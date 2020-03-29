Veloce ve Motorsport Games'in düzenlediği yarışı Norris kazandı, Cem altıncı oldu
Veloce Esports tarafından Motorsport Games işbirliği ile düzenlenen yarışı Lando Norris kazanırken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı altıncı oldu.
Eski Formula 1 pilotu ve iki kez Formula E şampiyonu Jean-Eric Verne tarafından temsil edilen Veloce Esports, Motorsport Games ile birlikte Silverstone'daki pistte sanal bir yarış düzenledi.
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın da katıldığı yarışta sıralama turlarının en hızlı ismi 2:04.287'lik turuyla Lando Norris oldu.
Norris 25 dakikalık yarışta liderliği hiç kaybetmedi ve rahat şekilde zafere ulaşmayı başardı.
James Baldwin 10.935 saniye geride ikinci olurken, Sacha Fenestra üçüncü ve Louis Deletraz dördüncü oldu.
Ryan Tveter beşinci, temsilcimiz Cem altıncı, Luca Gihotto yedinci ve Esteban Gutierrez sekizinci oldu.
Stoffel Vandoorne ancak 11. olurken, Nicholas Latifi 18. sırada finiş gördü.
Yarış, Veloce Esports ile Motorsport Games tarafından düzenlenirken, gelecek hafta Vietnam Grand Prix'si yerine sanal bir Formula 1 yarışı gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Yarışın tekrarını aşağıdan seyredebilirsiniz.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSports
Veloce ve Motorsport Games'in düzenlediği yarışı Norris kazandı, Cem altıncı oldu
eSports Sıradaki seans
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
11 Haz - 14 HazBiletler
|
25 Haz - 28 HazBiletler
|
2 Tem - 5 TemBiletler
|
16 Tem - 19 TemBiletler
|
30 Tem - 2 AğuBiletler
|
27 Ağu - 30 AğuBiletler