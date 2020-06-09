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eSpor / Son dakika

Wickens, Sanal Le Mans 24 Saat gridine katıldı

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Wickens, Sanal Le Mans 24 Saat gridine katıldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Haz 2020 06:32

IndyCar yıldızı Robert Wickens, bu hafta sonu W Series şampiyonu Jamie Chadwick'in yerine Sanal Le Mans 24 Sat yarışına katılacağını açıkladı.

Wickens, 2018 yılında Pocono'daki bir kazada omurgasından sakatlandı ve o günden bu yana gerçek bir aracın direksiyonuna geçemedi. Ancak IndyCar iRacing Challenge'a katıldı ve Motegi'de beşinci olmayı başardı.

Eski Mercedes DTM pilotu, Alex Zanardi için özel olarak hazırlanmış BMW DTM aracını test etmeye olan ilgisini açıklamıştı ve BMW de bundan "onur duyacağını" açıklamıştı.

Şimdi Kanadalı pilotun 22 yaşındaki Chadwick'in yerine #67 MAHLE Racing Team Aston Martin Vante GTE ile Le Mans 24 Saat'e katılacağı ortaya çıktı.

Wickens, DTM sürücüsü Ferdinand Habsburg, sim yarışçıları Jimmy Broadbent ve Kevin Rotting'in takım arkadaşı olacak.

Yarış 13 Haziran Pazar günü TSI 15:00'de başlayacak ve Motorsport.TV'den canlı olarak yayınlanacak.

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Seri Le Mans , eSpor
Editör James Newbold

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