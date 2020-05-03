Vettel, Legend Trophy'deki ikinci yarışı 12. bitirdi

The Race'in Sepang'da düzenlediği ikinci yarışa Adrian Fernandez ilk sırada başlarken, Max Papis ikinci, Jason Plato üçüncü ve Michel Jourdain Jr dördüncü sıradan başladı.

Sebastian Vettel yedinci sıradan başlarken, Emerson Fittipaldi sekizinci sırada yer aldı.

İlk turla birlikte Fernandez yerini korudu, Plato ikinci ve Papis üçüncü sırada yer aldı. Vettel ise dördüncü sıraya çıktı.

Vettel bir noktada üçüncülüğe çıkmayı başarsa da pist dışına taşmasının ardından 19. sıraya kadar geriledi.

Aynı saniyelerde Jenson Button da spin atarak geriye düşmekten kurtulamadı.

Fernandez sekiz turluk yarışın ger kalanında liderliği bırakmayarak zafere ulaşırken, Darren Turner ikinci, Emanuele Pirro üçüncü ve Petter Solberg dördüncü oldu.

Juan Pablo Montoya ise beşinci sırada finiş gördü.

Button attığı spine rağmen, Oriol Servia ve Vitantonio Liuzzi'nin hemen gerisinde sekizinci oldu.

İlk onu Dario Franchitti ve Jan Magnussen tamamladı.

Mika Salo yarışı 11. bitirirken, Vettel ikinci yarışını da 12. sırada bitirdi. Fittipaldi 14. sırada finiş gördü.

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