Verstappen, Supercars Eseries'de yarışacak

Sim yarışlarının en iyileri arasında görülen Verstappen, Silverstone ve Barcelona'da düzenlenecek olan Supercars yarışlarında, mevcut seri sürücülerine katılacak.

Hollandalı pilot, 33 numaralı bir Holden Commodore ile F1 aracına benzer bir Red Bull renk düzeniyle yarışacak.

Verstappen, “Yarışı sabırsızlıkla bekliyorum.

"Sim üzerinde çok fazla sürdüğüm bir araç olmadığı için kendi adıma bir mücadele olacak. Ancak gerçek hayatta izlemek oldukça eğlenceli. Her zaman Melbourne'deki Supercars yarışlarını izliyoruz, bu yüzden tüm normal sürücülere karşı nasıl olduğumu görmek ilginç olacak."

“Supercars'ı iRacing'de birkaç kez denedim ve doğrusu sürmesi çok zor bir otomobil. Dostlarım Shane veya Pastor ile yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Birlikte çok fazla çevrimiçi yarışa katılıyorum, umarım Red Bull için iyi bir iş yapabiliriz ve diğer V8 sürücülerine karşı yarışmak eğlenceli olacak." dedi.

İkinci Eseries yarışı Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Motorsport.tv'den ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.