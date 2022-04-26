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Cupra EKS, 2022 ETCR sezonunda Blomqvist, Ekström, Gene ve Tambay ile yarışacak

İspanyol üretici, Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası için aracını yeniledi ve dört kişilik yeni sürücü kadrosunu tanıttı.

Francesco Corghi
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Cupra EKS, 2022 ETCR sezonunda Blomqvist, Ekström, Gene ve Tambay ile yarışacak
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Cupra EKS, 2022 FIA ETCR sezonunun başlangıcına kısa bire süre kala yeni sürücü kadrosunu resmen tanıttı.

Mattias Ekström'ün ekibiyle anlaşma imzalan Cupra, yeni sezonda İsveçli sürücünün yanı sıra, Jordi Gene'yi takımda tutacak.

İkili geçen yıl Cupra ile zaten yarışmışlardı ve Ekström sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Gene ise yarışlara dönmesinin ardından sezonu dördüncü bitirmiş ve istikrarıyla dikkat çekmişti.

Araç ve seri hakkında deneyim sahibi olan ikiliye, yeni sezonda Tom Blomqvist ve Adrian Tambay katılacak. Bu iki isim, motor sporları dünyasındaki pek çok kategoride yarıştıkları için zengin bir deneyime sahipler.

Tom Blomqvist, Adrien Tambay, Cupra EKS, Cupra e-Racer

Tom Blomqvist, Adrien Tambay, Cupra EKS, Cupra e-Racer

Photo by: Cupra

Tambay, yaptığı kısa açıklamada, "Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Takım geçen yıl tarih yazmıştı. Bu yılki hedef FIA ​​ETCR şampiyonluğu için savaşmak ve ben de bu hedefe ulaşmak için buradayım."

"Yarış tutkumun sınırı yok ve bu tutkuyu böylesine harika bir ekiple paylaşmak, pistte elimden geleni yapma konusunda bana ilham verecek." dedi.

Blomqvist ise şunları ekledi: "Çok motiveyim. FIA ​​ETCR şampiyonasının benim için gerçekten harika bir deneyim olacağını düşünüyorum."

"Bu macerada Cupra EKS'ye katıldığım için gururluyum. Gerçekten çok kararlıyız ve hedefimiz kazanmak."

Cupra Racing, e-Racer aracında çeşitli değişiklikler yaparak aracın dış yapısını güçlendirdi ve aynı zamanda aracı daha hafif hale getirdi.

Cupra EKS, Cupra e-Racer

Cupra EKS, Cupra e-Racer

Photo by: Cupra

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2022 ETCR aracını tanıtan Hyundai, yeni sürücü kadrosunu açıkladı
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2022 ETCR aracını tanıtan Hyundai, yeni sürücü kadrosunu açıkladı
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