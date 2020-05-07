Maldonado’nun kuzeni Motopark ile Euroformula'da yarışacak

Dan Ticktum'u 2017 ve 2018'de Macau Grand Prix'sinde zaferine taşıyan ve 2019'da seride ilk kez yarışan Marino Sato'yu Euroformula Open şampiyonluğuna taşıyan Motopark, 2020 sezonunda üç araç ile yarışacağını doğruladı

Venezuellalı Manuel Maldonado, Almanya Formula 4 sürücüsü Niklas Krutten ile birlikte Cameron Das'a katılacak.

Son üç yılı BRDC Formula 3'te geçiren 20 yaşındaki Maldonado, son iki yılda üç zafer aldı ve geçen yıl sezonu bir galibiyet ve beş podyumla altıncı sırada noktaladı.

Ayrıca Motopark ile bir test programına çıkmadan önce 2019 yılında BRDC F3'teki takımı Fortec Motorsport ile Silverstone'da bir kerelik Euroformula Opentesti yaptı.

Motopark şefi Timo Rumpfkeil, “Manuel kış boyunca çok fazla test yaptı ve hazırlanıyor. Gerçekten çok umut verici bir çaylak gibi görünüyor.” derken, Maldonado ise, “2019'da kış testini yaparak önümüzdeki sezon için Motopark'a katılacağım için son derece heyecanlıyım." dedi.