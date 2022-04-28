Giulia ile FIA ETCR'de devam edecek Romeo Ferraris, Spengler ve Filippi ile anlaştı

Haberi dinle

Romeo Ferraris, geçen yıl ETCR adı altında gerçekleştirilen ve bu yıl FIA Dünya Şampiyonası statüsü olan FIA ETCR'de şampiyon olmak adına oldukça motive olmuş gibi görünüyor.

İtalyan takım geçen yıl Hyundai'yi geride bırakmış ve şampiyonayı ikinci sırada tamamlamıştı. Ayrıca Kopenhag'daki yarışta da zafere ulaştılar.

Romeo Ferraris, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Alfa Romeo Giulia ETCR aracıyla yarışacak ve takım adına mücadele edecek ilk isimler belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde Maxime Martin ile anlaşan İtalyan ekip, Luca Filippi ve binek otomobil yarışlarının önemli ismi Bruno Spengler ile anlaştı.

Filippi, geçen yıl takımla tüm yarışlarda yer aldığı için İtalyan ekibe yeni değil ancak hem Spengler hem de Martin, seriye ilk kez adım atacaklar.

Bruno Spengler, Romeo Ferraris, Giulia ETCR Fotoğraf: Romeo Ferraris

Romeo Ferraris Takım Patronu Michela Cerruti, "ETCR'nin ikinci sezonuna büyük bir coşkuyla yaklaşıyoruz. Bu, FIA unvanı sayesinde daha da büyümeye hazır olan bir şampiyona."

"İki büyük otomotiv üreticisine karşı eşit şartlarda mücadele etmemizi, 2021 şampiyonasını ikinci tamamlamamızı ve motor sporlarının daha sürdürülebilir olmasına katkıda bulunmamızı sağlayan Giulia ETCR projesini başlatarak, karşı karşıya olduğumuz bu zorluğu en başından itibaren üstlenmiş olmamızdan dolayı gururluyuz".

"Son aylarda 2022'de daha güçlü olmak için her alanda çalıştık." dedi.

Goodyear'ın lastik tedarikçisi olduğu ve büyük destek verdiği FIA ETCR'de bu yıl Hyundai ve Cupra markaları yer alacak.

Sezon 6-8 Mayıs'ta Pau'da başlayacak ve ardından 20-22 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Park yarışı gerçekleştirilecek.