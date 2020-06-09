Wickens, Sanal Le Mans 24 Saat gridine katıldı

Wickens, 2018 yılında Pocono'daki bir kazada omurgasından sakatlandı ve o günden bu yana gerçek bir aracın direksiyonuna geçemedi. Ancak IndyCar iRacing Challenge'a katıldı ve Motegi'de beşinci olmayı başardı.

Eski Mercedes DTM pilotu, Alex Zanardi için özel olarak hazırlanmış BMW DTM aracını test etmeye olan ilgisini açıklamıştı ve BMW de bundan "onur duyacağını" açıklamıştı.

Şimdi Kanadalı pilotun 22 yaşındaki Chadwick'in yerine #67 MAHLE Racing Team Aston Martin Vante GTE ile Le Mans 24 Saat'e katılacağı ortaya çıktı.

Wickens, DTM sürücüsü Ferdinand Habsburg, sim yarışçıları Jimmy Broadbent ve Kevin Rotting'in takım arkadaşı olacak.

Yarış 13 Haziran Pazar günü TSI 15:00'de başlayacak ve Motorsport.TV'den canlı olarak yayınlanacak.