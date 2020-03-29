Veloce ve Motorsport Games'in düzenlediği yarışı Norris kazandı, Cem altıncı oldu

Eski Formula 1 pilotu ve iki kez Formula E şampiyonu Jean-Eric Verne tarafından temsil edilen Veloce Esports, Motorsport Games ile birlikte Silverstone'daki pistte sanal bir yarış düzenledi.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın da katıldığı yarışta sıralama turlarının en hızlı ismi 2:04.287'lik turuyla Lando Norris oldu.

Norris 25 dakikalık yarışta liderliği hiç kaybetmedi ve rahat şekilde zafere ulaşmayı başardı.

James Baldwin 10.935 saniye geride ikinci olurken, Sacha Fenestra üçüncü ve Louis Deletraz dördüncü oldu.

Ryan Tveter beşinci, temsilcimiz Cem altıncı, Luca Gihotto yedinci ve Esteban Gutierrez sekizinci oldu.

Stoffel Vandoorne ancak 11. olurken, Nicholas Latifi 18. sırada finiş gördü.

Yarış, Veloce Esports ile Motorsport Games tarafından düzenlenirken, gelecek hafta Vietnam Grand Prix'si yerine sanal bir Formula 1 yarışı gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yarışın tekrarını aşağıdan seyredebilirsiniz.