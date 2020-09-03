WRC 9 video oyunu satışa sunuldu
Dünya Ralli Şampiyonası'nın resmi video oyunu olan WRC 9, bugün itibariyle satışa sunuldu.
WRC'nin lisanslı oyunu olan WRC 9 bu yıl çıtayı daha da yukarı çıkarmış gibi görünüyor.
Ralli oyunlarının önemli temsilcilerinden olan WRC sersinin yeni oyunu, Mart ayında duyurulmuştu.
WRC 9, bugün yani 3 Eylül 2020 itibariyle PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One'da satışa sunuldu.
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 9 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Kylotonn Racing Games
WRC 8 ile büyük beğeni toplayan kariyer modu, geliştirilmiş oynanış mekanikleri ve daha çeşitli etkinliklerle birlikte güzel bir deneyim vadediyor. Ayrıca resmi logolar, araçlar ve sürücülerin yer alacağı WRC, WRC 2, WRC 3 ve Junior WRC kategorileri son derece keyif verici olacak.
Bu takımların yıl içindeki durumları güncel olarak WRC 9 oyununa aktarıldı ve bu sayede daha gerçekçi bir deneyim yaşanabilecek.
Bu yıl oyunda Marmaris Rallisi de yer alıyor. Ayrıca Safari Rallisi, Japonya Rallisi ve Yeni Zelanda Rallisi de oyuna eklendi.
WRC tarihine geçmiş klasik yeni araçlar da oyunun çeşitli paketlerinde bulunuyor.
Oyunda, oyuncuların arkadaşlarıyla çeşitli rallilerde yarışabileceği, tamamen özelleştirilebilen lig sistemi yer alıyor. Ayrıca eşli oynamak için Co-Driver modu da var.
Oyun şu anda Epic Games üzerinden satışa sunulmuş turumda ve oyunun normal sürümü 174, Deluxe Edition sürümü ise 289 lira. Buradan inceleyebilirsiniz.
Oyunun sistem gereksinimleri şöyle:
|
Minimum
|
Önerilen
|
İşletim SistemiWindows 10
|
İşletim SistemiWindows 10
|
İşlemciIntel Core i3-2100 | AMD FX-4350
|
İşlemciIntel Core i7-6700 | AMD Ryzen 5 1600X
|
RAM6 GB
|
RAM6 GB
|
Hafıza30
|
Direct X12
|
Ekran kartıNvidia GeForce GTX 650, 1 GB | ATI Radeon HD 5870, 2 GB
|
Ekran kartıNvidia GeForce GTX 1060, 6 GB | AMD Radeon RX 590, 8 GB
Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSpor
|Editör
|Kemal Şengül