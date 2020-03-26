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eSports / Yarış raporu

Verstappen, ‘Real Racers’ Espor etkinliğinin ikinci ayağını domine etti

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Verstappen, ‘Real Racers’ Espor etkinliğinin ikinci ayağını domine etti
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Cem Özel, Editör
26 Mar 2020 13:09

Formula 1’in genç yıldızı Max Verstappen, Team Redline’ın gerçek sürücüler için düzenlediği Espor serisinin Katalunya’daki ikinci ayağında gerçekleştirilen iki yarışı da kazanırken, Ayhancan Güven podyuma çıktı.

Redline’ın ‘Real Racers Never Quit’ serisi, 40’tan fazla profesyonel yarış sürücüsünü iRacing platformunda bir araya getiriyor.

Şampiyona lideri Verstappen, Katalunya pistinde GTE araçlarıyla yapılan her iki yarışı da baştan sona domine etti ve rakipsizdi.

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Verstappen, ilk yarışa Lando Norris’in önünde pole pozisyonunda başladı. İyi bir start alan Hollandalı sürücü liderliğini korudu. Norris ise 2019 Porsche Supercup ikincisi ve temsilcimiz Ayhancan Güven’e geçildi.

Ancak Norris, 10. virajda frenleme noktasını kaçırdı ve Ayhancan’a çarptı. Bunun sonucunda Ayhancan spin attı. Norris ise saygı çerçevesinde Ayhancan’ın piste geri dönmesini bekledi. Ancak bununla beraber geriye düştüler. Daha sonra Ayhancan, son şikanda ADAC GT Masters şampiyonu Kelvin van der Linde ile temas yaşadı.

Verstappen bu yarışı, diğer bir Porsche Supercup sürücüsü Larry ten Voorde’nin 9.6 saniye önünde kazanırken, podyumu eski DTM sürücüsü Dani Juncadella tamamladı.

Norris dördüncü oldu, ancak bağlantı sorunu nedeniyle ikinci yarışa katılamadı.

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Verstappen ikinci yarışta da ten Voorde’nin önünde galibiyete ulaşırken, Ayhancan üçüncü olarak serideki ilk podyumunu elde etti.

Formula E şampiyona lideri Antonio Felix da Costa ise zorlu bir Katalunya ayağı geçirdi. İki yarışta da spin atan Portekizli sürücü, 16. ve 21. olabildi.

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Editör Josh Suttill

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