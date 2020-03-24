Verstappen ile Norris, ‘Real Racers’ etkinliğinde kaza yaptı

Simülasyon devi Team Redline ‘Real Racers Never Quit’ isimli yeni bir seri başlattı ve 40 profesyonel yarış sürücüsünü bir araya getirdi.

Açılış yarışı, iRacing platformunda Avrupa F3 araçlarıyla Spa pistinde 10 tur üzerinden yapıldı. Verstappen, açılış yarışını domine ederek kazandı.

Formula Eurocup yarış galibi Lorenzo Colombo, yarışın büyük bölümünde Verstappen’i yakından takip etse de geçiş şansı bulamadı ve ikinci oldu.

2012 Avrupa F3 şampiyonu Dani Juncadella podyumu tamamlayan isim olurken, startta geriye düşen Lando Norris altıncı olabildi.

Norris ve Verstappen ikinci yarışa ilk iki sırada başlarken, yarış boyunca liderlik için savaştılar.

2019 ADAC GT Masters şampiyonu Kelvin van der Linde de bu savaşa katıldı ve sondan bir önceki turda bu üçlü Les Combes’da yan yana geldi.

Van der Linde erken frenle beraber geri çekilirken, Verstappen dış taraftan Norris’e cesur bir atak denedi. Ancak Hollandalı sürücü dışarı taştı ve spin attı. Spin atan araç da Norris’in aracına temas etti. Böylece Van der Linde liderliğe yükseldi ve yarışı da kazanmayı başardı.

Verstappen ve Norris, temastan sonra yarışa ilk beşte dönebildi. Ancak Verstappen, son turun son virajında bu sefer de BMW fabrika sürücüsü Nicky Catsburg’la temas yaşadı.

Bunun sonucunda Norris, temas yaşayan ikiliyi geride bıraktı ve eski Avrupa F3 sürücüsü Mikkel Jensen ile BMW DTM sürücüsü Philipp Eng’in arkasında dördüncü oldu.

Verstappen ise, Formula E yarış galibi Antonio Felix da Costa ve 2012 DTM şampiyonu Bruno Spengler’in önünde beşinci oldu.

Juan Pablo Montoya ise şanssız bir yarış geçirdi. Eski Formula 1 sürücüsü, ilk yarışta 2013 DTM şampiyonu Mike Rockenfeller ile temas yaşadı ve takla atmaktan kurtulamadı.