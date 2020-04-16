TOSFED, kendi Dijital Şampiyona'sını düzenleyecek!
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), giderek popüler hale gelen Espor alanına giriş yapacağını ve kendi Dijital Şampiyona'sını düzenleyeceğini açıkladı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) motor sporları severlerin evlerine çok özel bir organizasyon getiriyor. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) dijital çalışma grubu kurucu üye ülkelerinden biri olan Türkiye, TOSFED Dijital Motorsporları Komisyonu çalışmaları ile motor sporları severleri evde kaldıkları dönemde heyecanlandıracak TOSFED Dijital Şampiyonası projesini hayata geçiriyor.
Red Bull’un ana sponsorluğunda Motorsport.com medya sponsorluğunda gerçekleştirilecek TOSFED Dijital Şampiyonası, PlayStation4 platformu ve GranTurismo GT Sport oyununun kullanılacağı TOSFED Dijital Pist Şampiyonası ile başlayacak. Aralarında Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven’in de olduğu önemli pilotlar, ilk Türkiye Dijital Şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.
Projede ikinci etap ise TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası olacak. Twitch.tv kanalından da canlı olarak yayınlanacak yarışlar, Mayıs ayında başlayacak.
Gran Turismo Sport
Gran Turismo Sport
Gran Turismo Sport
Gran Turismo Sport
Gran Turismo Sport
Gran Turismo Sport
Gran Turismo Sport
Gran Turismo Sport
Toyota GR Supra Racing Concept, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motor1
Circuit de la Sarthe
Circuit de la Sarthe
Circuit de la Sarthe
Circuit de la Sarthe
Circuit de la Sarthe
Circuit de la Sarthe
Nissan R92CP '92 (Gr.1)
Nissan R92CP '92 (Gr.1)
Subaru BRZ S '15 (N200)
Subaru BRZ S '15 (N200)
Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR '96 (N300)
Lamborghini Miura P400 Bertone Prototype CN.0706 '67 (N400)
Lamborghini Miura P400 Bertone Prototype CN.0706 '67 (N400)
Jaguar XJR-9 '88 (Gr.1)
Jaguar XJR-9 '88 (Gr.1)
Gran Turismo Sport
Fiat 500 F '68 (N100)
Sauber Mercedes C9 '89 (Gr.1)
Renault Sport Mégane Trophy '11 (Gr.4)
Sauber Mercedes C9 '89 (Gr.1)
Renault Sport Clio R.S. 220 EDC Trophy '16 (N200)
Gran Turismo Sport ekran görüntüsü
Fotoğraf: Polyphony Digital
Gran Turismo Sport ekran görüntüsü
Fotoğraf: Polyphony Digital
Gran Turismo Sport ekran görüntüsü
Fotoğraf: Polyphony Digital
Gran Turismo Sport ekran görüntüsü
Fotoğraf: Polyphony Digital
Hyundai Genesis Coupe Grup B tanıtımı
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Hyundai Genesis Coupe Grup B tanıtımı
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Gran Turismo Sport
Gran Turismo Sport
Gran Turismo Sport
Gran Turismo Sport
Sezon sonunda pist branşının şampiyonu olan pilot, 23-25 Ekim tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek olan ‘FIA Motorsport Games’ organizasyonunu dijital kategorisinde ülkemizi temsil etme hakkı kazanırken, ralli branşında şampiyon olacak pilot da para ödülü kazanacak. TOSFED Sportif Kurulu himayesinde, profesyonel bir ekip tarafından yönetilecek olan şampiyonaya TOSFED dijital motorsporları lisansı alan herkes katılabilecek.
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirtip, “Son yıllarda yeni neslin çok rağbet gösterdiği alanlardan biri olan dijital motor sporlarında kendini yetiştirip gerçek pistlere adım atan birçok global sporcumuz bulunuyor."
"TOSFED olarak 1 yıldır çalışmalarına devam ettiğimiz ve içinde bulunduğumuz zor süreçte ‘evde kal’ çağrılarımızı destekleyen bu önemli organizasyona her yaş grubundan büyük bir katılım bekliyoruz."
"İşbirliği yapmaktan her zaman mutluluk duyduğumuz gerek sporcu seviyesinde gerekse organizasyon seviyesinde motor sporlarına çok büyük destek veren ana sponsorumuz Red Bull ile birlikte başarılı bir organizasyonu hayata geçireceğimizi düşünüyoruz.” dedi.
Motorsport.com Türkiye Direktörü Cihangir Perperik ise “Bu organizasyon için uzun süredir çalışıyoruz. Elektronik sporlar her geçen gün hayatımıza daha fazla dokunuyor. Motorsporları bu konuda tüm dünyanın biraz gerisinde kalmıştı ancak son yıllarda hızlı bir yükselişe geçti. Biz de Motorsport.com olarak diğer versiyonlarımızda olduğu gibi ülkemizde de en iyi desteği veriyoruz. Federasyonumuza bu konuda tecrübeli ekibimizle destek olacağız.” dedi.
TOSFED Dijital Şampiyona
Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSports , TÜRK SPORCULAR
|Editör
|TOSFED
TOSFED, kendi Dijital Şampiyona'sını düzenleyecek!
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