2022 ETCR aracını tanıtan Hyundai, yeni sürücü kadrosunu açıkladı
Koreli üretici, 2022 ETCR sezonunda mücadele edeceği yeni Hyundai Veloster N ETCR aracını tanıtırken, sürücü kadrosunu da doğruladı.
FIA ETCR'ye olan bağlılığını 2022 sezonunda da sürdürecek olan Hyundai Motorsport, yeni aracını tanıttı ve 2022 sezonu için yepyeni bir sürücü kadrosu oluşturdu.
Geçen yıl Discovery Sports Events tarafından tasarlanan ve gerçekleştirilen elektrikli seriye hemen dahil olan Koreli şirket, Veloster N ETCR aracıyla seride yer almayı sürdürecek. Bu aracın yaklaşık 500 kW gücünde olduğu biliniyor.
Fotoğraf: Hyundai Motorsport
Fotoğraf: Hyundai Motorsport
Fotoğraf: Hyundai Motorsport
Fotoğraf: Hyundai Motorsport
Fotoğraf: Hyundai Motorsport
Fotoğraf: Hyundai Motorsport
Takım toplamda beş araçla yarışacak ve sürücü kadrosu tamamen değişmiş durumda. Takım, geçen yıldan sadece Jean Karl Vernay ile devam etme kararı aldı.
Cupra'dan Mikel Azcona ile anlaşan Koreli marka, aynı zamanda Nicky Castsburg, Kevin Ceccon ve Norbert Michelisz gibi hem deneyimli hem de önemli isimlerle anlaştı.
Bu, Michelisz ve Azcona'nın bu yıl hem FIA WTCR hem de FIA ETCR'de yarışacağı anlamına geliyor.
Fotoğraf: Hyundai Motorsport
Fotoğraf: Hyundai Motorsport
Fotoğraf: Hyundai Motorsport
Fotoğraf: Hyundai Motorsport
Fotoğraf: Hyundai Motorsport