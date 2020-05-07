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Euroformula Open / Son dakika

Maldonado’nun kuzeni Motopark ile Euroformula'da yarışacak

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Maldonado’nun kuzeni Motopark ile Euroformula'da yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 May 2020 15:30

2012 İspanya Grand Prix galibi Pastor Maldonado'un kuzeni Manuel Maldonado, Motopark takımıyla bu sezon Euroformula Open serisinde mücadele edecek.

Dan Ticktum'u 2017 ve 2018'de Macau Grand Prix'sinde zaferine taşıyan ve 2019'da seride ilk kez yarışan Marino Sato'yu Euroformula Open şampiyonluğuna taşıyan Motopark, 2020 sezonunda üç araç ile yarışacağını doğruladı

Venezuellalı Manuel Maldonado, Almanya Formula 4 sürücüsü Niklas Krutten ile birlikte Cameron Das'a katılacak.

Son üç yılı BRDC Formula 3'te geçiren 20 yaşındaki Maldonado, son iki yılda üç zafer aldı ve geçen yıl sezonu bir galibiyet ve beş podyumla altıncı sırada noktaladı.

Ayrıca Motopark ile bir test programına çıkmadan önce 2019 yılında BRDC F3'teki takımı Fortec Motorsport ile Silverstone'da bir kerelik Euroformula Opentesti yaptı.

Motopark şefi Timo Rumpfkeil, “Manuel kış boyunca çok fazla test yaptı ve hazırlanıyor. Gerçekten çok umut verici bir çaylak gibi görünüyor.” derken, Maldonado ise, “2019'da kış testini yaparak önümüzdeki sezon için Motopark'a katılacağım için son derece heyecanlıyım." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Euroformula Open
Pilotlar Manuel Maldonado
Takımlar Motopark Akademi
Editör Marcus Simmons

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