World RX eSpor: Norveç'te kazanan isim Blomqvist

Motorsport Games işbirliği ile düzenlenen yarışın final bölümünde mücadelenin Timmy Hansen ve van Gisbergen arasında geçmesi bekleniyordu.

Supercars eSeries şampiyonu Van Gisbergen, joker turunu yarışın başında kullanırken Hansen, Blomqvist'in önünde lider olarak devam etti.

Hansen ikinci turda joker turunu kullanırken Blomqvist liderliğe yükseldi ve art arda hızlı turlar attı. Blomqvist, zorunlu joker turunu son turda kullandı ve hafif hata yapmasına rağmen lider olarak dönmeyi başardı.

Bu sayede Blomqvist, van Gisbergen'in önünde serideki ilk zaferini kazandı.

4 sıralama etabında en hızlı isim olarak ve yarı finallerden ilkini kazanan Hansen 3. sırada hafta sonunu tamamladı.

Norveçli pilotlar Henrik Krogstad ve Marius Bermingrud ilk beşi tamamladılar.

Bu yarışa katılan Türk sürücü Orhan Avcıoğlu, yarı finallere kalmayı başaramadı.

Şampiyonanın sondan ikinci yarışı gelecek pazar Holjes pistinde gerçekleştirilecek.