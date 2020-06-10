Vandoorne ve Solberg, Sanal Şampiyonlar Yarışı'na katılacak

İlk sanal Şampiyonlar Yarışı (Race of Champions) etkinliği 28 Haziran Pazar akşam 20:00'da başlayacak ve serinin resmi Youtube ve Facebook sayfasında yayınlanacak.

Motorsport Games işbirliği ile düzenlenecek etkinlikte, gerçek Şampiyonlar Yarışı formatına benzer bir format uygulanacak.

Etkinlikte gerçekte kullanılan pistlerden bazılarının sanal versiyonları kullanılacak. Bu pistler arasında Gran Canaria pisti ve Londra Wembley Stadyumu'nda hazırlanan pist bulunuyor.

Pistler Assetto Corsa yarış oyunu platformuna özel olarak sıfırdan tasarlandı ve daha önce hiçbir mücadelede kullanılmadı.

Etkinliğe katılacağı açıklanan ilk isimler Solberg ve Vandoorne ile birlikte DTM şampiyonu Rene Rast ve serinin son şampiyonu Benito Guerra oldular.

Önümüzdeki günlerde yeni isimlerin açıklanması bekleniyor.