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eSpor / Yarış raporu

World RX eSpor: Norveç'te kazanan isim Blomqvist

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World RX eSpor: Norveç'te kazanan isim Blomqvist
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Abdullah Çelik
21 Haz 2020 20:01

GT yarışçısı Tom Blomqvist, World RX Esports Invitational Serisi'nin Norveç'te gerçekleştirilen sanal yarışında Supercars Eseries şampiyonu Shane van Gisbergen'i geride bırakarak kazanan isim oldu.

Motorsport Games işbirliği ile düzenlenen yarışın final bölümünde mücadelenin Timmy Hansen ve van Gisbergen arasında geçmesi bekleniyordu.

Supercars eSeries şampiyonu Van Gisbergen, joker turunu yarışın başında kullanırken Hansen, Blomqvist'in önünde lider olarak devam etti.

Hansen ikinci turda joker turunu kullanırken Blomqvist liderliğe yükseldi ve art arda hızlı turlar attı. Blomqvist, zorunlu joker turunu son turda kullandı ve hafif hata yapmasına rağmen lider olarak dönmeyi başardı.

Bu sayede Blomqvist, van Gisbergen'in önünde serideki ilk zaferini kazandı.

4 sıralama etabında en hızlı isim olarak ve yarı finallerden ilkini kazanan Hansen 3. sırada hafta sonunu tamamladı.

Norveçli pilotlar Henrik Krogstad ve  Marius Bermingrud ilk beşi tamamladılar.

Bu yarışa katılan Türk sürücü Orhan Avcıoğlu, yarı finallere kalmayı başaramadı.

Şampiyonanın sondan ikinci yarışı gelecek pazar Holjes pistinde gerçekleştirilecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri World Rallycross , eSpor
Pilotlar Shane vanGisbergen , Tom Blomqvist
Editör Josh Suttill

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