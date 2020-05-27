Verstappen ve Norris, sanal Le Mans'da takım arkadaşı olacaklar!
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Max Verstappen ve Lando Norris, 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sanal Le Mans 24 Saat yarışında Team Redline'da takım arkadaşı olarak mücadele edecekler.
Koronavirüs nedeniyle ertelenen motor sporları aktivitelerine rağmen heyecan sanal şampiyonalarla devam ediyor.
Motorsport Games, ACO ve FIA işbirliği ile 13 - 14 Haziran tarihlerinde 50 aracın yer aldığı sanal 24 Saat yarışı yapılacak.
Etkinliğe katılan her takımda 2 yarış pilotu, 2 simülasyon yarışçısı olması gerekiyor. Team Redline, bu mücadeleye Formula 1 pilotları Verstappen ve Norris ile Atze Kerkhof ve Greger Huttu ile katılacağını duyurdu.
Motor sporlarındaki gururumuz Ayhancan Güven de Porche adına bu mücadelede yer alacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Le Mans , eSpor
|Pilotlar
|Lando Norris , Max Verstappen Şimdi al
|Editör
|Ronald Vording
Verstappen ve Norris, sanal Le Mans'da takım arkadaşı olacaklar!
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