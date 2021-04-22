Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Liberty: "EA'in F1 oyunlarını alması, spor için büyük bir büyüme yaratacak"
eSpor / Haberler

Yeni Olimpiyat sanal oyunlarında Gran Turismo da yer alacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Simülasyon yarışları, ilk kez Olimpiyatlarda yer alacak ve Gran Turismo Racing yeni sanal oyunların bir parçası olacak.

Yeni Olimpiyat sanal oyunlarında Gran Turismo da yer alacak

Tokyo'da yapılması planlanan fakat ertelenen Olimpiyat Oyunları öncesinde, bir Sanal Olimpiyat Serisi düzenleneceği duyuruldu. Bu, 13 Mayıs'ta başlayacak ve 23 Haziran'da sona erecek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, çeşitli yarışmaları bir araya getirmek için içlerinde FIA'nın da bulunduğu bir dizi spor yönetim organıyla görüşme gerçekleştirdi.

Bu seride beyzbol, bisiklet, küresel ve yelken yarışmalarının yanı sıra, motor sporlarının olacağı duyurulurken, bu etkinlik için Gran Turismo seçildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, "Sanal Olimpiyat Serisi, sanal tarafta yeni seyircilerle doğrudan etkileşim kurmayı amaçlayan benzersiz bir dijital Olimpiyat deneyimi olacak." açıklamasını yaptı.

IOC, her katılımcının çevrimiçi dahiliyetini en üst düzeye çıkaracak bir format sağlayacağını duyururken, sanal oyunların 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan önce spora olan ilgiyi yeniden artırmasını umuyorlar.

Gran Turismo etkinliğinin formatı hakkında herhangi bir ayrıntı açıklanmadı.

Gran Turismo, ilk kez piyasaya sürüldüğü 1997'den bu yana 80 milyondan fazla oyun sattı ve bu da kendisini en büyük PlayStation franchise'ı haline getirdi.

paylaşım
yorumlar
Liberty: "EA'in F1 oyunlarını alması, spor için büyük bir büyüme yaratacak"

Önceki haber

Liberty: "EA'in F1 oyunlarını alması, spor için büyük bir büyüme yaratacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri eSpor
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, W12'de durumu nasıl tersine çevirdi?

2s
2
Formula 1

Mercedes, Bottas'ın Imola'daki hız eksikliğinin nedenini açıkladı

6s
3
Formula 1

Red Bull, motor departmanı için "en iyi yetenekleri" hedefliyor

25 dk
4
Formula 1

Villeneuve: "Imola, Hamilton'ın risk almamaya alıştığını gösterdi"

5s
5
Formula 1

Villeneuve, Bottas'a yüklendi: "Yavaş olmasa Williams'a karşı savunma yapmazdı"

1s
Son Haberler
Yeni Olimpiyat sanal oyunlarında Gran Turismo da yer alacak
eSpr

Yeni Olimpiyat sanal oyunlarında Gran Turismo da yer alacak

56dk
Liberty: "EA'in F1 oyunlarını alması, spor için büyük bir büyüme yaratacak"
F1

Liberty: "EA'in F1 oyunlarını alması, spor için büyük bir büyüme yaratacak"

14 Nis 2021
LG UltraGear eRacing elemeleri tamamlandı
eSpr

LG UltraGear eRacing elemeleri tamamlandı

21 Mar 2021
LG UltraGear eRacing Heyecanı Başlıyor
eSpr

LG UltraGear eRacing Heyecanı Başlıyor

16 Mar 2021
Dijital Kış Kupaları Sona Erdi
TrS

Dijital Kış Kupaları Sona Erdi

4 Mar 2021
Son Videolar
ALONSO'NUN 2006 ARACINI SÜRDÜK! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 19 29:39
eSpor
25 Oca 2021

ALONSO'NUN 2006 ARACINI SÜRDÜK! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 19

JAPONYA'DA START FACİASI! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 18 20:28
eSpor
5 Kas 2020

JAPONYA'DA START FACİASI! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 18

NE YAPTIN PEREZ?! F1'DE KURALLAR DEĞİŞİYOR! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 17 25:38
eSpor
5 Kas 2020

NE YAPTIN PEREZ?! F1'DE KURALLAR DEĞİŞİYOR! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 17

TARİHİ PODYUM, AKIL ALMAZ KAZA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 16 38:03
eSpor
5 Kas 2020

TARİHİ PODYUM, AKIL ALMAZ KAZA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 16

F1 2020 Oyunu Motor Güncelleme İncelemesi - DEĞİŞEN TEK ŞEY: HİÇBİR ŞEY 08:23
eSpor
21 Eki 2020

F1 2020 Oyunu Motor Güncelleme İncelemesi - DEĞİŞEN TEK ŞEY: HİÇBİR ŞEY

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Red Bull, motor departmanı için "en iyi yetenekleri" hedefliyor
Formula 1 / Haberler

Red Bull, motor departmanı için "en iyi yetenekleri" hedefliyor

McLaren, Formula 1 fabrikasını 170 milyon pounda sattı
Formula 1 / Son dakika

McLaren, Formula 1 fabrikasını 170 milyon pounda sattı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1 / Analiz

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes, W12'de durumu nasıl tersine çevirdi?
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Mercedes, W12'de durumu nasıl tersine çevirdi?

Mercedes, Bottas'ın Imola'daki hız eksikliğinin nedenini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Bottas'ın Imola'daki hız eksikliğinin nedenini açıkladı

Red Bull, motor departmanı için "en iyi yetenekleri" hedefliyor
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Red Bull, motor departmanı için "en iyi yetenekleri" hedefliyor

Villeneuve: "Imola, Hamilton'ın risk almamaya alıştığını gösterdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Imola, Hamilton'ın risk almamaya alıştığını gösterdi"

Villeneuve, Bottas'a yüklendi: "Yavaş olmasa Williams'a karşı savunma yapmazdı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Villeneuve, Bottas'a yüklendi: "Yavaş olmasa Williams'a karşı savunma yapmazdı"

Hill: "Senna modern Imola'yı görse 'dehşete' düşerdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hill: "Senna modern Imola'yı görse 'dehşete' düşerdi"

Marko: "Verstappen, Hamilton'dan daha hızlı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Verstappen, Hamilton'dan daha hızlı"

Imola'daki güçlü startı Verstappen'i de şaşırtmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Imola'daki güçlü startı Verstappen'i de şaşırtmış

Son Haberler

Yeni Olimpiyat sanal oyunlarında Gran Turismo da yer alacak
eSpr eSpor / Haberler

Yeni Olimpiyat sanal oyunlarında Gran Turismo da yer alacak

Liberty: "EA'in F1 oyunlarını alması, spor için büyük bir büyüme yaratacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Liberty: "EA'in F1 oyunlarını alması, spor için büyük bir büyüme yaratacak"

LG UltraGear eRacing elemeleri tamamlandı
eSpr eSpor / Son dakika

LG UltraGear eRacing elemeleri tamamlandı

LG UltraGear eRacing Heyecanı Başlıyor
eSpr eSpor / Son dakika

LG UltraGear eRacing Heyecanı Başlıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.