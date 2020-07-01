Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası'nda ilk ayak galibi Ali Türkkan

8 özel etapta yaşanan kıyasıya mücadele sonunda Ford Fiesta R5 ile Ali Türkkan birinciliğin sahibi olurken, TOSFED Yıldızını Arıyor finalistlerinden Muzaffer Tayyip Odabaş Hyundai i20 R5 ile ikinci ve Yağız Çalhan da Skoda Fabia R5 ile üçüncü olarak şampiyona ilk ayağının podyumunu oluşturan isimler oldular.

7 ayaktan oluşan şampiyonanın ikinci yarışı 11 Temmuz Cumartesi akşamı İsveç Rallisi ile devam ederken, sırasıyla Finlandiya, Almanya, Katalunya ve Korsika rallilerinin ardından 26 Eylül tarihinde Türkiye Rallisi ile son bulacak. Sezon sonunda en yüksek puanı elde eden sürücü 2020 TOSFED Dijital Ralli Şampiyonu unvanı ve 10.000 TL kazanırken, ikinci 6.000 TL ve üçüncü de 4.000 TL para ödülünün sahibi olacak.

2020 Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası 1. Ayak / Monte Carlo Rallisi Sonuçlar