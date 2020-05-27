Verstappen ve Norris, sanal Le Mans'da takım arkadaşı olacaklar!

Koronavirüs nedeniyle ertelenen motor sporları aktivitelerine rağmen heyecan sanal şampiyonalarla devam ediyor.

Motorsport Games, ACO ve FIA işbirliği ile 13 - 14 Haziran tarihlerinde 50 aracın yer aldığı sanal 24 Saat yarışı yapılacak.

Etkinliğe katılan her takımda 2 yarış pilotu, 2 simülasyon yarışçısı olması gerekiyor. Team Redline, bu mücadeleye Formula 1 pilotları Verstappen ve Norris ile Atze Kerkhof ve Greger Huttu ile katılacağını duyurdu.

Motor sporlarındaki gururumuz Ayhancan Güven de Porche adına bu mücadelede yer alacak.