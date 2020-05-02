Vettel ilk sim yarışında 15. oldu

The Race tarafından düzenlenen Legend Trophy'nin bu haftaki yarışında sürpriz bir isim de vardı; Sebastian Vettel kırmızı renge boyanmış Brabham BT44B ile ilk sim yarışına katıldı.

Yarışta Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Vitantonio Liuzzi, Mika Salo, Helio Castroneves, Petter Solberg, Emmanuele Pirro, Emerson Fittipaldi, Jan Magnussen ve David Brabham gibi önemli isimler yer aldı.

Vettel ilk sıralama turlarında 73 yaşındaki Fittipaldi'nin de gerisinde 15. sırada yer alırken, Jenson Button pole pozisyonunu kazanan isimdi.

Ancak Button, ilk turdaki temas sonrası spin atarak geriye düştü.

İlk turlarda farkı açmaya başlayan Montoya zafere ulaşırken, iyi bir geri dönüş yapan Button ikinci ve Pirro üçüncü oldu.

İlk turda 21. sıraya kadar gerileyen Vettel ilk yarışını 15. sırada noktaladı.

1. yarış sonucu:

1. Juan Pablo Montoya

2. Jenson Button

3. Emanuele Pirro

4. Jan Magnussen

5. Vitantonio Liuzzi

6. Petter Solberg

7. Dario Franchitti

8. Jason Plato

9. Andy Priaulx

10. David Brabham