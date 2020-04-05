Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
İtalya GP
Biletler
28 May
-
31 May
Sıradaki Etkinlik
52 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalonya GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
101 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
R
World Superbike
Imola
08 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
32 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
eSports / Ön Bakış

Veloce’nin #NotTheGP yarışı, eleme formatını kullanacak

paylaşım
yorumlar
Veloce’nin #NotTheGP yarışı, eleme formatını kullanacak
Çeviren: Cem Özel, Editör
5 Nis 2020 13:20

Veloce Esports’un #NotTheGP serisi, bugün gerçekleştirilecek olan üçüncü ayağında elemeli formatı kullanacak.

Motorsport Games ile yaptığı iş birliğiyle beraber Veloce, ertelenen Avustralya ve Bahreyn Grand Prix’lerini sanal olarak düzenlemişti. İlk yarış %50 uzunlukta yapılırken, ikinci yarış için ters gridli bir sprint yarışı eklenmişti.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan etkinlikte 16 sürücü yer alacak. McLaren Formula 1 sürücüsü Lando Norris’ten, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois’ya kadar birçok ünlü isim 1 turluk yarışlarda 1’e 1 mücadeleler gerçekleştirerek finale yükselmeye çalışacak.

Etkinliğin ilk turunda 8 mücadele gerçekleştirilecek ve ilk mücadele, FIA F3 sürücüsü David Schumacher (Ralf Schumacher’in oğlu) ile F1 YouTuber’ı Ben ‘Tiametmarduk’ Daly arasında yapılacak.

Bu yarışın galibi, profesyonel yarış sürücüsü ve YouTuber Archie Hamilton ile DJ Chris Lake arasındaki mücadelenin galibiyle eşleşecek.

Profesyonel golfçü Ian Poulter ise YouTuber Aarav ‘Aarava’ Amin’e karşı yarışacak.

Formula 2 sürücüsü Artem Markelov, Williams F1’den Nicholas Latifi ile karşılaşılacakken, Avrupa F3’te takım arkadaşlığı yapan Lando Norris ve Sacha Fenestraz mücadele edecek.

Bir başka YouTuber Will ‘WillNE’ Lenney, W Series şampiyonu Jamie Chadwick’e karşı yarışırken, Courtois eski F1 sürücüsü Esteban Gutierrez ile karşılaşacak.

Eski F1 sürücüsü Stoffel Vandoorne ise YouTuber Jay Pietsmiet ile bir sonraki tura geçmek için Interlagos pistinde mücadele edecek.

Çeyrek finaller Monza’da, yarı finaller Suzuka’da ve final Spa’da gerçekleştirilecek.

Tüm yarışlar TSİ 20.00’da başlayacak ve sitemizden canlı olarak yayınlanacak.

Sonraki haber
Motorsport&Ortombo F1 Espor şampiyonasında sıradaki durak Azerbaycan!

Önceki haber

Motorsport&Ortombo F1 Espor şampiyonasında sıradaki durak Azerbaycan!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri eSports

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Motorsport Heroes: Ferrari'nin Massa'yı F1'e sokma kararı

59dk
2
Formula 1

Domenicali: "2008 Brezilya, 2010 Abu Dhabi ve 2012 Brezilya en büyük hayal kırıklığımdı"

3
Formula 1

Kubica: "Ferrari ile sözleşme imzaladığım tarihi bile hatırlıyorum"

4
Formula 1

F1 Sanal Yarışı, S Sport'tan canlı yayınlanacak

5
Formula 1

F1'in başına dönmek isteyen Ecclestone: "2020 F1 sezonu gerçekleşmemeli"

3s

Son Videolar

DEVLERE KARŞI KIYASIYA MÜCADELE - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 8 28:27
eSports

DEVLERE KARŞI KIYASIYA MÜCADELE - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 8

Veloce Pro Series, Motorsport Games Yarış özeti 10:36
eSports

Veloce Pro Series, Motorsport Games Yarış özeti

FORMULA 1.5'TA İŞLER KIZIŞTI! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 7 23:48
eSports

FORMULA 1.5'TA İŞLER KIZIŞTI! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 7

WILLIAMS İLE PODYUM SAVAŞI! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 6 26:19
eSports

WILLIAMS İLE PODYUM SAVAŞI! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 6

Veloce Pro Series, Motorsport Games ortak yarışı - 29 Mart 02:00:00
eSports

Veloce Pro Series, Motorsport Games ortak yarışı - 29 Mart

Son Haberler

Veloce’nin #NotTheGP yarışı, eleme formatını kullanacak
eSpt

Veloce’nin #NotTheGP yarışı, eleme formatını kullanacak

Motorsport&Ortombo F1 Espor şampiyonasında sıradaki durak Azerbaycan!
eSpt

Motorsport&Ortombo F1 Espor şampiyonasında sıradaki durak Azerbaycan!

IndyCar iRacing Challenge: Barber'deki yarışı McLaughlin kazandı!
eSpt

IndyCar iRacing Challenge: Barber'deki yarışı McLaughlin kazandı!

Norris "daha ciddi" olan Veloce/Motorsport Games etkinliğinin tadını çıkarıyor
eSpt

Norris "daha ciddi" olan Veloce/Motorsport Games etkinliğinin tadını çıkarıyor

Wickens ve Dixon, IndyCar'ın Espor etkinliğine katılacaklar
eSpt

Wickens ve Dixon, IndyCar'ın Espor etkinliğine katılacaklar

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.