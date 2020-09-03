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eSpor / Son dakika

WRC 9 video oyunu satışa sunuldu

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WRC 9 video oyunu satışa sunuldu
Ekleyen:
, Editör

Dünya Ralli Şampiyonası'nın resmi video oyunu olan WRC 9, bugün itibariyle satışa sunuldu.

WRC'nin lisanslı oyunu olan WRC 9 bu yıl çıtayı daha da yukarı çıkarmış gibi görünüyor. 

Ralli oyunlarının önemli temsilcilerinden olan WRC sersinin yeni oyunu, Mart ayında duyurulmuştu. 

WRC 9, bugün yani 3 Eylül 2020 itibariyle PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One'da satışa sunuldu.

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WRC 9 ekran görüntüsü

WRC 9 ekran görüntüsü
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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

WRC 9 ekran görüntüsü
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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

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3/48

Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

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4/48

Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

WRC 9 ekran görüntüsü
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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

WRC 9 ekran görüntüsü
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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

WRC 9 ekran görüntüsü
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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

WRC 9 ekran görüntüsü
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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

WRC 9 ekran görüntüsü
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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

WRC 9 ekran görüntüsü
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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

WRC 9 ekran görüntüsü
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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

WRC 9 ekran görüntüsü
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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

WRC 9 ekran görüntüsü
43/48

Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

WRC 9 ekran görüntüsü
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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

WRC 9 ekran görüntüsü
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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

WRC 9 ekran görüntüsü
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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 9 ekran görüntüsü

WRC 9 ekran görüntüsü
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Fotoğraf: Kylotonn Racing Games

WRC 8 ile büyük beğeni toplayan kariyer modu, geliştirilmiş oynanış mekanikleri ve daha çeşitli etkinliklerle birlikte güzel bir deneyim vadediyor. Ayrıca resmi logolar, araçlar ve sürücülerin yer alacağı WRC, WRC 2, WRC 3 ve Junior WRC kategorileri son derece keyif verici olacak.

Bu takımların yıl içindeki durumları güncel olarak WRC 9 oyununa aktarıldı ve bu sayede daha gerçekçi bir deneyim yaşanabilecek.

Bu yıl oyunda Marmaris Rallisi de yer alıyor. Ayrıca Safari Rallisi, Japonya Rallisi ve Yeni Zelanda Rallisi de oyuna eklendi.

WRC tarihine geçmiş klasik yeni araçlar da oyunun çeşitli paketlerinde bulunuyor.

Oyunda, oyuncuların arkadaşlarıyla çeşitli rallilerde yarışabileceği, tamamen özelleştirilebilen lig sistemi yer alıyor. Ayrıca eşli oynamak için Co-Driver modu da var.

Oyun şu anda Epic Games üzerinden satışa sunulmuş turumda ve oyunun normal sürümü 174, Deluxe Edition sürümü ise 289 lira. Buradan inceleyebilirsiniz.

Oyunun sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum
Önerilen
İşletim Sistemi
Windows 10
İşletim Sistemi
Windows 10
İşlemci
Intel Core i3-2100 | AMD FX-4350
İşlemci
Intel Core i7-6700 | AMD Ryzen 5 1600X
RAM
6 GB
RAM
6 GB
Hafıza
30
Direct X
12
Ekran kartı
Nvidia GeForce GTX 650, 1 GB | ATI Radeon HD 5870, 2 GB
Ekran kartı
Nvidia GeForce GTX 1060, 6 GB | AMD Radeon RX 590, 8 GB
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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor
Editör Kemal Şengül

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