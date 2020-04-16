eSports
eSports
R
eSports
TR Endurance League
16 Nis
-
19 Nis
Abu Dhabi:
2 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
eSports / Son dakika

TOSFED, kendi Dijital Şampiyona'sını düzenleyecek!

paylaşım
yorumlar
TOSFED, kendi Dijital Şampiyona'sını düzenleyecek!
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Kemal Şengül
16 Nis 2020 19:08

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), giderek popüler hale gelen Espor alanına giriş yapacağını ve kendi Dijital Şampiyona'sını düzenleyeceğini açıkladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) motor sporları severlerin evlerine çok özel bir organizasyon getiriyor. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) dijital çalışma grubu kurucu üye ülkelerinden biri olan Türkiye, TOSFED Dijital Motorsporları Komisyonu çalışmaları ile motor sporları severleri evde kaldıkları dönemde heyecanlandıracak TOSFED Dijital Şampiyonası projesini hayata geçiriyor.

Red Bull’un ana sponsorluğunda Motorsport.com medya sponsorluğunda gerçekleştirilecek TOSFED Dijital Şampiyonası, PlayStation4 platformu ve GranTurismo GT Sport oyununun kullanılacağı TOSFED Dijital Pist Şampiyonası ile başlayacak. Aralarında Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven’in de olduğu önemli pilotlar, ilk Türkiye Dijital Şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.

Projede ikinci etap ise TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası olacak. Twitch.tv kanalından da canlı olarak yayınlanacak yarışlar, Mayıs ayında başlayacak.

Slider
Liste

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport
1/40

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport
2/40

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport
3/40

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport
4/40

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport
5/40

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport
6/40

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport
7/40

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport
8/40

Toyota GR Supra Racing Concept, Gran Turismo Sport

Toyota GR Supra Racing Concept, Gran Turismo Sport
9/40

Fotoğraf: Motor1

Circuit de la Sarthe

Circuit de la Sarthe
10/40

Circuit de la Sarthe

Circuit de la Sarthe
11/40

Circuit de la Sarthe

Circuit de la Sarthe
12/40

Circuit de la Sarthe

Circuit de la Sarthe
13/40

Circuit de la Sarthe

Circuit de la Sarthe
14/40

Circuit de la Sarthe

Circuit de la Sarthe
15/40

Nissan R92CP '92 (Gr.1)

Nissan R92CP '92 (Gr.1)
16/40

Nissan R92CP '92 (Gr.1)

Nissan R92CP '92 (Gr.1)
17/40

Subaru BRZ S '15 (N200)

Subaru BRZ S '15 (N200)
18/40

Subaru BRZ S '15 (N200)

Subaru BRZ S '15 (N200)
19/40

Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR '96 (N300)

Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR '96 (N300)
20/40

Lamborghini Miura P400 Bertone Prototype CN.0706 '67 (N400)

Lamborghini Miura P400 Bertone Prototype CN.0706 '67 (N400)
21/40

Lamborghini Miura P400 Bertone Prototype CN.0706 '67 (N400)

Lamborghini Miura P400 Bertone Prototype CN.0706 '67 (N400)
22/40

Jaguar XJR-9 '88 (Gr.1)

Jaguar XJR-9 '88 (Gr.1)
23/40

Jaguar XJR-9 '88 (Gr.1)

Jaguar XJR-9 '88 (Gr.1)
24/40

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport
25/40

Fiat 500 F '68 (N100)

Fiat 500 F '68 (N100)
26/40

Sauber Mercedes C9 '89 (Gr.1)

Sauber Mercedes C9 '89 (Gr.1)
27/40

Renault Sport Mégane Trophy '11 (Gr.4)

Renault Sport Mégane Trophy '11 (Gr.4)
28/40

Sauber Mercedes C9 '89 (Gr.1)

Sauber Mercedes C9 '89 (Gr.1)
29/40

Renault Sport Clio R.S. 220 EDC Trophy '16 (N200)

Renault Sport Clio R.S. 220 EDC Trophy '16 (N200)
30/40

Gran Turismo Sport ekran görüntüsü

Gran Turismo Sport ekran görüntüsü
31/40

Fotoğraf: Polyphony Digital

Gran Turismo Sport ekran görüntüsü

Gran Turismo Sport ekran görüntüsü
32/40

Fotoğraf: Polyphony Digital

Gran Turismo Sport ekran görüntüsü

Gran Turismo Sport ekran görüntüsü
33/40

Fotoğraf: Polyphony Digital

Gran Turismo Sport ekran görüntüsü

Gran Turismo Sport ekran görüntüsü
34/40

Fotoğraf: Polyphony Digital

Hyundai Genesis Coupe Grup B tanıtımı

Hyundai Genesis Coupe Grup B tanıtımı
35/40

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Hyundai Genesis Coupe Grup B tanıtımı

