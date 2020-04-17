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Vettel, simülasyon yarışları için ilk kez ekipman sipariş etmiş

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Vettel, simülasyon yarışları için ilk kez ekipman sipariş etmiş
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
17 Nis 2020 13:27

Sebastian Vettel, birkaç gün simülasyon yarışları için ilk ekipmanların eve geldiğini ve Formula 1'deki rakipleri ile beraber yakın bir zamanda sim yarışlarına başlayacağını söyledi.

Dört kez dünya şampiyonu pilot, Max Verstappen ve Lando Norris gibi genç isimlerin domine ettiği Espor yarışmalarından şu ana kadar uzak durmuştu.

Ancak Ferrari takım arkadaşı Charles Leclerc'in sim yarışı macerasına atıldığını gördükten sonra Vettel, kendisinin de yarışması için bir sim yarışı seti sipariş ettiğini söyledi. 

Motorsport.com'un, kendisinin rakiplerinin bu kadar ilgilenmesi ile beraber sim yarışlarına ilgi duyup duymadığı sorusuna Vettel şu yanıtı verdi: "Doğruyu söylemek gerekirse birkaç güne kadar bir simülatöre sahip değildim, bu yüzden onlara özenmedim çünkü böyle bir ekipmanım yoktu."

"Ancak bununla ilgili çok fazla şey duydum, bu yüzden bir tane alıp denemek istedim, ama hâlâ düzgün bir şekilde kurmam gerekiyor."

"Genel olarak sim yarışlarında bir kariyer peşinde koşacak değilim. Bence daha çok eğlence için denenecek bir şey."

"Birkaç oyun ile büyüdüm ve birkaç oyunu oynuyordum, ancak dürüst olmak gerekirse çocuk sahibi olduktan sonra aklıma gelen ilk şeylerden biri değildi. Ne kadar zaman ayırabileceğimi göreceğiz."

"Ancak bazı pilotların yarıştıkları ile ilgili birkaç haber okudum ve Charles'ın da daha ilk yarışında çok iyi bir sonuç aldığını gördüm, takım için ve kendisi için çok güzel bir şey."

Leclerc, F1'in Sanal Grand Prix serisine katıldı ve Avustralya'daki Albert Park pistinde yapılan, kendisinin çıktığı ilk yarışı kazandı. Monakolu pilot aynı zamanda bir yardım turnuvası oluşturmak istediğini de belirtti.

Vettel ise sim yarışları konusunda açık görüşlü olduğunu, ancak kendisinin hâlâ gerçek yarışları tercih ettiğini söyledi.

"Ben sim yarışlarını daha çok eğlence olarak görüyorum. Bence gerçek hayattaki yarışlar yapılmaya devam edecek. İnsanların dikkatini çeken kısım hâlâ orası."

"Ama bunun yanında yapılan şey ise eğlenceli. Bazı insanların bunu çok ciddiye alıp, üstünde çok fazla zaman geçirdiğini biliyorum, ancak ben diğer şeyleri de yapmaktan keyif alıyorum. Bence hepsinden kısmen yararlanıyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , eSports
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

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