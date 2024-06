F1 Academy İspanya 2. Yarış: Chambers, rakipsiz bir şekilde ilk galibiyetini elde etti

İlk sırada yer alan Abbi Pulling ilk virajda liderliği kaybetti ve Nerea Martí ve Hamda Al Qubaisi'yi arkasında tutmak zorunda kaldığı için Chambers'ın hızına yetişemedi.

Hamda Al Qubaisi, Martí'ye atak yaparak kendisinin ve MP Motorsport'un 2024 sezonundaki ilk podyumunu elde etti.

1. yarıştaki zorlu başlangıcın ardından Chambers bu sefer böyle bir zorluk yaşamadı ve liderlik için Pulling'in önüne geçti. Campos Racing takım arkadaşı Martí de Alpine sürücüsünü geçmeye çalıştı ancak yeterli boşluğu bulamadı.

Doriane Pin startta zorlanarak üçüncülükten altıncılığa geriledi. Pulling 9. virajda kerblerin üzerinden sekerek çakıllardan kıl payı kurtuldu.

Bianca Bustamante ve Jessica Edgar açılış şikanında kaçış yoluna girmek zorunda kalırken, McLaren sürücüsü hatalı startın ardından, Edgar ise pisti terk edip avantaj elde ettiği için 5 saniye ceza aldı.

Chambers hemen arayı açarak 4. turun başında 1 saniyelik bir avantaj elde etti. Daha geride, Bustamante ve Pin 4. viraja yan yana girdiler ve Mercedes sürücüsü beşinciliğe yükselmeyi başardı. Lia Block, Edgar'ı çekerek American Express sürücüsünü geçip yedinci sıraya yerleşti.

Abbi Pulling, Rodin Motorsport, 2nd position, Chloe Chambers, Campos Racing, 1st position, and Hamda Al Qubaisi, MP Motorsport, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images