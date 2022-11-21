CUPRA e-Racer: ETCR dünya şampiyonunun direksiyonuna geçmek

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Şampiyonanın ikinci sezonu, Seat'ın CUPRA EKS takımıyla üreticiler şampiyonluğunu kazanması ve Adrien Tambay, Mattias Ekstrom ve Tom Blomqvist'in sezonu ilk üç sırada tamamlamasıyla sona erdi. Üç sürücü de istikrarlı bir performans sergileyerek CUPRA e-Racer'ı sınırlarına kadar zorladı.

Bu yıl araç, tamamen değişen hava koşullarıyla birlikte çok farklı pistlere uyum sağlamak zorunda kaldı: Jarama'daki 40 derecelik yarış ve Pau'daki ilk yarıştaki yağmur örnek gösterilebilir.

Yine de Xavi Serra liderliğindeki CUPRA mühendislerinin çalışmaları, şampiyonlukların elde edilmesinde temel rol oynadı.

Cupra ETCR Photo by: Cupra

Autosport CUPRA e-Racer testi

Şampiyon CUPRA e-Racer, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,2 saniyede çıkabilen 500kW (680hp) gücünde bir otomobil. Otomobilin batarya kapasitesi 65kW/s, bu da altı turluk sprint yarışları için fazlasıyla yeterli.

CUPRA bu test için Autosport'u şampiyon kadroda yer alan sürücülerle görüştürdü, bu kadroda iki de şampiyon bulunmakta: Ekström ve Tambay!

Özel eğitmenimiz ve son ETCR şampiyonu Adrien Tambay, "Otomobili sürmek, limitlere ulaşmaya başlayana kadar bir go-kart sürmek kadar kolay." dedi.

Tambay'a göre aracı kullanmak çok kolay ama yarışırken idare etmek çok daha zor. Yaklaşık 1800 kg ağırlık, arkadan itiş ve oluklu lastikler, aracın frenleme sırasında çizgide kalmasını veya viraj çıkışında çekiş yakalamasını zorlaştırıyor.

Cupra ETCR Photo by: Cupra

Tüm yarış otomobillerinde olduğu gibi, kaskınızla takla barlarına vurduğunuzda ve beş noktalı emniyet kemeri sizi kucakladığında, kaçınılmaz olarak gülümsemeye başlıyorsunuz. Eğer sizi sigortalayan mekanikerler, son iki sezonu Avrupa'nın dört bir yanındaki pistlerde paylaştığınız ve size saçma sapan şeyler söyleyenlerle aynıysa, o zaman gerçekten iyi muamele görüyorsunuz demektir.

Kontağı çevirdiğimde motorların olağan gürültüsünü duymadım, bunun kullandığım ilk elektrikli yarış otomobili olduğunu unutmuştum. Ancak frene sonuna kadar bastığınızda ve ardından "İleri" düğmesine bastığınızda da hisler değişmiyor. Gerçek şu ki, bir vites kolunu hareket ettirip birinci vitese geçmeyi veya en azından sağ taraftaki cama basıp N'den 1'e geçmeyi tercih ederdim, ancak bu "tek vitesli" arabada bu olmayacak. Vites kolunda sadece 3 konum var: İleri, Geri ve Boş.

Sinyali aldıktan sonra pitten çıkıp pist girişine doğru ilerliyorsunuz. Adrien Tambay'ın direksiyonda olduğu ve pisti viraj viraj anlattığı bir CUPRA Fomentor'un arkasında yaptığınız ilk şey, hafif dönüşlere tepkileri görebilmek için direksiyonu hareket ettirmek. Dar virajlarda direksiyonu her iki yönde de 90 dereceye kadar çevirebilirsiniz. Çok dar virajların olduğu bir pistte böyle bir imkana sahip olabilmek takdire şayan.

Fomentor yoldan çekilip sizi kendi başınıza bıraktığında, gaz ve frenlerin hassasiyetine uyum sağlamanız gerekiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, elektrikli bir otomobilde pedala bastığınız anda tam güce sahip oluyorsunuz, bu yüzden direksiyonu düz tutmayı ve tam güçten faydalanmak için biraz boşluk bırakmayı düşünmeniz gerekiyor.

Cupra ETCR Photo by: Cupra

Araç oldukça uysal ve çekiş kontrolünün hafifçe etkinleştirilebiliyor, yine de çok hassas olmanız gerekiyor. Frenlerde de benzer bir his var, ABS olmadan sert fren yapıyor, ancak sert frenleme sırasında arka aksın sizi geçmesini önlemek için aracı düz tutmanız gerekiyor. Aracın çok ağır olduğunu da unutmamak gerek, oldukça dar bir alanda fren yaparken bu fark ediliyor.

Kendinize güveniniz arttıkça, arabayı sürmek kolay, nitekim çok hızlı gitmiyor ve siz tam olarak ne isterseniz onu yapıyor, ancak gaza çok düşkün isimler için aracı yönlendirmek şaşırtıcı, virajlara girmek ise zor olacaktır. Sonuç olarak, bu kadar az virajlı bir pistteki hisler uysal bir otomobile ait, ancak elbette burası büyük bir pist değil ve herhangi bir virajda 120 km/s'den fazlasına ulaşmıyorsunuz.

Bu test, CUPRA e-Racer'ı sürmenin verdiği hissi deneyimlemek için sadece bir ilk fırsat oldu, ancak bir çocuk gibi benzersiz bir hissin tadını çıkarmak için yeterliydi. Her türlü yarış arabasına alışkın olan biri için, elektrikli bir yarış arabasıyla bir piste ilk kez girmek unutulmaz bir şeydir. İlk dünya şampiyonu ETCR aracını sürüyor olmak, sadece birkaç tur için bile olsa, hayatınızın geri kalanında sizinle kalacak anılardan biridir.

Cupra ETCR Photo by: Cupra