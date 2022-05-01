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ETCR / Istanbul Haberler

ETCR yarışı, İstanbul Park'ın kısa pist düzeninde yapılacak

Bu ay gerçekleştirilecek olan ETCR Türkiye yarışı, İstanbul Park'ın kısa pist düzeninde gerçekleştirilecek.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
ETCR yarışı, İstanbul Park'ın kısa pist düzeninde yapılacak
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Intercity İstanbul Park bu yıl FIA ETCR Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağına ev sahipliği yapacak ve yarış için artık sayılı günler kaldı.

Gelecek yıl Beyoğlu'ndaki bir cadde pistine geçmeden önce bu yıl Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek olan FIA ETCR yarışında normal pist düzeni kullanılmayacak.

Normalde pist, 14 virajdan oluşuyor ve bu düzen 5.333 kilometre uzunluğunda. Ancak ETCR'nin açıklamasına göre bu yarışta ana düzen yerine 3.9 kilometrelik kısa düzen kullanılacak.

Bu düzende 7., 8. 9. ve 10. virajlar yer almıyor. Bunun yerine pist, yedinci viraja gelmeden, 11. viraja doğru giden düzlüğe bağlanıyor.

20-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışın biletlerinin ne zaman satışa sunulacağı henüz açıklanmadı.

ETCR'nin kullanacağı İstanbul Park pist düzeni:

 

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