WRC 9 video oyunu satışa sunuldu

WRC'nin lisanslı oyunu olan WRC 9 bu yıl çıtayı daha da yukarı çıkarmış gibi görünüyor.

Ralli oyunlarının önemli temsilcilerinden olan WRC sersinin yeni oyunu, Mart ayında duyurulmuştu.

WRC 9, bugün yani 3 Eylül 2020 itibariyle PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One'da satışa sunuldu.

WRC 8 ile büyük beğeni toplayan kariyer modu, geliştirilmiş oynanış mekanikleri ve daha çeşitli etkinliklerle birlikte güzel bir deneyim vadediyor. Ayrıca resmi logolar, araçlar ve sürücülerin yer alacağı WRC, WRC 2, WRC 3 ve Junior WRC kategorileri son derece keyif verici olacak.

Bu takımların yıl içindeki durumları güncel olarak WRC 9 oyununa aktarıldı ve bu sayede daha gerçekçi bir deneyim yaşanabilecek.

Bu yıl oyunda Marmaris Rallisi de yer alıyor. Ayrıca Safari Rallisi, Japonya Rallisi ve Yeni Zelanda Rallisi de oyuna eklendi.

WRC tarihine geçmiş klasik yeni araçlar da oyunun çeşitli paketlerinde bulunuyor.