Hyundai Genesis Coupe Grup B tanıtımı
36/40

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport
37/40

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport
38/40

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport
39/40

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport
40/40

Sezon sonunda pist branşının şampiyonu olan pilot, 23-25 Ekim tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek olan ‘FIA Motorsport Games’ organizasyonunu dijital kategorisinde ülkemizi temsil etme hakkı kazanırken, ralli branşında şampiyon olacak pilot da para ödülü kazanacak. TOSFED Sportif Kurulu himayesinde, profesyonel bir ekip tarafından yönetilecek olan şampiyonaya TOSFED dijital motorsporları lisansı alan herkes katılabilecek.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirtip, “Son yıllarda yeni neslin çok rağbet gösterdiği alanlardan biri olan dijital motor sporlarında kendini yetiştirip gerçek pistlere adım atan birçok global sporcumuz bulunuyor."

"TOSFED olarak 1 yıldır çalışmalarına devam ettiğimiz ve içinde bulunduğumuz zor süreçte ‘evde kal’ çağrılarımızı destekleyen bu önemli organizasyona her yaş grubundan büyük bir katılım bekliyoruz."

"İşbirliği yapmaktan her zaman mutluluk duyduğumuz gerek sporcu seviyesinde gerekse organizasyon seviyesinde motor sporlarına çok büyük destek veren ana sponsorumuz Red Bull ile birlikte başarılı bir organizasyonu hayata geçireceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

Motorsport.com Türkiye Direktörü Cihangir Perperik ise “Bu organizasyon için uzun süredir çalışıyoruz. Elektronik sporlar her geçen gün hayatımıza daha fazla dokunuyor. Motorsporları bu konuda tüm dünyanın biraz gerisinde kalmıştı ancak son yıllarda hızlı bir yükselişe geçti. Biz de Motorsport.com olarak diğer versiyonlarımızda olduğu gibi ülkemizde de en iyi desteği veriyoruz. Federasyonumuza bu konuda tecrübeli ekibimizle destek olacağız.” dedi.

TOSFED Dijital Şampiyona

TOSFED Dijital Şampiyona

Sonraki haber
F1, Sanal Çin Grand Prix'sine katılacak pilotları açıkladı

Önceki haber

F1, Sanal Çin Grand Prix'sine katılacak pilotları açıkladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri eSports , TÜRK SPORCULAR
Editör TOSFED

Yarış merkezi

TR Endurance League

TR Endurance League

16 Nis - 19 Nis
Abu Dhabi Başlangıç:
2 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Abu Dhabi
Paz 19 Nis
Paz 19 Nis
11:00
21:00

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP organizatörleri, F1 yarışını ertelemeyi veya iptal etmeyi gözden geçiriyor

1s
2
Formula 1

F1, 2020 sezonunu gerçekleştirme konusunda kararlı

2s
3
Formula 1

Horner, Ricciardo'nun neden Renault'ya gittiğini hâlâ anlayamıyor

4
Formula 1

Ferrari, sezon başladığı takdirde tamamen yeni bir motorla yarışacak!

5
Formula 1

Renault, Ricciardo ile ilgili kararını sezon başlamadan verebilir

Son Videolar

SİNGAPUR'DA MOTOR PROBLEMİ! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 14 24:28
eSports

SİNGAPUR'DA MOTOR PROBLEMİ! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 14

HIZ TAPINAĞINDA FERRARI'LERDEN KAÇIŞ! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 13 26:17
eSports

HIZ TAPINAĞINDA FERRARI'LERDEN KAÇIŞ! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 13

Supercars All Stars Eseries: Silverstone ve Barcelona 00:00
eSports

Supercars All Stars Eseries: Silverstone ve Barcelona

KING OF THE SPA! WILLIAMS İLE GALİBİYET SAVAŞI - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 12 27:59
eSports

KING OF THE SPA! WILLIAMS İLE GALİBİYET SAVAŞI - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 12

SAVUNMA BAKANLIĞI YAP, YENİ KONTRATI KAP! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 11 31:59
eSports

SAVUNMA BAKANLIĞI YAP, YENİ KONTRATI KAP! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 11

Son Haberler

TOSFED, kendi Dijital Şampiyona'sını düzenleyecek!
eSpt

TOSFED, kendi Dijital Şampiyona'sını düzenleyecek!

F1, Sanal Çin Grand Prix'sine katılacak pilotları açıkladı
eSpt

F1, Sanal Çin Grand Prix'sine katılacak pilotları açıkladı

Kyle Busch, IndyCar'ın sanal yarışına katılacak
eSpt

Kyle Busch, IndyCar'ın sanal yarışına katılacak

Barcelona'da Van Gisbergen, Verstappen'i geride bıraktı
eSpt

Barcelona'da Van Gisbergen, Verstappen'i geride bıraktı

Formula E, sürücüler ve sim yarışçıları için yeni Espor serisini tanıttı
eSpt

Formula E, sürücüler ve sim yarışçıları için yeni Espor serisini tanıttı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.