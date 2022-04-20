2022 ETCR aracını tanıtan Hyundai, yeni sürücü kadrosunu açıkladı

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FIA ETCR'ye olan bağlılığını 2022 sezonunda da sürdürecek olan Hyundai Motorsport, yeni aracını tanıttı ve 2022 sezonu için yepyeni bir sürücü kadrosu oluşturdu.

Geçen yıl Discovery Sports Events tarafından tasarlanan ve gerçekleştirilen elektrikli seriye hemen dahil olan Koreli şirket, Veloster N ETCR aracıyla seride yer almayı sürdürecek. Bu aracın yaklaşık 500 kW gücünde olduğu biliniyor.

Hyundai Veloster N ETCR 1 / 6 Fotoğraf: Hyundai Motorsport Hyundai Veloster N ETCR 2 / 6 Fotoğraf: Hyundai Motorsport Hyundai Veloster N ETCR 3 / 6 Fotoğraf: Hyundai Motorsport Hyundai Veloster N ETCR 4 / 6 Fotoğraf: Hyundai Motorsport Hyundai Veloster N ETCR 5 / 6 Fotoğraf: Hyundai Motorsport Hyundai Veloster N ETCR 6 / 6 Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Takım toplamda beş araçla yarışacak ve sürücü kadrosu tamamen değişmiş durumda. Takım, geçen yıldan sadece Jean Karl Vernay ile devam etme kararı aldı.

Cupra'dan Mikel Azcona ile anlaşan Koreli marka, aynı zamanda Nicky Castsburg, Kevin Ceccon ve Norbert Michelisz gibi hem deneyimli hem de önemli isimlerle anlaştı.

Bu, Michelisz ve Azcona'nın bu yıl hem FIA WTCR hem de FIA ETCR'de yarışacağı anlamına geliyor.

Jean-Karl Vernay, Hyundai Motorsport 1 / 5 Fotoğraf: Hyundai Motorsport Kevin Ceccon, Hyundai Motorsport 2 / 5 Fotoğraf: Hyundai Motorsport Mikel Azcona, Hyundai Motorsport 3 / 5 Fotoğraf: Hyundai Motorsport Nicky Catsburg, Hyundai Motorsport 4 / 5 Fotoğraf: Hyundai Motorsport Norbert Michelisz, Hyundai Motorsport 5 / 5 Fotoğraf: Hyundai Motorsport