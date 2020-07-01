Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund IV: Autodromo Lago Maggiore
04 Tem
-
04 Tem
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund V: Suzuka
18 Tem
-
18 Tem
Yarış:
12 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
-
26 Tem
Sıradaki Etkinlik
17 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Jerez
31 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Berlin ePrix I
05 Ağu
-
05 Ağu
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
eSpor / Son dakika

Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası'nda ilk ayak galibi Ali Türkkan

paylaşım
yorumlar
Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası'nda ilk ayak galibi Ali Türkkan
Ekleyen:
1 Tem 2020 00:00

Dünyada motor sporlarına en çok yatırım yapan markalardan biri olan Red Bull iş birliği, Spor Toto ve Shell Helix katkılarıyla düzenlenen 2020 Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası ilk yarışı olan Monte Carlo Rallisi, 27 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi. WRC2 kategorisindeki araçlarla yarışan 14 sporcunun katılımıyla koşulan ralli, şampiyonaya 1.3 katsayı üzerinden puan verdi.

8 özel etapta yaşanan kıyasıya mücadele sonunda Ford Fiesta R5 ile Ali Türkkan birinciliğin sahibi olurken, TOSFED Yıldızını Arıyor finalistlerinden Muzaffer Tayyip Odabaş Hyundai i20 R5 ile ikinci ve Yağız Çalhan da Skoda Fabia R5 ile üçüncü olarak şampiyona ilk ayağının podyumunu oluşturan isimler oldular.

7 ayaktan oluşan şampiyonanın ikinci yarışı 11 Temmuz Cumartesi akşamı İsveç Rallisi ile devam ederken, sırasıyla Finlandiya, Almanya, Katalunya ve Korsika rallilerinin ardından 26 Eylül tarihinde Türkiye Rallisi ile son bulacak. Sezon sonunda en yüksek puanı elde eden sürücü 2020 TOSFED Dijital Ralli Şampiyonu unvanı ve 10.000 TL kazanırken, ikinci 6.000 TL ve üçüncü de 4.000 TL para ödülünün sahibi olacak.

2020 Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası 1. Ayak / Monte Carlo Rallisi Sonuçlar

Sıra İsim Toplam Süre Toplam Puan
1 Ali Türkkan 00:52:18,785 23,4
2 Muzaffer Tayyip Odabaş 00:55:22,456 15,6
3 Yağız Çalhan 00:55:56,449 14,3
4 Eralp Kumartaşlıoğlu 00:56:25,038 10,4
5 Yağız Avcı 00:56:26,389 10,4
6 Kemal Tarık Sabuncu 00:57:13,676 6,5
7 Reha Aybey 00:58:28,458 5,2
8 Ali Doğan 00:58:31,624 3,9
9 Uzay Kaştaş 00:59:09,111 2,6
10 Mehmet Gök 00:59:48,564 1,3
11 Teoman Kaya 01:00:04,334 0
12 Can Akbulut 01:02:27,162 0
13 Burak Tegul 01:04:39,867 0
14 Mert Tegul 01:05:18,371 0
Sonraki haber
Grosjean/Baldwin, Sanal Şampiyonlar Yarışı'nı kazandı

Önceki haber

Grosjean/Baldwin, Sanal Şampiyonlar Yarışı'nı kazandı

Sonraki haber

TOSFED Dijital heyecanı, İtalya ayağı ile devam ediyor

TOSFED Dijital heyecanı, İtalya ayağı ile devam ediyor

trending Bugün

Binotto: "Düzlüklerde 0.7 saniye kaybediyoruz"
Formula 1 / Formula 1

Binotto: "Düzlüklerde 0.7 saniye kaybediyoruz"

Norris, ortaya çıkan su şişesi videosunda sistemi kandırmaya çalışmamış
Formula 1 / Formula 1
1s

Norris, ortaya çıkan su şişesi videosunda sistemi kandırmaya çalışmamış

Horner: "Yaklaşımını değiştirmesi gereken Hamilton"
Formula 1 / Formula 1

Horner: "Yaklaşımını değiştirmesi gereken Hamilton"

Avusturya GP: Kaos dolu yarışı Bottas kazandı, Norris podyuma çıktı!
Formula 1 / Formula 1

Avusturya GP: Kaos dolu yarışı Bottas kazandı, Norris podyuma çıktı!

