Yeni Olimpiyat sanal oyunlarında Gran Turismo da yer alacak

Tokyo'da yapılması planlanan fakat ertelenen Olimpiyat Oyunları öncesinde, bir Sanal Olimpiyat Serisi düzenleneceği duyuruldu. Bu, 13 Mayıs'ta başlayacak ve 23 Haziran'da sona erecek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, çeşitli yarışmaları bir araya getirmek için içlerinde FIA'nın da bulunduğu bir dizi spor yönetim organıyla görüşme gerçekleştirdi.

Bu seride beyzbol, bisiklet, küresel ve yelken yarışmalarının yanı sıra, motor sporlarının olacağı duyurulurken, bu etkinlik için Gran Turismo seçildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, "Sanal Olimpiyat Serisi, sanal tarafta yeni seyircilerle doğrudan etkileşim kurmayı amaçlayan benzersiz bir dijital Olimpiyat deneyimi olacak." açıklamasını yaptı.

IOC, her katılımcının çevrimiçi dahiliyetini en üst düzeye çıkaracak bir format sağlayacağını duyururken, sanal oyunların 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan önce spora olan ilgiyi yeniden artırmasını umuyorlar.

Gran Turismo etkinliğinin formatı hakkında herhangi bir ayrıntı açıklanmadı.

Gran Turismo, ilk kez piyasaya sürüldüğü 1997'den bu yana 80 milyondan fazla oyun sattı ve bu da kendisini en büyük PlayStation franchise'ı haline getirdi.