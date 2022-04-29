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Romeo Ferraris, dördüncü aracı için Giovanni Venturini ile anlaştı

ETCR takımlarından Romeo Ferraris, dördüncü Giulia'yı kullanması için Giovanni Venturini ile anlaştı.

Francesco Corghi
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Romeo Ferraris, dördüncü aracı için Giovanni Venturini ile anlaştı
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Giovanni Venturini, 2022 FIA ETCR sezonunda yer alması için Romeo Ferraris'in anlaşma sağladığı dördüncü ve son sürücü oldu.

30 Yaşındaki İtalyan sürücü,  geçtiğimiz günlerde Giulia ETCR aracıyla seride devam edeceğini doğrulayan takımda Bruno Spengler, Luca Filippi ve Maxime Martin ile takım arkadaşı olacak.

Venturini'nin profesyonel kariyeri 2008 yılında başladı ve bir dönem GP3'te yarışıp galibiyet dahi aldı. Ancak 2014 yılında GT yarışlarına geçiş yaptı ve o günden bu yana da burada yarışıyor.

#66 Attempto Racing Lamborghini Huracan GT3: Giovanni Venturini, Marco Mapelli

#66 Attempto Racing Lamborghini Huracan GT3: Giovanni Venturini, Marco Mapelli

Photo by: Vision Sport Agency

İtalyan pilot, "Bu yıl kariyerimde yeni bir bölüm başlıyor ve FIA ETCR şampiyonasında Romeo Ferraris ile yarışacağım için çok heyecanlıyım." açıklamasında bulundu.

Romeo Ferraris Takım Patronu Michela Cerruti şunları ekledi: "FIA ETCR'nin bu sezonu için oluşturduğumuz kadrodan memnunum."

"Giovanni, Bruno, Luca ve Maxime'den sonra bizimle yarışmayı seçen bir diğer çok değerli sürücü oldu. Bu dörtlü sayesinde yetenek, hız, deneyim ve büyük organizasyonlarda çalışma ve teknik gelişim becerilerine sahip olacağız."

"Bunlar hem bir üretici hem de bir takım olarak büyümemizi ve Giulia ETCR'yi daha da rekabetçi hale getirmemizi sağlayacak değerli gereksinimler."

"Bu seviyedeki sürücülerin projemize duydukları güven, Pau'daki sezon başlangıcı için bize ekstra coşku veriyor."

Romeo Ferraris-M1RA, Alfa Romeo Giulia ETCR

Romeo Ferraris-M1RA, Alfa Romeo Giulia ETCR

Photo by: Romeo Ferraris

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Giulia ile FIA ETCR'de devam edecek Romeo Ferraris, Spengler ve Filippi ile anlaştı
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Giulia ile FIA ETCR'de devam edecek Romeo Ferraris, Spengler ve Filippi ile anlaştı
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