Mercedes, Avusturya'daki vites kutusu sorunlarının çözüleceğinden emin
Formula 1 / Formula 1
3s

Mercedes, Avusturya'daki vites kutusu sorunlarının çözüleceğinden emin

Renault yeni pilotunu çarşamba günü açıklayabilir
Formula 1 / Formula 1

Renault yeni pilotunu çarşamba günü açıklayabilir

Avusturya GP: Pilot performans puanları
Formula 1 / Formula 1

Avusturya GP: Pilot performans puanları

McLaren: "Norris kendisini bir pilot olarak daha iyi bir seviyeye çıkardı"
Formula 1 / Formula 1

McLaren: "Norris kendisini bir pilot olarak daha iyi bir seviyeye çıkardı"

Son Haberler

TDPŞ Maggiore: Özcan Yılmaz yine ikide iki yaptı!
TOSFED Dijital Şampiyonası / TOSFED Dijital Şampiyonası
26dk

TDPŞ Maggiore: Özcan Yılmaz yine ikide iki yaptı!

TOSFED Dijital heyecanı, İtalya ayağı ile devam ediyor
TOSFED Dijital Şampiyonası / TOSFED Dijital Şampiyonası

TOSFED Dijital heyecanı, İtalya ayağı ile devam ediyor

Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası'nda ilk ayak galibi Ali Türkkan
eSpor / eSpor

Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası'nda ilk ayak galibi Ali Türkkan

Grosjean/Baldwin, Sanal Şampiyonlar Yarışı'nı kazandı
eSpor / eSpor

Grosjean/Baldwin, Sanal Şampiyonlar Yarışı'nı kazandı

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri eSpor
Editör TOSFED

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, sosyal medyadaki görüntüler üzerine Hamilton kararına itiraz etmiş!

2s
2
Formula 1

Norris, ortaya çıkan su şişesi videosunda sistemi kandırmaya çalışmamış

1s
3
Formula 1

Binotto: "Düzlüklerde 0.7 saniye kaybediyoruz"

4
Formula 1

Avusturya GP: Kaos dolu yarışı Bottas kazandı, Norris podyuma çıktı!

5
Formula 1

Binotto: "Mugello'da yarış yapmak F1 için inanılmaz bir şey olurdu"

1s

Son Videolar

Canlı: World RX Esports - İsveç 02:00:00
eSpor

Canlı: World RX Esports - İsveç

Sanal Şampiyonlar Yarışı 02:00:00
eSpor

Sanal Şampiyonlar Yarışı

Canlı: World RX Esports - Norveç 02:30:00
eSpor

Canlı: World RX Esports - Norveç

Canlı izle: TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, Brands Hatch. 02:00:00
eSpor

Canlı izle: TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, Brands Hatch.

eNASCAR Heat - Pro League - 7. ayak 02:00:00
eSpor

eNASCAR Heat - Pro League - 7. ayak

Son Haberler

TDPŞ Maggiore: Özcan Yılmaz yine ikide iki yaptı!
tspr

TDPŞ Maggiore: Özcan Yılmaz yine ikide iki yaptı!

TOSFED Dijital heyecanı, İtalya ayağı ile devam ediyor
tspr

TOSFED Dijital heyecanı, İtalya ayağı ile devam ediyor

Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası'nda ilk ayak galibi Ali Türkkan
eSpr

Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası'nda ilk ayak galibi Ali Türkkan

Grosjean/Baldwin, Sanal Şampiyonlar Yarışı'nı kazandı
eSpr

Grosjean/Baldwin, Sanal Şampiyonlar Yarışı'nı kazandı

Dünya RX eSpor: Pailler kazandı, şampiyona liderliği ise Hansen'in oldu
eSpr

Dünya RX eSpor: Pailler kazandı, şampiyona liderliği ise Hansen'in oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.