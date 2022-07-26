CUPRA, sıcak havada muhafazakar bir strateji uygulayarak hafta sonunu puanla kapattı

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Vallelunga'daki ETCR mücadelesi oldukça sıcak koşullarda gerçekleşti; Autosport ölçümlerine göre hava 40, pist ise 54 dereceydi.

Yüksek ısının lastiklere zarar vermesiyle ortaya çıkan yol tutuş eksikliği ve yüksek lastik aşınmasının iki etkisi oldu: araçların kolayca çizgiden çıkması ve sürekli patlayan lastiklerle karşılaşmamız.

Cuma günü, asfalt ve bordürlerin sürücülere yardımcı olmaması, bunun yanı sıra sürücülerin pistte nereye gittiklerini ve lastiklere ne kadar baskı uyguladıklarını izlemesi gerektiğinden ötürü bolca lastiğin patladığı bir gündü.

CUPRA EKS ekibinin mühendisleri bunu çok erken fark etti.

CUPRA Racing Direktörü Xavi Serra, "İlk lastik patlatan takım bizdik ancak son olmak istemedik. Pistteki yüksek sıcaklık nedeniyle çok acı çekeceğimiz açıktı, ancak yağmurda veya aşırı soğukta olduğu gibi bu tür engellerle çalışmak zorundayız."

Photo by: SEAT

Sıcaklığın etkilediği bir yarışta önemli olan bir an önce damalı bayrağa ulaşmaktır. Pazar günü toplam sonucun hesaplanması esnasında puan alamayan bir araç belirleyici olabilir. Unutulmamalıdır ki, son etabı kazanan sürücü, son elemeyi birinci bitiren değil, hafta sonu boyunca kendi gruplarında en çok puanı alan sürücüdür.

Serra, "Başlangıçta istediğimiz kadar hızlı değildik, iki aracımızda da lastikler patladı ve son sıraya kadar geriledik, bunun dışında pist dışına çıkan sürücülerimiz de oldu. Mühendislik ekibiyle yaptığımız çalışmalarda lastiklerin patlama riskinin daha yüksek olduğu belirli noktalar keşfettik.”

Bu bilgi, normalde yaptıkları gibi bu noktalardan geçmekten kaçınabilmeleri ve pistin geri kalanında ekstra önlemler alabilmeleri için sürücülere iletildi.

Sonuç olarak CUPRA EKS takımı bu sezon diğer yarışlara göre daha muhafazakar ve daha az riskli bir strateji benimsedi.

Photo by: SEAT

Hafta sonunda gerçekleşen olaylardan biri, Bruno Spengler'in lastiklerinden birini patlatıp Romeo Ferrari'sini 200 km/s'de bariyerlere çarptığı talihsiz bir kazaydı.

Kazanın sonucu Kanadalıyı puansız bıraktı ve takım arkadaşı da son etapta tamir edilemeyen aracı paylaşacaklarından ötürü yarışamadı. Daha sonra İtalyan ekibi, sürücülerinin bu lastiklerle güvenlik eksikliğini protesto etmek için ikinci otomobilini ikinci final etabından çekti.

Sorunla uğraşırken her takım kendi kararlarını vermek zorundaydı, dolayısyla ikinci final etabından, Zolder'de galibiyete ulaşan Maxime Martin ve Romeo Ferrari'den Giovanni Venturini olmadan, iki Hyundai ve iki CUPRA EKS arabası aldı.

İspanyol ekibi çok fazla risk almama fikrine takılıp kalırken, Nicky Catsburg ve Jean-Karl Vernay araçlarının sınırlarını zorlamayı tercih etti.

Serra, "Yarış öncesi pilotlarla yaptığımız görüşmede konuştuğumuz gibi sadece damalı bayrağa ulaşmaya karar verdik, dolayısıyla üçüncülük ve dördüncülük de bizim için iyi oldu. Bruno'nunki gibi bir kaza ve puan kaybı yaşamak istemedik." dedi.

Photo by: SEAT