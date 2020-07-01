Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası'nda ilk ayak galibi Ali Türkkan
Dünyada motor sporlarına en çok yatırım yapan markalardan biri olan Red Bull iş birliği, Spor Toto ve Shell Helix katkılarıyla düzenlenen 2020 Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası ilk yarışı olan Monte Carlo Rallisi, 27 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi. WRC2 kategorisindeki araçlarla yarışan 14 sporcunun katılımıyla koşulan ralli, şampiyonaya 1.3 katsayı üzerinden puan verdi.
8 özel etapta yaşanan kıyasıya mücadele sonunda Ford Fiesta R5 ile Ali Türkkan birinciliğin sahibi olurken, TOSFED Yıldızını Arıyor finalistlerinden Muzaffer Tayyip Odabaş Hyundai i20 R5 ile ikinci ve Yağız Çalhan da Skoda Fabia R5 ile üçüncü olarak şampiyona ilk ayağının podyumunu oluşturan isimler oldular.
7 ayaktan oluşan şampiyonanın ikinci yarışı 11 Temmuz Cumartesi akşamı İsveç Rallisi ile devam ederken, sırasıyla Finlandiya, Almanya, Katalunya ve Korsika rallilerinin ardından 26 Eylül tarihinde Türkiye Rallisi ile son bulacak. Sezon sonunda en yüksek puanı elde eden sürücü 2020 TOSFED Dijital Ralli Şampiyonu unvanı ve 10.000 TL kazanırken, ikinci 6.000 TL ve üçüncü de 4.000 TL para ödülünün sahibi olacak.
2020 Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası 1. Ayak / Monte Carlo Rallisi Sonuçlar
|Sıra
|İsim
|Toplam Süre
|Toplam Puan
|1
|Ali Türkkan
|00:52:18,785
|23,4
|2
|Muzaffer Tayyip Odabaş
|00:55:22,456
|15,6
|3
|Yağız Çalhan
|00:55:56,449
|14,3
|4
|Eralp Kumartaşlıoğlu
|00:56:25,038
|10,4
|5
|Yağız Avcı
|00:56:26,389
|10,4
|6
|Kemal Tarık Sabuncu
|00:57:13,676
|6,5
|7
|Reha Aybey
|00:58:28,458
|5,2
|8
|Ali Doğan
|00:58:31,624
|3,9
|9
|Uzay Kaştaş
|00:59:09,111
|2,6
|10
|Mehmet Gök
|00:59:48,564
|1,3
|11
|Teoman Kaya
|01:00:04,334
|0
|12
|Can Akbulut
|01:02:27,162
|0
|13
|Burak Tegul
|01:04:39,867
|0
|14
|Mert Tegul
|01:05:18,371
|0
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