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eSports / Yarış raporu

Verstappen, Redline Esports şampiyonluğuna ulaştı!

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Verstappen, Redline Esports şampiyonluğuna ulaştı!
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Nis 2020 06:07

Max Verstappen, Team Redline’ın Real Racers Never Quit serisinin şampiyonu olmayı başardı.

Redline'ın final yarışı 35 profesyonel sürücünün katılımıyla, Suzuka'da gerçekleştirildi. iRacing platformunda düzenlenen yarış, LMP2 araçlarıyla yapıldı. 

Suzuka'da gerçekleştirilen altıncı yarışın sıralama turlarında pole pozisyonu Kelvin van der Linde'nin olurken, Max Verstappen 1:41.524 yaptı ve 0.077 saniye geride ikinci, Nicky Catsburg ise 0.215 saniye geride üçüncü oldu.

McLaren pilotu Lando Norris ise iyi bir seans geçiremeyip sekizinci sırada kaldı.

Verstappen ilk turun sonunda liderliği almayı başardı, ancak 2. turun başında Van der Linde ile temas yaşadı ve temas sonrası geriye düştü.

Hollandalı pilot daha sonra bir ufak spin daha attı. Sonrasında Van der Linde liderliği kimseye bırakmadı ve zafere ulaştı.

Agustin Canapino ikinci olurken, Daniel Juncadella üçüncü, Nicky Catsburg dördüncü ve Jordan Pepper beşinci oldu.

Verstappen son bölümde birkaç ismi geçmeyi başardı ve altıncı sırada finiş gördü. Tom Dillmann yedinci, Antonio Felix da Costa sekizinci, Sheldon vander Linde dokuzuncu ve Richard Verschoor onuncu oldu.

İkinci yarışın sıralama turlarında bir kez daha Kelvin van der Linde en hızlı isimdi. Verstappen yine ikinci, Mikkel Jensen üçüncü ve Norris dördüncü oldu.

İlk turda Van der Linde yerini korurken, Verstappen ikinci ve Norris üçüncü sıradaydı.

Van der Linde yarış boyunca liderliği kimseye bırakmadı ve iki yarışın ikisini de kazandı.

Norris, Verstappen'i de geçerek ikinci olurken, üçüncü sırada finiş gören Verstappen Team Redline'ın düzenlediği Esport şampiyonasında şampiyon oldu.

Verstappen şampiyonluk sonrası, "Birinci yarışı muhtemelen kazanabilirdim ama hepsi bu. Interlagos'ta bilgisayarımın kapanmasından sonra ihtiyacım olan tek şey, bu puanları toplamaktı. Bu araçları ilk kez sürdüm ve eğlenceliydi." dedi.

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Seri eSports
Editör Josh Suttill

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