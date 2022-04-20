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2022 ETCR aracını tanıtan Hyundai, yeni sürücü kadrosunu açıkladı

Koreli üretici, 2022 ETCR sezonunda mücadele edeceği yeni Hyundai Veloster N ETCR aracını tanıtırken, sürücü kadrosunu da doğruladı.

Francesco Corghi
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
2022 ETCR aracını tanıtan Hyundai, yeni sürücü kadrosunu açıkladı
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FIA ETCR'ye olan bağlılığını 2022 sezonunda da sürdürecek olan Hyundai Motorsport, yeni aracını tanıttı ve 2022 sezonu için yepyeni bir sürücü kadrosu oluşturdu.

Geçen yıl Discovery Sports Events tarafından tasarlanan ve gerçekleştirilen elektrikli seriye hemen dahil olan Koreli şirket, Veloster N ETCR aracıyla seride yer almayı sürdürecek. Bu aracın yaklaşık 500 kW gücünde olduğu biliniyor.

Hyundai Veloster N ETCR
Hyundai Veloster N ETCR
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Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Hyundai Veloster N ETCR
Hyundai Veloster N ETCR
2/6

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Hyundai Veloster N ETCR
Hyundai Veloster N ETCR
3/6

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Hyundai Veloster N ETCR
Hyundai Veloster N ETCR
4/6

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Hyundai Veloster N ETCR
Hyundai Veloster N ETCR
5/6

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Hyundai Veloster N ETCR
Hyundai Veloster N ETCR
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Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Takım toplamda beş araçla yarışacak ve sürücü kadrosu tamamen değişmiş durumda. Takım, geçen yıldan sadece Jean Karl Vernay ile devam etme kararı aldı.

Cupra'dan Mikel Azcona ile anlaşan Koreli marka, aynı zamanda Nicky Castsburg, Kevin Ceccon ve Norbert Michelisz gibi hem deneyimli hem de önemli isimlerle anlaştı.

Bu, Michelisz ve Azcona'nın bu yıl hem FIA WTCR hem de FIA ETCR'de yarışacağı anlamına geliyor.

Jean-Karl Vernay, Hyundai Motorsport
Jean-Karl Vernay, Hyundai Motorsport
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Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Kevin Ceccon, Hyundai Motorsport
Kevin Ceccon, Hyundai Motorsport
2/5

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Mikel Azcona, Hyundai Motorsport
Mikel Azcona, Hyundai Motorsport
3/5

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Nicky Catsburg, Hyundai Motorsport
Nicky Catsburg, Hyundai Motorsport
4/5

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Norbert Michelisz, Hyundai Motorsport
Norbert Michelisz, Hyundai Motorsport
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Fotoğraf: Hyundai Motorsport

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