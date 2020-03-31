Verstappen, Redline yarışının son turundaki temastan kurtuldu ve yarışı kazandı

Redline'ın 'Real Racers Never Quit' (Gerçek Yarışçılar Hiçbir Zaman Bırakmaz) serisinde yarışan ve şampiyona lideri olarak ilerleyen Max Verstappen, ilk dört yarışın üçünü kazanmayı başarmıştı. Bir önceki yarış Supercars serisi araçlarıyla yapılmıştı ve Hollandalı pilot tempoyu yakalamakta zorlanarak beşinci ve onuncu olarak yarışları tamamlamıştı.

Yapılan en son yarışta ise katılımcılar Road America pistinde Avrupa Formula 3 araçları ile piste çıktılar. Bu araçlar en son kullanıldığında Verstappen ve McLaren F1 sürücüsü Norris, birincilik için mücadele ettikleri sırada çarpışmışlardı.

İlk yarışına 2014'te Euro F3'te çıkan 8 kez Grand Prix galibi Verstappen, ilk yarışı pole pozisyonundan başlayarak kazandı.

Norris ise yapılan ilk yarışa ikinci sıradan başlasa da daha sonrasında van der Linde kardeşlerin arkasında düştü. Ancak BMW DTM sürücüsü Sheldon van der Linde'nin ikinci sırada ilerlerken sondan bir önceki turda, son virajda spin atması ile beraber Norris podyumun son basamağına çıktı. Audi Fabrika GT takımı sürücüsü Kelvin van der Linde ise, yarış galibi Verstappen'in iki saniye arkasında ikinci oldu.

İkinci yarış Verstappen için daha zorlu geçti. DTM'de yarış galibiyeti bulunan Daniel Juncadella, Verstappen ve Norris'in 0.2 saniye önünde pole pozisyonuna sahip oldu.

Yarışın ikinci turunda Juncadella geç fren ile beraber çimlere çıktı ve Verstappen'e geçildi. Bundan yararlanan Norris ise hava koridorunu kullanarak Verstappen'i geçti ve birkaç metre sonrasında liderliği aldı.

Norris, aynı Sheldon van der Linde'nin ilk yarışta yaptığı gibi, pistin son virajında hata yaparak spin attı ve ilk 10'un dışına kadar geriledi.

Böylece yeni lider Verstappen olurken yarış birinciliği için Juncadella ile mücadele etmesi gerekecekti. Juncadella, Verstappen ile olan farkı gittikçe kapattı, ancak Verstappen'in sondan bir önceki turda yaptığı hata ile beraber Juncadella Hollandalı pilotun vites kutusuna kadar yaklaştı.

Kanada virajına doğru ilerlenirken Juncadella aracını pistin sağ kısmına doğru aldı ancak Verstappen ile çarpıştı ve aracını havaya uçurdu.

Juncadella aracını, ikinci sırada kalmayı başararak piste geri getirdi, ancak bu olay ile beraber Verstappen'in galibiyeti kesinleşti. Kelvin van der Linde ise üçüncü olarak dördüncü kez üst üste podyuma çıkmış oldu.

2009 F1 şampiyonu Jenson Button simülasyon yarışlarındaki ilk mücadelesine çıkmayı planlıyordu, ancak açılış yarışında sadece iki tur boyunca ilerleyebildi ve ikinci yarışta start alamadı.

İlk dört yarışın sonunda şampiyona lideri Verstappen olurken, ikinci sırada olan Kelvin van der Linde ile arasında 118 puan bulunuyor.