Veloce’nin #NotTheGP yarışı, eleme formatını kullanacak

Motorsport Games ile yaptığı iş birliğiyle beraber Veloce, ertelenen Avustralya ve Bahreyn Grand Prix’lerini sanal olarak düzenlemişti. İlk yarış %50 uzunlukta yapılırken, ikinci yarış için ters gridli bir sprint yarışı eklenmişti.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan etkinlikte 16 sürücü yer alacak. McLaren Formula 1 sürücüsü Lando Norris’ten, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois’ya kadar birçok ünlü isim 1 turluk yarışlarda 1’e 1 mücadeleler gerçekleştirerek finale yükselmeye çalışacak.

Etkinliğin ilk turunda 8 mücadele gerçekleştirilecek ve ilk mücadele, FIA F3 sürücüsü David Schumacher (Ralf Schumacher’in oğlu) ile F1 YouTuber’ı Ben ‘Tiametmarduk’ Daly arasında yapılacak.

Bu yarışın galibi, profesyonel yarış sürücüsü ve YouTuber Archie Hamilton ile DJ Chris Lake arasındaki mücadelenin galibiyle eşleşecek.

Profesyonel golfçü Ian Poulter ise YouTuber Aarav ‘Aarava’ Amin’e karşı yarışacak.

Formula 2 sürücüsü Artem Markelov, Williams F1’den Nicholas Latifi ile karşılaşılacakken, Avrupa F3’te takım arkadaşlığı yapan Lando Norris ve Sacha Fenestraz mücadele edecek.

Bir başka YouTuber Will ‘WillNE’ Lenney, W Series şampiyonu Jamie Chadwick’e karşı yarışırken, Courtois eski F1 sürücüsü Esteban Gutierrez ile karşılaşacak.

Eski F1 sürücüsü Stoffel Vandoorne ise YouTuber Jay Pietsmiet ile bir sonraki tura geçmek için Interlagos pistinde mücadele edecek.

Çeyrek finaller Monza’da, yarı finaller Suzuka’da ve final Spa’da gerçekleştirilecek.

Tüm yarışlar TSİ 20.00’da başlayacak ve sitemizden canlı olarak yayınlanacak.