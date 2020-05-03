eSpor
eSpor
R
eSpor
IndyCar Open Wheel 250
03 Nis
-
03 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
IndyCar Esports at Barber
04 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 3
05 Nis
-
05 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 2: Zolder
09 Nis
-
09 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
MotoGP Red Bull Ring Sanal Yarışı
12 Nis
-
12 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 2
15 Nis
-
15 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
TR Endurance League
16 Nis
-
19 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 3: Watkins Glen
16 Nis
-
16 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
IMSA iRacing Pro Series: Laguna Seca
16 Nis
-
16 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 4
19 Nis
-
19 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 3
21 Nis
-
22 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 4: Monza
23 Nis
-
23 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
23 Nisan E-Ralli Kupası
23 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 1
25 Nis
-
25 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ANOK Türkiye Evden Yarışıyor
25 Nis
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
SRO E-Sport GT Series
26 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
EOSK Dirt 2.0 Ralli Kupası
26 Nis
-
01 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Indycar iRacing Challenge 6. Ayak
02 May
-
02 May
Etkinlik Bitti
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
eSpor / Yarış raporu

Vettel, Legend Trophy'deki ikinci yarışı 12. bitirdi

paylaşım
yorumlar
Vettel, Legend Trophy'deki ikinci yarışı 12. bitirdi
Ekleyen:
, Editör
3 May 2020 07:30

Sebastian Vettel, The Race'ın düzenlediği Legend Trophy sim yarışının ikinci ayağını 12. sırada bitirdi.

The Race'in Sepang'da düzenlediği ikinci yarışa Adrian Fernandez ilk sırada başlarken, Max Papis ikinci, Jason Plato üçüncü ve Michel Jourdain Jr dördüncü sıradan başladı.

Sebastian Vettel yedinci sıradan başlarken, Emerson Fittipaldi sekizinci sırada yer aldı.

İlk turla birlikte Fernandez yerini korudu, Plato ikinci ve Papis üçüncü sırada yer aldı. Vettel ise dördüncü sıraya çıktı.

Vettel bir noktada üçüncülüğe çıkmayı başarsa da pist dışına taşmasının ardından 19. sıraya kadar geriledi.

Aynı saniyelerde Jenson Button da spin atarak geriye düşmekten kurtulamadı.

Fernandez sekiz turluk yarışın ger kalanında liderliği bırakmayarak zafere ulaşırken, Darren Turner ikinci, Emanuele Pirro üçüncü ve Petter Solberg dördüncü oldu.

Juan Pablo Montoya ise beşinci sırada finiş gördü.

Button attığı spine rağmen, Oriol Servia ve Vitantonio Liuzzi'nin hemen gerisinde sekizinci oldu.

İlk onu Dario Franchitti ve Jan Magnussen tamamladı.

Mika Salo yarışı 11. bitirirken, Vettel ikinci yarışını da 12. sırada bitirdi. Fittipaldi 14. sırada finiş gördü.

Alakalı video

Sonraki haber
IndyCar iRacing Challenge: Indianapolis'te zafer McLaughlin'in oldu!

Önceki haber

IndyCar iRacing Challenge: Indianapolis'te zafer McLaughlin'in oldu!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri eSpor
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Indycar iRacing Challenge 6. Ayak

Indycar iRacing Challenge 6. Ayak

2 May - 2 May
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Yarış
Cum 1 May
Cmt 2 May
21:00
00:00

Çok Okunanlar

1
eSpor

Cem Bölükbaşı, Leclerc'le harika mücadelede kazanan taraf oldu!

2
MotoGP

Yamaha, Hamilton'ı MotoGP testi öncesi zor tutmuş

3
Formula 1

Kubica: "Formula 1'de asla eşitlik olmayacak"

4
Formula 1

Jos Verstappen: "Yeni anlaşmayla Verstappen, Ricciardo'dan daha fazla kazanıyor"

5
MotoGP

Rossi, Lorenzo'nun Honda dönemini kendisinin Ducati dönemine benzetti

1s

Son Videolar

Race at Home Challenge - Round 2 02:00:00
eSpor

Race at Home Challenge - Round 2

eNASCAR Heat - Pro League - Round 2 02:00:00
eSpor

eNASCAR Heat - Pro League - Round 2

SRO E-Sports GT Series - Silverstone 2. yarış startı 01:34
eSpor

SRO E-Sports GT Series - Silverstone 2. yarış startı

Le Mans Esports Series – Pro Teams Round 5, 1. yarış özeti 01:59
eSpor

Le Mans Esports Series – Pro Teams Round 5, 1. yarış özeti

eNASCAR Heat Pro League: Homestead yarışı 05:15
eSpor

eNASCAR Heat Pro League: Homestead yarışı

Son Haberler

Vettel, Legend Trophy'deki ikinci yarışı 12. bitirdi
eSpr

Vettel, Legend Trophy'deki ikinci yarışı 12. bitirdi

IndyCar iRacing Challenge: Indianapolis'te zafer McLaughlin'in oldu!
eSpr

IndyCar iRacing Challenge: Indianapolis'te zafer McLaughlin'in oldu!

Cem Bölükbaşı, Leclerc'le harika mücadelede kazanan taraf oldu!
eSpr

Cem Bölükbaşı, Leclerc'le harika mücadelede kazanan taraf oldu!

EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası'nın galibi Eralp Kumartaşlıoğlu oldu
eSpr

EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası'nın galibi Eralp Kumartaşlıoğlu oldu

Vettel ilk sim yarışında 15. oldu
eSpr

Vettel ilk sim yarışında 15. oldu

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.