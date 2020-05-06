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eSpor / Yarış raporu

Van Gisbergen Spa'da kazandı, ancak hâlâ inceleme altında

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Çeviren: Efe Kahya, Editör
6 May 2020 13:45

Shane van Gisbergen, Supercars eSerisinin Spa-Francorchamps'da yapılan üçüncü ve son ayağını da kazanmayı başardı, ancak sonuçlar hâlâ inceleme altında.

14 turluk yarışın grid sıralamasında büyük bir karmaşa bulunuyordu. Van Gisbergen'in, açılış yarışında Anton De Pasquale ile yaşadığı temas sonrasında, üçüncü yarışta bir cezaya çarptırılması bekleniyordu.

Ancak yarış öncesinde herhangi bir cezaya çarptırılan van Gisbergen, ilk iki 8 turluk yarışta en fazla puanı toplaması sebebiyle, üçüncü yarışa pole pozisyonunda başladı. 

Yarış sırasında van Gisbergen ve De Pasquale, üç yarışlık hafta sonunda ikinci defa yarışı birbirlerine yakın şekilde geçirdiler. Son yarışta ise Bus Stop virajında işler karıştı.

Ve De Pasquale - bu sefer kendi yaptığı hata ile - tekrardan spin attı ve Yeni Zelandalı rakibininin yarışı 4 saniye farkla kazanmasına izin verdi.

Ancak Van Gisbergen, ilk yarışta olan temas sebebiyle hâlâ inceleme altında.

Yarışta üçüncülük için olan mücadele de gayet kızıştı ve yarışın son turuna kadar bir belirsizlik yarattı.

Orta stintte yaptığı erken pit sayesinde Chaz Mostert, Scott McLaughlin'i geride bırakmayı başardı. McLaughlin'in griddeki yeri de tartışmalara sebep oldu. İlk yarışı 15. sırada tamamlayan McLaughlin, yarışa ön sıralardan başladı.

Son stintler sonrasında McLaughlin, Mostert'i sonuna kadar zorlandı ve bu baskı ile beraber Mostert, son turda La Source virajında frenleme noktasını kaçırdı ve hata yaptı. 

Super2 çatlağı Broc Fenney yarışı altıncı sırada bitirirken arkasında Garry Jacobson ve Lee Holdsworth bulunuyordu. 

Dokuzuncu sırada ise Jack Le Brocq bulunurken Formula 1 pilotu Lando Norris, ilk yarışta Les Combes virajında yaptığı hata sonrasında hasarını azaltmaya çalıştı ve yarışı onuncu sırada tamamladı.

Supercars All Stars eSerisini Motorsport.tv'den tamamıyla ücretsiz bir şekilde, canlı olarak izleyebilirsiniz.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Supercars , eSpor
Editör Andrew van Leeuwen

Yarış merkezi

Supercars Eseries: Round 5

Supercars Eseries: Round 5

6 May - 6 May
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Sal 5 May
Çar 6 May
18:00
00:00

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