Yarış sürücüleri 10.000 dolar için All-Star NASCAR Heat'te yarışacaklar

Organizasyon iki tane 50 turluk yarıştan oluşacak. Bu yarışların biri Xbox One platformu için, diğeri ise Playstation 4 platformu için yapılacak ve bu yarış, NASCAR'ın lisanslı oyunu olan NASCAR Heat 4 oyununda yapılacak. Bu yarışla beraber, coronavirüs salgını nedeniyle ertelenen NASCAR yarışlarının yerlerinin doldurulması planlanıyor.

Sıralama seansı Çarşamba ve Cuma günleri arasında tüm oyunculara açık bir şekilde gerçekleştirildi ve bu sıralamalarda en hızlı olan sürücüler yarışta, iki NASCAR sürücüsünün yanında yarışacaklar.

İki kez NASCAR Xfinity Series şampiyonu ve 2020 NASCAR Cup Series çaylak sürücüsü Tyler Reddick, Xbox yarışına katılacak.

24 yaşındaki Amerikalı sürücü, gerçek hayattaki Homestead-Miami'de yapılan son iki Xfinity Series yarışını kazanarak burada inanılmaz bir performans göstermişti.

Reddick'in yanında ise yarı zamanlı Xfinity Series sürücüsü Kaz Grala yarışacak. Kendisinin serideki en iyi sonucu, 2018'de Daytona'da aldığı dördüncülük.

Bu ikili, ödülün 210.000 dolar olduğu eNASCAR Heat Pro liginde yarışan deneyimli oyunculara karşı mücadele edecek.

PS4 kısmında ise katılacak olan 24 sürücünün arasında Brandon Hanna da bulunmakta. Hanna, Pro League organizasyonunun sezon öncesi yarışını alternatif bir strateji ile kazanmıştı.

The races are expected to give an important indication of the relative competitiveness of the drivers ahead of the new Pro League season, where real-life NASCAR teams will pick drivers to represent them.

Yarışların, Pro League sezonu öncesi, sürücüler arasındaki rekabet farkını göstereceğine inanılıyor, ki bu durum NASCAR takımlarının sürücü seçmesine yardımcı olacak.

Her iki yarış birden Türkiye saati ile 21:00'da bu link üzerinden izlenebilecek.