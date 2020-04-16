TOSFED, kendi Dijital Şampiyona'sını düzenleyecek!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) motor sporları severlerin evlerine çok özel bir organizasyon getiriyor. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) dijital çalışma grubu kurucu üye ülkelerinden biri olan Türkiye, TOSFED Dijital Motorsporları Komisyonu çalışmaları ile motor sporları severleri evde kaldıkları dönemde heyecanlandıracak TOSFED Dijital Şampiyonası projesini hayata geçiriyor.

Red Bull’un ana sponsorluğunda Motorsport.com medya sponsorluğunda gerçekleştirilecek TOSFED Dijital Şampiyonası, PlayStation4 platformu ve GranTurismo GT Sport oyununun kullanılacağı TOSFED Dijital Pist Şampiyonası ile başlayacak. Aralarında Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven’in de olduğu önemli pilotlar, ilk Türkiye Dijital Şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.

Projede ikinci etap ise TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası olacak. Twitch.tv kanalından da canlı olarak yayınlanacak yarışlar, Mayıs ayında başlayacak.

Slider Liste Gran Turismo Sport 1 / 40 Gran Turismo Sport 2 / 40 Gran Turismo Sport 3 / 40 Gran Turismo Sport 4 / 40 Gran Turismo Sport 5 / 40 Gran Turismo Sport 6 / 40 Gran Turismo Sport 7 / 40 Gran Turismo Sport 8 / 40 Toyota GR Supra Racing Concept, Gran Turismo Sport 9 / 40 Fotoğraf: Motor1 Circuit de la Sarthe 10 / 40 Circuit de la Sarthe 11 / 40 Circuit de la Sarthe 12 / 40 Circuit de la Sarthe 13 / 40 Circuit de la Sarthe 14 / 40 Circuit de la Sarthe 15 / 40 Nissan R92CP '92 (Gr.1) 16 / 40 Nissan R92CP '92 (Gr.1) 17 / 40 Subaru BRZ S '15 (N200) 18 / 40 Subaru BRZ S '15 (N200) 19 / 40 Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR '96 (N300) 20 / 40 Lamborghini Miura P400 Bertone Prototype CN.0706 '67 (N400) 21 / 40 Lamborghini Miura P400 Bertone Prototype CN.0706 '67 (N400) 22 / 40 Jaguar XJR-9 '88 (Gr.1) 23 / 40 Jaguar XJR-9 '88 (Gr.1) 24 / 40 Gran Turismo Sport 25 / 40 Fiat 500 F '68 (N100) 26 / 40 Sauber Mercedes C9 '89 (Gr.1) 27 / 40 Renault Sport Mégane Trophy '11 (Gr.4) 28 / 40 Sauber Mercedes C9 '89 (Gr.1) 29 / 40 Renault Sport Clio R.S. 220 EDC Trophy '16 (N200) 30 / 40 Gran Turismo Sport ekran görüntüsü 31 / 40 Fotoğraf: Polyphony Digital Gran Turismo Sport ekran görüntüsü 32 / 40 Fotoğraf: Polyphony Digital Gran Turismo Sport ekran görüntüsü 33 / 40 Fotoğraf: Polyphony Digital Gran Turismo Sport ekran görüntüsü 34 / 40 Fotoğraf: Polyphony Digital Hyundai Genesis Coupe Grup B tanıtımı 35 / 40 Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye Hyundai Genesis Coupe Grup B tanıtımı 36 / 40 Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye Gran Turismo Sport 37 / 40 Gran Turismo Sport 38 / 40 Gran Turismo Sport 39 / 40 Gran Turismo Sport 40 / 40

Sezon sonunda pist branşının şampiyonu olan pilot, 23-25 Ekim tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek olan ‘FIA Motorsport Games’ organizasyonunu dijital kategorisinde ülkemizi temsil etme hakkı kazanırken, ralli branşında şampiyon olacak pilot da para ödülü kazanacak. TOSFED Sportif Kurulu himayesinde, profesyonel bir ekip tarafından yönetilecek olan şampiyonaya TOSFED dijital motorsporları lisansı alan herkes katılabilecek.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirtip, “Son yıllarda yeni neslin çok rağbet gösterdiği alanlardan biri olan dijital motor sporlarında kendini yetiştirip gerçek pistlere adım atan birçok global sporcumuz bulunuyor."

"TOSFED olarak 1 yıldır çalışmalarına devam ettiğimiz ve içinde bulunduğumuz zor süreçte ‘evde kal’ çağrılarımızı destekleyen bu önemli organizasyona her yaş grubundan büyük bir katılım bekliyoruz."

"İşbirliği yapmaktan her zaman mutluluk duyduğumuz gerek sporcu seviyesinde gerekse organizasyon seviyesinde motor sporlarına çok büyük destek veren ana sponsorumuz Red Bull ile birlikte başarılı bir organizasyonu hayata geçireceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

Motorsport.com Türkiye Direktörü Cihangir Perperik ise “Bu organizasyon için uzun süredir çalışıyoruz. Elektronik sporlar her geçen gün hayatımıza daha fazla dokunuyor. Motorsporları bu konuda tüm dünyanın biraz gerisinde kalmıştı ancak son yıllarda hızlı bir yükselişe geçti. Biz de Motorsport.com olarak diğer versiyonlarımızda olduğu gibi ülkemizde de en iyi desteği veriyoruz. Federasyonumuza bu konuda tecrübeli ekibimizle destek olacağız.” dedi.