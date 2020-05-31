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eSpor / Yarış raporu

Dünya RX eSpor yarışını van Gisbergen kazandı, Leclerc ise çılgın bir başlangıç yaptı

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Dünya RX eSpor yarışını van Gisbergen kazandı, Leclerc ise çılgın bir başlangıç yaptı
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Efe Kahya, Editör
31 May 2020 16:13

Supercar serisi şampiyonu Shane van Gisbergen, Dünya RX eSpor şampiyonasının ilk yarışını kazanan isim olurken Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, ilk sanal rallikros yarışında karışık bir yarış geçirdi.

Motorsport Games ile ortak olarak yapılan dört yarışlık Dünya RX eSpor serisinin ilk yarışı, sanal Yas Marina Pisti'nde yapıldı ve van Gisbergen, dört sıralama seansını da lider olarak tamamlayan isim oldu.

Bu sırada ise Leclerc, sıralama yarışlarını daha zor bir şekilde geçirdi. Çıktığı ilk yarışta, ilk virajda yaşanan büyük bir kazaya karışan Leclerc, piste dönmeye çalıştığı sırada şikanı kesti ve 10 saniye ceza aldı. Daha sonrasında ise Leclerc, joker turu çıkışında iki kez DTM şampiyonu olan Timo Scheider'in arkasında döndü ve Peugeot 208 aracı ile spin attı.

Leclerc'in üçüncü sıralama yarışında ise daha büyük bir sorun vardı. Kerblerin üstüne çıktığı anda aracı yuvarlanan Leclerc, bir sıralama yarışı kala sıralamada 15. sıraya yerleşti ve sadece ilk 10'da bulunan isimler yarı finallere gidebiliyordu. Son yarışında ise Monacolu pilot, kaos dolu anları geride bıraktı ve yarışı kazanarak seanstaki en hızlı yedinci isim oldu.

Son yarışta aldığı galibiyete rağmen Leclerc, genel sıralamalarda 12. sırada kalarak 2019 Dünya RX ikincisi Andreas Bakkerud ve Timo Scheider ile beraber elendi. Yaptığı Twitch yayınında Leclerc "Yeterince iyi süremedim" dedi ve yayınına, Scheider ve yarı finallere kalamayan bir diğer isim olan Matvey Furazhakin ile özel yarış yaparak devam etti. Leclerc, Scheider ile sohbeti sırasında mümkün olduğu sürece burada tekrardan yarışmak istediğini söyledi. 

Resmi organziasyonda ise van Gisbergen, ilk yarı final mücadelesinde eski BMW Fabrika sürücüsü - ve aynı zamanda ralli efsanesi Stig'in oğlu - Tom Blomqvist'e yenildi.

Supercar eSeries şampiyona lideri van Gisbergen ise finalde buna cevap verdi. Yarışta erkenden lider olan van Gisbergen'in, aralarında Blomqvist'in de olduğu üç araçlık kaza sonrasında, yarıştaki tek rakibi son Dünya RX şampiyonu Timmy Hansen oldu. Hansen'in, van Gisbergen'in inanılmaz temposuna cevap verememesi sonucu yarışı van Gisbergen kazandı.

Yarışın sonunda Timmy Hansen ikinci, RX2 sürücüsü Henrik Krogstad üçüncü oldu ve son iki sırada bulunan isimler ise Blomqvist ve Kevin Hansen oldu.

Turnuvanın eSpor kategorisinde ise Quentin Dall'olmo, Lukas Mateja ve DiRT Rally 2.0 Dünya Serisi şampiyonu Killian Dall'olmo'yu geride bırakarak yarışı kazandı. 

Yarış sonrasında konuşan van Gisbergen şunların söyledi: "Buradaki herkes ile yarışmak çok keyifliydi. Pist yarışlarında bulunan pek çok arkadaşım buradaydı, ancak aynı zamanda Hansen kardeşler ile yarış sırasında sohbet ediyorduk. Onlarla beraber yarışıp, ne zaman joker turu atmam gerektiği ile ilgili tüyolar almak çok güzeldi."

"Hepimiz gayet hızlıydık ve çok iyi bir yarış ortamına sahiptik. Aynı zamanda Charles Leclerc'in burada yarışması da güzel bir olaydı. Bunun bir parçası olmak çok eğlenceli bir şey."

Dünya RX eSpor sezonunun bir sonraki yarışı, 21 Haziran'da Norveç'te bulunan sanal Hell pistinde yapılacak. 

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Seri World Rallycross , eSpor
Editör Josh Suttill

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