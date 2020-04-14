Verstappen, Supercars'ta yarışacağı renk düzenini tanıttı

Koronavirüs nedeniyle yarışlara verilen arada, yoğun bir şekilde sanal yarışlara katılan Hollandalı pilot, Silverstone ve Barselona'daki Supercars etkinliklerinde mücadele edeceğini açıklamıştı.

Verstappen bu yarışta, Red Bull ile F1'de yarıştığı renk düzenine sahip olan sanal bir Holden Commodore kullanacak.

#33 ile yarışacak olan Verstappen'in aracının tavan kısmında, kendi logosu yer alacak.

Verstappen, zaman zaman çevrimiçi olarak mücadele ettiği Shane van Gisbergen'e karşı nasıl bir performans sergileyeceğini merak ettiğini söyledi.

Hollandalı pilot, "Supercars'ı birkaç kez iRacing'de denedim ve doğrusu sürmesi çok zor bir araç. Dostum Shane veya Pastor'la birlikte yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Çevrimiçi olarak birlikte çok fazla yarışa katılıyoruz. Umarım Red Bull için iyi bir iş yapabiliriz ve diğer V8 sürücülerine karşı biraz eğlenebiliriz." dedi.

Yarış Çarşamba günü TSİ 12:00'de gerçekleştirilecek.

Yarışı Motorsport.TV'den canlı olarak seyredebilirsiniz.