas'ın ilk galibiyetini Pulling ve Hamda Al Qubaisi'nin önünde aldı ve Campos Racing takımı kendi evlerindeki zaferi kutladı.

Martí, Pin'in önünde dördüncü olurken, Block altıncı olarak F1 Academy'deki en iyi derecesini elde etti. Bustamante'nin 5 saniyelik cezası onu yedinci sıradaki Williams pilotunun gerisine düşürdü.

Hausmann, Barselona'da arka arkaya puanlar alan Lovinfosse ve Emely De Heus'un önünde sekizinci olarak dört puan topladı.