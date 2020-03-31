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eSports / Motorsport.com haberler

WRX, Motorsport Games ile Espor ortaklığı başlatıyor

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WRX, Motorsport Games ile Espor ortaklığı başlatıyor
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Cem Özel, Editör
31 Mar 2020 14:45

Dünya Rallikros Şampiyonası, Codemasters ve Motorsport Games ortaklığıyla beraber gerçek yarışçılar ve Espor sürücüleri için bir Espor serisi başlatıyor.

RX Esports Invitational, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen etkinliklerin yerini almayı amaçlıyor.

Etkinliğin ilk yarışı, 19 Nisan’da, Codemasters’ın yapımcılığını üstlendiği DiRT Rally 2.0 video oyununda, PC platformunda Katalonya pistinde gerçekleştirilecek.

Bir dizi WRX sürücüsü etkinlikte yer alacak. Hangi sürücülerin yarışacağı ise daha sonraki bir tarihte açıklanacak.

Sanal Katalonya pistinde altı tur üzerinden gerçekleştirilen yarışın elemelerinde en hızlı zamanları kaydeden oyuncular da gerçek sürücülere katılacak.

DiRT Rally 2.0 oyun direktörü Ross Gowing, “Spor dünyasının büyük bölümünün mücadele edememesi sebebiyle, oyun topluluğunun bu zamanlarda rahatlama sağlayan sanal turnuvalar için bir araya geldiğini görmek harika.”

“RX Esport Invitational’ın bir parçası olduğumuz için heyecanlıyız ve profesyonel sürücüler ile taraftarları DiRT Rally 2.0’da görmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

Bir önceki DiRT Espor etkinliği, 2020 Autosport International’da gerçekleştirilmiş ve 10 bin dolar ödül havuzuna sahipti.

Motorsport Games CEO’su Dmitry Kozko, “FIA Dünya Rallikros Şampiyonası ile kurulan bu ortaklık, Motorsport Games’in, hak sahiplerinin bu zor zamanlarda taraftarlarla etkileşime geçme konusundaki adanmışlığının başka bir kanıtı.”

“Bu ayrıca, Codemasters ile olan mükemmel ilişkimizin de devamı.”

“Kendi sınıfımızın en iyi Espor teknolojisini ve rekabet yönetimi uzmanlığımızı, gerçek WRX sürücüleri ve yorumlama yetenekleriyle birleştirmek, taraftarlara heyecanlı bir gösteri sunacak.”

“Çevrimiçi yarışçıların da yer alabilmesi ve kahramanlarına karşı yarışabilmeleri, taraftar etkileşimini bir sonraki seviyeye taşıyor. Bu, harika bir gösteri olacak.” dedi.

Motorsport Games ayrıca, Veloce Esports’un #NotTheGP serisini, Le Mans Espor serisini ve eNASCAR Heat Pro League’i de yönetiyor ve yayınlıyor. Sonraki ortaklıklar da kısa süre sonra açıklanacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri World Rallycross , eSports
Editör Josh Suttill

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